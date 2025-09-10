Hazine'nin eurobond ihracına 3 katı aşan talep

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni dolar cinsi eurobond ihracının sonuçlarını yayımladı. Buna göre 9 Eylül tarihinde sonuçlanan tahvil ihracında 2 milyar dolarlık satış gerçekleşti. 16 Eylül 2035 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 6,950, getiri oranı yüzde 7,000 oldu.

İhraca yaklaşık 200 yatırımcıdan, ihraç tutarının 3 katını aşan talep geldi. Tahvilin yüzde 40’ı Birleşik Krallık, yüzde 35’i ABD, yüzde 13’ü diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 11’si Orta Doğu ülkeleri ve yüzde 1’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara tahsis edildi.

İhraç tutarı 16 Eylül 2025 tarihinde Hazine'nin hesaplarına girecek. 2025 yılı dış finansman programı çerçevesinde, ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli bir tahvil ihracı için 9 Eylül 2025 tarihinde BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs ve JPMorgan’a yetki verilmişti. Bu tahvil ihracıyla birlikte, 2025 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 10,75 milyar ABD doları tutarında finansman sağlandı.