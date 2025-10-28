Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Hazineden 2,25 milyar dolarlık tahvil ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre dolar cinsinden 2036 vadeli tahvilinde ihraç tutarı 2,25 milyar dolar oldu. Bu meblağ, 4 Kasım 2025'te hesaplara girecek. 4 Kasım 2036 vadeli tahvilin kupon ve getiri oranları yüzde 6,8 oldu.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.10.2025
saat ikonu 15:36
|
GÜNCELLEME:
28.10.2025
saat ikonu 15:36

Hazine ve Maliye Bakanlığının, cinsinden 2036 vadeli tahvilinde ihraç tutarı 2,25 milyar dolar oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı dış programı çerçevesinde, dolar cinsinden 2036 vadeli tahvil ihracı için JP Morgan, Morgan Stanley, SMBC ve Societe Generale'e 27 Ekim'de yetki verildi.

Hazineden 2,25 milyar dolarlık tahvil ihracı

4 KASIM 2025'TE HESAPLARDA

Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlandı ve ihraç miktarı 2,25 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu meblağ, 4 Kasım 2025'te hesaplara girecek. 4 Kasım 2036 vadeli tahvilin kupon ve getiri oranları yüzde 6,8 oldu.

Hazineden 2,25 milyar dolarlık tahvil ihracı

Tahvil ihracına yaklaşık 180 yatırımcıdan, ihraç tutarının 3 katına yakın talep geldi. Tahvilin yüzde 39'u Birleşik Krallık, yüzde 22'si ABD, yüzde 16'sı diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 14'ü Türkiye, yüzde 7'si Orta Doğu ve yüzde 2'si diğer ülkelerdeki yatırımcılara tahsis edildi. Bu tahvil ihracıyla 2025 yılında uluslararası sermaye piyasalarından yaklaşık 13 milyar dolar tutarında finansman sağlandı.

Hazineden 2,25 milyar dolarlık tahvil ihracı

