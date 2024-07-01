Haziran ayında en büyük vurgun kirazda yaşandı! Üreticiden tüketiciye 4 kat artış

01 Temmuz 2024 12:26 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 13:32

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Haziran ayında üreticiden tüketiciye fiyat farkı dikkat çekti. Bu fark kirazda tam 4 katına çıktı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, haziran ayında üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının yüzde 303,98 ile kirazda görüldüğünü açıkladı.

KİRAZ FİYATLARINDA BÜYÜK VURGUN

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, haziran ayı üretici ve market fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bayraktar, haziran ayında üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkı kirazda görüldüğünü belirtti.

Haziran ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı yüzde 303,98 ile en fazla kirazda yaşandı.

Kirazdaki fiyat farkını yüzde 291,3 ile havuç takip etti.

Ardından yüzde 284 ile kuru incir, yüzde 260 ile Antep fıstığı geldi.

ÜRETİCİDEN TÜKETİCİYE TAM 4 KAT ARTIŞ

Kiraz 4 kat, havuç 3,9 kat, kuru incir 3,8 kat, Antep fıstığı 3,6 kat fazlaya satışa sunuldu.

Üreticide 24,88 lira olan kiraz markette 100 lira 51 kuruşa satıldı.

Üreticide 8 buçuk lira olan havuç markette 33 lira 26 kuruşa, 115 lira olan kuru incir markette 441 lira 64 kuruşa ve 250 lira olan Antep fıstığı 900 liraya satışa çıktı.

FİYATI EN ÇOK ARTAN LİMON

Haziran ayında fiyatı en fazla artan ürün hem markette hem de üreticide yüzde 65,7 ile limon oldu.

Limondaki fiyat artışını yüzde 51,2 ile Antep fıstığı, yüzde 44 ile çilek, yüzde 34,3 ile kuru kayısı, yüzde 29,7 ile fındık ve yüzde 24,7 ile nohut takip etti.

Fiyatı en fazla düşen ürün hem markette hem de üreticide yüzde 17,2 ile patates oldu.

Patatesteki fiyat düşüşünü yüzde 16,5 ile domates, yüzde 16,1 ile yumurta, yüzde 8,1 ile maydanoz ve yüzde 7,6 ile yeşil soğan izledi

Haziran ayında markette 37 ürünün 23’ünde fiyat artışı yaşandı.

İSTANBUL'UN ENFLASYONU YILLIK YÜZDE 82,14

İstanbul’un Haziran ayı enflasyonu belli oldu.

İTO'nun açıkladığı verilere göre, İstanbul’da Haziran ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 3,42, yıllık bazda yüzde 82,14 arttı.

Haziran ayında İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3,42, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 3,85 oranında yükseldi.

KONUTTA AYLIK ENFLASYON YÜZDE 8'İ GEÇTİ

Haziran 2024’te Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; konut harcamalarında yüzde 8,01, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 4,06, gıda harcamaları grubunda 2,66, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda 2,50, giyim harcamaları grubunda yüzde 2,41, ev eşyası harcamalarında yüzde 1,50, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,54 artış izlendi; diğer harcama grubunda artış yaşandı.