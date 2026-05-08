Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'balık' göndermesi! 'Fuarımızı ziyaret etti, ürkmediklerini gördü herhalde'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA EXPO 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda konuştu. SAHA 2026 fuarını ziyaret eden CHP lideri Özgür Özel'e gönderme yapan Erdoğan, ""Balıklar ürküyor." gibi komik argümanlarla savunma sanayisi hamlelerimizi engellemeye çalıştılar. "Balıklar ürküyor." diyenler gelip fuarımızı ziyaret ettiler. Ama balıkların herhalde ürkmediğini gördüler." dedi.

"BALIKLAR ÜRKÜYOR" DİYENLER GELİP FUARIMIZI ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şunlar:

Türkiye savunma sanayisinde ne zaman kabuğunu kırsa, ne zaman büyük bir adım atsa birileri hemen devreye girdi. "Başımıza yeni icat çıkarmayın." dediler.

"Dışarıdan almak daha kolay." dediler. "Ekonomik olarak fizıbıl değil." dediler. "Savunma sanayisi yatırımları verimsiz." dediler. Kimi zaman ekonomik verileri eğip bükerek, kimi zaman milli şirketlerimizi hedef alarak, kimi zaman küçümseyerek, kimi zaman da "Balıklar ürküyor." gibi komik argümanlarla savunma sanayisi hamlelerimizi engellemeye çalıştılar.

Biz bunların hiçbirine kulak asmadık.

"Balıklar ürküyor." diyenler gelip fuarımızı ziyaret ettiler. Ama balıkların herhalde ürkmediğini gördüler.

Öğrenilmiş çaresizlik sendromuyla malul karakterlerin bizi de kendi ruhsuz, umutsuz, ufuksuz dünyalarına çekmelerine müsaade etmedik. "Yapamazsınız." diyenlere cevabımızı işte bugün SAHA 2026'da olduğu gibi yaptığımız, tamamladığımız, harp sahalarında başarıyla test edilmiş ürünlerle verdik. Nuri Killigillerin, Şakir Zümrelerin, Vecihi Hürkuşların, Nuri Demirağların canlarını koyarak, ortaya koydukları sabırla yürüyerek savunma sanayisinde hamdolsun bugünkü seviyelere ulaştık.

"TÜRKİYE İSTİKLALİNE KAST EDECEKLERİN BİLEĞİNİ BÜKECEK KUDRETE SAHİP"

Konvansiyonel sistemlerin yerini çok katmanlı entegre sistemlerin aldığı bu yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri Türkiye'dir. Bugün Türkiye yeni nesi savaş, uçağını, SİHA'larını, elektronik harp sistemlerini, tankını, savaş gemilerini inşa eden, denizin derinliklerinden uzayın boşluğuna kadar her alanda yazılım ve kendi sistemleri yapan bir ülkedir. Türkiye, istiklaline kast edeceklerin bileğini bükecek kudrete sahiptir.

SAHA 2026'da sergilenen gurur verici ürünlerimiz ve geçen hafta açıklanan ihracat rakamlarımız ne demek istediğimizi açıklıyor.

İnanç, irade, cesaret, gayret, adanmışlık ve vizyon bir araya geldiğinde nelerin başarılabileceğine bizzat tanıklık ettiniz. Biz göreve geldiğimizde savunma ve havacılık ihracatımız yılda 248 milyon dolardı. Türkiye Savunma Sanayi'nde yüzde 80 oranında dışa bağımlı bir ülkeydi. Dışa bağımlığımızı tersine çevirdik. 2025 yılında ihracatta ilk defa yılda 10 milyar doların üzerine çıktık. Nisan ayı ihracat rakamları geçen yılki ivmenin devam ettiğini gösteriyor. Savunma ihracatımız Nisan ayında 962 milyon dolara çıktı. Geçen yıla göre yüzde 28 artış oldu. İlk 4 ayda 2 milyar 871 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik.

23 yıl önce senede 248 milyon dolar ihracat yapan Türkiye bugün bu rakamı bir haftada gerçekleştiriyor. Kısa vadede hedefimiz 11 milyar doları aşarak bu alanda ilk 10 ülke arasına girmek.

Dost, kardeş ve müttefiklerimize güven veren bu başarı hikayesini yazmak kolay olmadı. Ambargolarla kısıtlamalarla önümüz kesilmek istendi. Parasını ödediğimiz sistemleri vermedikleri günler oldu. Sadece dışardan değil içerden de ihanete, kumpasa maruz kaldık. İçimize yerleşmiş ve yerleştirilmiş Truva atlarının sabotajları ile mücadele ettik. Türkiye savunma sanayinde ne zaman büyük bir adım atsa birileri hemen devreye giriyor. "Başımıza yeni icat çıkarmayın" dediler. "Dışardan almak daha kolaydır" dediler. "Ekonomik olarak feasable değil" dediler.