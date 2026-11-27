HGS borcu nedeniyle icralık olan ve ödeme yapmak zorunda kalan vatandaşlar için para iadesi süreci gündeme geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun, usulüne uygun yürütülmeyen HGS icra takipleri sonucunda vatandaşlardan tahsil edilen paraların iade edileceğini açıklamasının ardından gözler iade şartlarına çevrildi. Peki, HGS borcu nedeniyle icraya verilen vatandaşlar paralarını nasıl geri alacak? Kimler para iadesinden yararlanabilecek? İade için başvuru yapmak gerekecek mi? TÜKONFED Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü, Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er'e yaptığı açıklamada vatandaşların ödeme dekontlarını, icra dosya numaralarını ve tebligatlarını mutlaka saklamaları gerektiğini belirterek önemli uyarılarda bulundu.

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HABERİN ÖZETİ HGS borcu yüzünden icralık olanlara para iadesi! Kimler parasını geri alacak? Av. İbrahim Güllü açıkladı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun usulsüz yürütülen HGS icra takiplerinde vatandaşlardan tahsil edilen paraların iade edileceği açıklaması sonrası gözler iade şartlarına çevrildi. Usulüne uygun bildirim yapılmadan icra takibine geçilmesi, yanlış araç veya plaka üzerinden borç çıkarılması, ödenmiş geçiş ücretinin yeniden istenmesi, sürelerin ve yasal prosedürlerin ihlal edilmesi, gerçek alacağı aşan tutarların talep edilmesi, aynı geçiş için mükerrer takip yapılması ve delilsiz borçlandırma usulsüzlük oluşturabilecek işlemlerdir. TÜKONFED Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü, vatandaşların ödeme dekontlarını, icra dosya numaralarını ve tebligatlarını mutlaka saklamaları gerektiğini belirtti. Av. Güllü, Bakanlık, PTT, KGM ve özel otoyol işletmecileri arasında ortak bir iade mekanizması kurulmasını önerdi ve iade sürecinin en geç 3 ay içinde tamamlanması gerektiğini ifade etti. Hukuka aykırı tahsil edilen geçiş ücreti, ceza, icra takip masrafları, faiz, gecikme ve ek ücretlerin faiziyle birlikte iade edilmesi gerektiğini vurguladı. İcra takiplerinin durdurulmasının borcu otomatik olarak ortadan kaldırmadığını belirten Av. Güllü, vatandaşların uyap vatandaş portal üzerinden icra dosyalarını kontrol etmelerini önerdi. Sahte SMS ve ödeme linklerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Av. Güllü, vatandaşların borçlarını bağımsız resmi kanallardan doğrulamaları gerektiğini ifade etti.

HGS'DE USULSÜZ İCRA TAKİPLERİNE İADE YOLU: HANGİ İŞLEMLER HUKUKA AYKIRI?

Bakan Uraloğlu'nun HGS kapsamında usulsüz yürütülen icra takiplerinden elde edilen tahsilatların iade edileceğine ilişkin açıklaması, mağduriyet yaşayan vatandaşlarda beklenti oluşturdu. Ancak iadenin hangi dosyaları kapsayacağı, nasıl başvuru yapılacağı ve ödemelerin ne zaman gerçekleştirileceği henüz netleşmiş değil. Konunun hukuki boyutunu değerlendiren TÜKONFED Başkan Vekili Av. Güllü, Bakanlığın açıklamasının önemli bir idari iradeyi ortaya koyduğunu belirtti.

Av. İbrahim Güllü, usulsüzlük oluşturabilecek işlemleri şöyle sıraladı:

"Bakanın açıklaması, usulsüz olduğu tespit edilen icra takiplerinden elde edilen tahsilatların geri verilmesi yönünde idari bir irade ortaya koymaktadır. Ancak bu açıklama henüz bütün dosyalar bakımından kendiliğinden uygulanabilecek, ayrıntıları belirlenmiş bir iade yönetmeliği veya kanun hükmü değildir. İade şartları, başvuru yöntemi, kapsamı ve takvimi ayrıca açıklanmalıdır.

Usulsüzlük oluşturabilecek başlıca işlemler şunlardır:

Usulüne uygun bildirim yapılmadan icra takibine geçilmesi: Vatandaşın borçtan haberdar edilmeden doğrudan icra tehdidiyle karşılaşması. Yanlış araç veya plaka üzerinden borç çıkarılması: Kamera ve plaka okuma hataları nedeniyle başka bir kişinin geçişinin vatandaşa yüklenmesi. Ödenmiş geçiş ücretinin yeniden istenmesi: Banka, HGS veya otomatik ödeme kayıtlarıyla ödendiği kanıtlanabilen bir borcun tekrar tahsil edilmeye çalışılması. Sürelerin ve yasal prosedürlerin ihlal edilmesi: Tahsilat ve takip işlemlerinin ilgili kanuni süreler gözetilmeden yürütülmesi. Gerçek alacağı aşan tutarların talep edilmesi: Dayanağı bulunmayan ceza, faiz, avukatlık ücreti veya takip giderlerinin borca eklenmesi. Aynı geçiş için mükerrer takip yapılması: Aynı geçişin farklı tarihlerde veya farklı dosyalarda tekrar borçlandırılması. Delilsiz veya denetlenemeyen borçlandırma: Geçiş tarihi, saati, güzergâhı, araç plakası ve ücret hesabının belgelenememesi.

Burada önemli bir hukuki ayrıntı var: 6001 sayılı Kanun'un 30. maddesi, KGM tarafından işletilen yollarla özel işletmecilere devredilen yollar bakımından farklı hükümler içermektedir. Özel işletmecilerin alacaklarını genel hükümlere göre tahsil etmesi öngörülmüş olsa da bu durum, icra takibinin her koşulda ve her tutarla başlatılabileceği anlamına gelmez. Ayrıca Bakanlığın 20 Kasım 2026 tarihli açıklamasında özel otoyol işletmecilerinin süreyi aşan tahsilatlarına ilişkin avukatlık ve icra uygulamalarının durdurulacağı, yeni düzenlemeye kadar vatandaşlara yönelik icra takibi uygulanmayacağı bildirilmiştir. TÜKONFED olarak talebimiz; vatandaşın bilgilendirilmediği, geçiş kayıtlarının doğrulanmadığı ve yasal sürelerin gözetilmediği bir sistemde icra mekanizması işletilmemelidir."

"ÖDEME DEKONTLARI, İCRA DOSYA NUMARALARI VE TEBLİGATLARI MUTLAKA SAKLAYIN"

HGS borcu nedeniyle icra dosyasına ödeme yapan vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında paralarını nasıl geri alabilecekleri geliyor. Av. Güllü, Bakanlık, PTT, KGM ve özel otoyol işletmecileri arasında ortak bir iade mekanizması kurulması önerisinde bulundu:

"Bakanlık, PTT, KGM ve özel otoyol işletmecileri arasında ortak bir iade mekanizması kurulmalıdır.

TÜKONFED olarak önerdiğimiz uygulama:

İcra dosyaları merkezi olarak taranmalı.

Usulsüz olduğu tespit edilen dosyaların borçluları belirlenmeli.

Vatandaşın ödediği tutar dosya bazında hesaplanmalı.

Ödeme yapılan banka hesabına veya doğrulanmış IBAN'a iade yapılmalı.

İade işlemi tamamlandığında vatandaşa SMS ve yazılı bilgilendirme gönderilmeli.

İade edilmeyen veya eksik iade edilen tutarlar için kolay başvuru yolu oluşturulmalı.

İade süreci zamana yayılmamalıdır. En geç 3 ay içinde tüm ödeme iadeleri bitirilmiş olmalıdır. Bireysel başvuru zorunlu olmamalıdır. Çünkü vatandaş zaten icra dosyasına ödeme yapmış, tahsilat sistemi bu ödemeyi kayıt altına almıştır. UYAP sisteminde her türlü kayıt vardır. İade sistemi kurulup resmen ilan edilinceye kadar vatandaşların ödeme dekontlarını, icra dosya numaralarını ve tebligatlarını saklamalarını öneriyoruz.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 22 Kasım 2026 tarihinde haksız borçlandırma ve icra mekanizmalarının kötüye kullanılması iddiaları üzerine soruşturma başlatmış olması da konunun yalnızca idari değil, adli boyutunun bulunduğunu göstermektedir."

"VATANDAŞIN CEBİNDEN HUKUKA AYKIRI ÇIKAN HER KURUŞ, FAİZİYLE BİRLİKTE İADE EDİLMELİDİR"

HGS nedeniyle icralık olan vatandaşların ödedikleri paraların tamamının mı, yoksa yalnızca belirli kalemlerin mi iade edileceği de merak konusu. Av. İbrahim Güllü, hukuka aykırı tahsil edilen bütün tutarların geri verilmesi gerektiğini belirterek iade kapsamına girmesi gereken kalemleri açıkladı:

"TÜKONFED'in temel talebi hukuka aykırı tahsil edilen tutarın tamamı iade edilmelidir. Bu kalemler haksız olarak tahsil edilen geçiş ücreti, hukuka aykırı ceza, icra takip masrafları, haksız tahsil edilen faiz, gecikme ve ek ücretler iade edilmelidir. Ancak gerçekten yapılmış, hukuken geçerli bir geçişin ana ücreti her durumda ortadan kalkmaz. Örneğin vatandaşın geçiş borcu gerçekten varsa fakat işletmeci süresi geçmiş veya usulsüz bir takip başlatmışsa, geçiş ücretinin aslı ile haksız takip nedeniyle alınan ek giderler ayrı değerlendirilmelidir. Vatandaşın cebinden hukuka aykırı biçimde çıkan her kuruş, ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte iade edilmelidir. Bu talebin kapsamı ve faiz başlangıcı yapılacak düzenlemede açıkça belirlenmelidir."

İCRA TAKİBİ DURANLAR DİKKAT: HGS BORCU OTOMATİK SİLİNECEK Mİ?

Bakanlığın icra takiplerinin durdurulmasına ilişkin açıklamasının ardından vatandaşların dikkat etmesi gereken önemli bir hukuki ayrıntı bulunuyor. Çünkü icra takibinin durdurulması, mevcut borcun kendiliğinden ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Av. Güllü, icra takibinin durdurulması, borcun iptali ve daha önce tahsil edilen paranın iadesinin birbirinden farklı hukuki sonuçlar doğurduğunu belirtti.

Av. İbrahim Güllü, vatandaşların devam eden icra dosyalarını kontrol etmeleri gerektiğini vurgulayarak şu uyarılarda bulundu:

"İcra takiplerinin durdurulması ile borcun ortadan kalkması farklı hukuki sonuçlardır. Borçları otomatik olarak ortadan kaldırmaz. İcra takibinin durdurulması, tahsilat işlemlerinin yürütülmesine ilişkin geçici bir önlemdir. Borcun iptali, alacağın bulunmadığının veya hukuken talep edilemeyeceğinin belirlenmesidir. İade ise daha önce tahsil edilmiş paranın geri verilmesidir. Dolayısıyla vatandaşın devam eden icra dosyasındaki borcu, yalnızca Bakanın açıklaması nedeniyle kendiliğinden silinmiş sayılmaz.

Tüketicilerimize önerilerimiz:

UYAP Vatandaş Portal üzerinden icra dosyalarını kontrol edin.

Dosyada takip durdurma kararı veya işlem kaydı olup olmadığını inceleyin.

Borcun hatalı olduğunu düşünüyorsanız ödeme yapmadan önce hukuki destek alın.

İcra ödeme emri tebliğ edilmişse genel olarak 7 günlük itiraz süresini kaçırmayın. Takibin türüne ve özel düzenlemelere göre süre ve başvuru yolu değişebilir.

Daha önce ödeme yapmışsanız ödeme belgelerinizi dosyaya ilişkin kayıtlarla birlikte saklayın.

İcra ve İflas Kanunu'nun 72. maddesi kapsamında borçlu olmadığının tespiti için menfi tespit davası açılması, şartları oluştuğunda ödeme yapılmışsa istirdat davası yoluna başvurulması mümkündür. Bu davaların süreleri ve koşulları somut dosyaya göre değerlendirilmelidir. Tüketici açısından, bakanlığın açıklamasını gerekçe göstererek mevcut icra dosyasını tamamen görmezden gelmek doğru değildir. Resmî durdurma kararının dosyaya yansıyıp yansımadığı kontrol edilmelidir. Sürecin ne şekilde olacağı takip edilmeli, bakanlığın çözüm uygulamaları tüketicinin sorunun çözümü için yeterli olmaması halinde hukuki başvuru ve dava haklarını kullanmalıyız."

SAHTE SMS VE ÖDEME LİNKLERİNE DİKKAT

Yeni düzenleme hayata geçirilinceye kadar vatandaşların HGS borçlarını kontrol ederken dikkatli olması gerektiğini belirten Av. Güllü, özellikle SMS yoluyla gönderilen ödeme taleplerine karşı uyardı.

Av. İbrahim Güllü, vatandaşların borçlarını resmî kanallardan doğrulamaları gerektiğini belirterek şu önerileri sıraladı:

"Vatandaşlara en önemli tavsiyemiz, SMS ile gelen her ödeme mesajına inanmamaları ve borçlarını bağımsız resmî kanallardan doğrulamalarıdır.

Kontrol edilmesi gerekenler:

HGS hesabının bakiye ve işlem geçmişini kontrol edin.

PTT ve ilgili otoyol işletmecisinin resmî kanallarından plaka sorgulaması yapın.

KGM'nin resmî ihlalli geçiş sorgulama sistemini kullanın.

Geçiş tarihi, saati, güzergâhı ve araç plakasını karşılaştırın.

Ödeme yaptıysanız banka ekstresi ve dekontunuzu saklayın.

Aynı geçiş için ikinci kez ödeme istenip istenmediğini kontrol edin.

İcra bildirimi geldiyse dosya numarasını UYAP üzerinden doğrulayın.

SMS veya e-postadaki şüpheli bağlantılardan ödeme yapmayın."

"HER İCRA TAKİBİ MANEVİ TAZMİNAT HAKKI DOĞURMAZ"

Usulsüz HGS icra takibi nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşların maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı da gündeme gelebilir. Ancak bu hakkın her dosyada otomatik olarak doğmadığını belirten Av. Güllü, hukuka aykırı işlem, zarar ve uygun illiyet bağının ortaya konulması gerektiğini vurguladı:

"Tazminat hakkı vardır ancak otomatik değildir. Hukuka aykırı işlem, zarar ve uygun illiyet bağı ortaya konulmalıdır.

Maddi tazminat:

Vatandaş aşağıdaki zararlarının karşılanmasını talep edebilir:

Haksız tahsil edilen paralar.

Banka hesaplarına haciz konulması nedeniyle oluşan belgelenebilir zararlar.

Haksız işlem nedeniyle yapılan zorunlu avukatlık ve hukuki takip giderleri.

İş veya ticari faaliyet kaybı gibi ispatlanabilir ekonomik zararlar.

Haksız tahsilat nedeniyle oluşan diğer somut mali kayıplar.

Türk Borçlar Kanunu'nun 49. maddesi kapsamında hukuka aykırı ve kusurlu fiille verilen zararın tazmini gündeme gelebilir. Sebepsiz zenginleşme hükümleri de somut olayın koşullarına göre uygulanabilir.

Manevi tazminat:

Her icra takibi manevi tazminat hakkı doğurmaz. Ancak vatandaşın;

Haksız yere borçlu gösterilmesi,

Banka hesaplarına haksız haciz uygulanması,

Ticari itibarının zedelenmesi,

Ağır psikolojik baskı ve kişilik haklarına saldırı niteliğinde sonuçlarla karşılaşması,

Hukuka aykırı işlemler nedeniyle ciddi kişisel mağduriyet yaşaması

gibi durumlarda Türk Borçlar Kanunu'nun 58. maddesi çerçevesinde manevi tazminat talebi değerlendirilebilir."