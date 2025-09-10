Menü Kapat
TGRT Haber
Benim Sayfam
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Hazine'nin eurobond ihracına 3 katı aşan talep

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan dolar cinsi eurobond ihracı sonuçlarına göre 2 milyar dolarlık satış gerçekleşti. Tahvilin yüzde 40'ı Birleşik Krallık, yüzde 35'i ABD, yüzde 13'ü diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 11'i Orta Doğu ülkeleri ve yüzde 1'i diğer ülkelerdeki yatırımcılara tahsis edildi.

Hazine'nin eurobond ihracına 3 katı aşan talep
Bloomberg
10.09.2025
16:02
10.09.2025
16:06

yeni cinsi eurobond ihracının sonuçlarını yayımladı. Buna göre 9 Eylül tarihinde sonuçlanan ihracında 2 milyar dolarlık satış gerçekleşti. 16 Eylül 2035 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 6,950, getiri oranı yüzde 7,000 oldu.

Hazine'nin eurobond ihracına 3 katı aşan talep

İhraca yaklaşık 200 yatırımcıdan, tutarının 3 katını aşan talep geldi. Tahvilin yüzde 40'ı Birleşik Krallık, yüzde 35'i ABD, yüzde 13'ü diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 11'si Orta Doğu ülkeleri ve yüzde 1'i diğer ülkelerdeki yatırımcılara tahsis edildi.

Hazine'nin eurobond ihracına 3 katı aşan talep

İhraç tutarı 16 Eylül 2025 tarihinde Hazine'nin hesaplarına girecek. 2025 yılı dış programı çerçevesinde, ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli bir tahvil ihracı için 9 Eylül 2025 tarihinde BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs ve JPMorgan'a yetki verilmişti. Bu tahvil ihracıyla birlikte, 2025 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 10,75 milyar ABD doları tutarında finansman sağlandı.

