Her hamle altına yarıyor: Fiyatlar yine yukarı

Küresel piyasalarda devam eden belirsizlik ve ABD yönetiminin çelişkili ticaret politikaları altına olan talebi yükseltiyor. Yatırımcıların ekonomik ve jeopolitik risklere karşı güvenli liman olarak tercih ettiği altın, ons başına 2.915 dolar seviyesine çıkarak yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

Küresel piyasalarda belirsizliğin devam etmesi, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendiriyor. Altın fiyatları, son dönemde ABD yönetiminin gümrük tarifeleri konusunda sergilediği tutarsız açıklamalar ve artan resesyon korkuları nedeniyle yükseliş eğilimini koruyor.

ONS ALTIN FİYATI YÜKSELİŞTE

Ons altın fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada menşeli çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan tarifeleri yüzde 50'ye yükseltme kararını duyurmasının ardından gelen belirsizlikle birlikte yükseliş gösterdi. Trump'ın Ontario bölgesine yönelik ek ticaret savaşı tehdidini kısa süre sonra geri çekmesi, piyasalardaki volatiliteyi artırdı. Bu gelişmelerin ardından yatırımcılar, ekonomik belirsizlikten korunmak amacıyla altına yöneldi ve altının ons fiyatı kısa sürede 2.915 dolar seviyelerine çıktı.

Başkan Trump, yaptığı açıklamalarda piyasalarda oluşan resesyon endişelerini önemsiz gösterse de yatırımcılar bu açıklamaları inandırıcı bulmuyor. ABD dolarının son günlerde değer kaybetmesi, dolar cinsinden işlem gören altının fiyatını yabancı yatırımcılar açısından daha çekici hale getirdi. Bu durum, değerli metale olan talebi daha da destekledi.

Yatırımcıların gözü ise Çarşamba günü ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Şubat ayı tüketici fiyat endeksi verilerinin yükseliş göstermesi halinde, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimleri konusunda hareket alanının daralabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, düşük faiz oranları ve gevşek para politikasının, faiz getirisi olmayan altını destekleyici bir etki bırakabileceğini ifade ediyor.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER, ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR

Öte yandan jeopolitik gelişmeler de altın fiyatlarını etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor. Ukrayna, Trump yönetimiyle yapılan anlaşma doğrultusunda, ABD tarafından askıya alınan askeri yardım ve istihbarat desteğinin yeniden başlaması karşılığında Rusya ile 30 günlük ateşkes teklifini kabul ettiğini açıkladı. Bu gelişme, bölgedeki gerilimi geçici olarak azaltmış olsa da piyasalar üzerinde uzun vadede belirsizliği gidermeye yetmedi.

Singapur saatiyle 08:04 itibarıyla spot altın fiyatı 2.914,32 dolar seviyesinde yatay bir seyir izledi. Önceki işlem gününde yaklaşık yüzde 1 yükselen değerli metal, güvenli liman talebinin güçlü kalmaya devam edeceğinin sinyalini verdi. Aynı süreçte Dolar Spot Endeksi yüzde 0,1 yükselirken, gümüşte hafif değer kaybı yaşandı. Platin fiyatları ise hafif artış kaydetti ve paladyum fiyatları sabit kaldı.