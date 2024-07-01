Haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı! Açlık sınırı asgari ücretin üzerine çıktı

01 Temmuz 2024 14:15 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 14:14

Turkcell veri merkezleri sınırları aştı! 4 bin yerli ve yabancı şirkete hizmet veriyor

Turkcell veri merkezleri sınırları aştı! 4 bin yerli ve yabancı şirkete hizmet veriyor

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Kiracılar dikkat! Ev sahibi sonunda bunu da yaptı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını duyurdu.

Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki makas genişledi.

Asgari ücret yaşam maliyetinin altında kaldı.

TÜRK-İŞ, HAZİRAN AYI AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI

Türk-İş'e göre, açlık sınırı 18 bin 978 lira 77 kuruş olarak açıklanırken, yoksulluk sınırıysa 61 bin 820 lira 10 kuruşa çıktı.

Önceki ay açlık sınırı 18 bin 969 lira olmuştu.

Ankara'da yaşayan dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı, 17 bin 2 TL olan asgari ücretin üzerine çıktı.

Açlık ve yoksulluk sınırındaki artış ise önceki aya göre iki kalemde de sınırlı kaldı.

YOKSULLUK SINIRI 60 BİNİ GEÇTİ

Geçen ay 61 bin 789 TL olan yoksulluk sınırı 61 bin 820 TL’ye çıktı.

Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti de 24 bin 614 TL oldu.

Gıda harcaması tutarı ise yılbaşına göre 3 bin 930 TL ve bir önceki yılın aynı ayına göre 8 bin 605 TL arttı.

Gıda enflasyonu ilk 6 ayda yüzde 31,51, son bir yılda yüzde 82,96 oldu.