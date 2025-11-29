Menü Kapat
13°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Hazine’den yeni özelleştirme: 8 taşınmaz için ihale yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımladığı ilana göre 4 ilde bulunan 8 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.

Hazine’den yeni özelleştirme: 8 taşınmaz için ihale yapılacak
İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 4 ilde bulunan 8 taşınmazı yöntemiyle özelleştirecek. ÖİB'in konuya ilişkin ilanı, 'de yayımlandı.

Hazine’den yeni özelleştirme: 8 taşınmaz için ihale yapılacak

Buna göre, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki 2, Yenimahalle ilçesindeki 1, Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki 2, İzmir'in Güzelbahçe ilçesindeki 1 ve Batman'ın Kozluk ilçesindeki 2 olmak üzere 8 taşınmazın satışı yapılacak.

Hazine’den yeni özelleştirme: 8 taşınmaz için ihale yapılacak

Bu taşınmazlar için son teklifler, 24 ve 25 Aralık tarihlerine kadar alınacak. İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle yürütülecek.

