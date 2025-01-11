Her 5 şirketten 4'ü çalışanından bunu isteyecek: İşsiz kalmak istemeyenler dikkat!

11 Ocak 2025 02:41 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 02:44

Yeni bir çağ başlıyor ve bu çağda iş gücü piyasası tam anlamıyla yeniden şekilleniyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun raporuna göre, her 5 kişiden 1’i gerekli becerilere sahip olmazsa iş bulamayabilir. İşte detaylar...

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Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) "Mesleklerin Geleceği 2025 Raporu"Türkiye​'deki iş gücüne dair çarpıcı veriler ortaya koydu. Şirketlerin yüzde 78’i, yapay zeka becerilerine sahip çalışanları işe almayı planlarken, yüzde 70’i mevcut çalışanlarını bu teknolojilere uyum sağlamaları için yeniden eğitmeyi hedefliyor. Peki, bu dönüşüme ayak uyduramayanlar ne yapacak?

TEMEL BECERİLERİN YÜZDE 44'Ü DEĞİŞECEK

Rapora göre, Türkiye'deki temel becerilerin yüzde 44'ünün değişmesi bekleniyor. Yenilikçi meslekler arasında robotik mühendisliği, yenilenebilir enerji mühendisliği ve otonom araç uzmanlığı öne çıkarken, çalışanların teknolojik okuryazarlık ve siber güvenlik gibi alanlarda yetkinlik kazanması kritik öneme sahip. İş dünyasında yaşanan bu büyük dönüşüm, gelecekte kimlerin iş gücünde yer alacağını belirleyecek gibi görünüyor.

55 ülke ve 22 sektör grubundan 14 milyondan fazla çalışanı temsil eden 1.000'den fazla işverenin katılımıyla hazırlanan rapor, 2025-2030 döneminde iş gücü piyasasında beklenen değişimleri, hızla büyüyen ve gerileyen meslekleri, kritik beceri gereksinimlerini ve stratejik öngörüleri ortaya koydu.

YÜZDE 94'Ü YAPAY ZEKA PROGRAMLARI KULLANIYOR

Raporda, Türkiye'deki kuruluşların yüzde 94’ünün yapay zeka programlarını kullandığı, bu oranın küresel ortalamanın (yüzde 88) üzerinde olduğu vurgulandı. Şirketlerin yüzde 78’i yapay zeka becerilerine sahip çalışanları işe almayı planlarken, yüzde 70’i mevcut çalışanlarını bu teknolojilere uyum sağlamaları için yeniden eğitmeyi hedefliyor.

Türkiye'de en hızlı büyümesi beklenen meslekler arasında robotik mühendisliği, yenilenebilir enerji mühendisliği, ve otonom araç uzmanlığı öne çıkıyor.

PERYÖN Başkanı Ebru Taşcı Firuzbay, Türkiye’de temel becerilerin yüzde 44’ünün değişmesinin beklendiğini, bu oranın küresel ortalamanın (yüzde 39) üzerinde olduğunu belirtti. Firuzbay, “Türkiye’de en hızlı gelişmesi beklenen beceriler arasında yapay zeka ve büyük veri, teknolojik okuryazarlık ve siber güvenlik yer alıyor. Bu dönüşümün başarılı olabilmesi için teknolojik yatırımların yanı sıra çalışanların adapte olmasını sağlayacak eğitim programları kritik öneme sahip” dedi.

Firuzbay ayrıca, Türkiye'deki kuruluşların yüzde 88’inin çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık ilkelerini benimsediğini, bunun iş dünyası açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.