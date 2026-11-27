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İstanbul
HGS borcu nedeniyle icralık olan ve ödeme yapmak zorunda kalan vatandaşlar için para iadesi süreci gündeme geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun, usulüne uygun yürütülmeyen HGS icra takipleri sonucunda vatandaşlardan tahsil edilen paraların iade edileceğini açıklamasının ardından gözler iade şartlarına çevrildi. Peki, HGS borcu nedeniyle icraya verilen vatandaşlar paralarını nasıl geri alacak? Kimler para iadesinden yararlanabilecek? İade için başvuru yapmak gerekecek mi? TÜKONFED Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü, Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er'e yaptığı açıklamada vatandaşların ödeme dekontlarını, icra dosya numaralarını ve tebligatlarını mutlaka saklamaları gerektiğini belirterek önemli uyarılarda bulundu.
Bakan Uraloğlu'nun HGS kapsamında usulsüz yürütülen icra takiplerinden elde edilen tahsilatların iade edileceğine ilişkin açıklaması, mağduriyet yaşayan vatandaşlarda beklenti oluşturdu. Ancak iadenin hangi dosyaları kapsayacağı, nasıl başvuru yapılacağı ve ödemelerin ne zaman gerçekleştirileceği henüz netleşmiş değil. Konunun hukuki boyutunu değerlendiren TÜKONFED Başkan Vekili Av. Güllü, Bakanlığın açıklamasının önemli bir idari iradeyi ortaya koyduğunu belirtti.
Av. İbrahim Güllü, usulsüzlük oluşturabilecek işlemleri şöyle sıraladı:
"Bakanın açıklaması, usulsüz olduğu tespit edilen icra takiplerinden elde edilen tahsilatların geri verilmesi yönünde idari bir irade ortaya koymaktadır. Ancak bu açıklama henüz bütün dosyalar bakımından kendiliğinden uygulanabilecek, ayrıntıları belirlenmiş bir iade yönetmeliği veya kanun hükmü değildir. İade şartları, başvuru yöntemi, kapsamı ve takvimi ayrıca açıklanmalıdır.
Usulsüzlük oluşturabilecek başlıca işlemler şunlardır:
Burada önemli bir hukuki ayrıntı var: 6001 sayılı Kanun'un 30. maddesi, KGM tarafından işletilen yollarla özel işletmecilere devredilen yollar bakımından farklı hükümler içermektedir. Özel işletmecilerin alacaklarını genel hükümlere göre tahsil etmesi öngörülmüş olsa da bu durum, icra takibinin her koşulda ve her tutarla başlatılabileceği anlamına gelmez. Ayrıca Bakanlığın 20 Kasım 2026 tarihli açıklamasında özel otoyol işletmecilerinin süreyi aşan tahsilatlarına ilişkin avukatlık ve icra uygulamalarının durdurulacağı, yeni düzenlemeye kadar vatandaşlara yönelik icra takibi uygulanmayacağı bildirilmiştir. TÜKONFED olarak talebimiz; vatandaşın bilgilendirilmediği, geçiş kayıtlarının doğrulanmadığı ve yasal sürelerin gözetilmediği bir sistemde icra mekanizması işletilmemelidir."
HGS borcu nedeniyle icra dosyasına ödeme yapan vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında paralarını nasıl geri alabilecekleri geliyor. Av. Güllü, Bakanlık, PTT, KGM ve özel otoyol işletmecileri arasında ortak bir iade mekanizması kurulması önerisinde bulundu:
"Bakanlık, PTT, KGM ve özel otoyol işletmecileri arasında ortak bir iade mekanizması kurulmalıdır.
TÜKONFED olarak önerdiğimiz uygulama:
İade süreci zamana yayılmamalıdır. En geç 3 ay içinde tüm ödeme iadeleri bitirilmiş olmalıdır. Bireysel başvuru zorunlu olmamalıdır. Çünkü vatandaş zaten icra dosyasına ödeme yapmış, tahsilat sistemi bu ödemeyi kayıt altına almıştır. UYAP sisteminde her türlü kayıt vardır. İade sistemi kurulup resmen ilan edilinceye kadar vatandaşların ödeme dekontlarını, icra dosya numaralarını ve tebligatlarını saklamalarını öneriyoruz.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 22 Kasım 2026 tarihinde haksız borçlandırma ve icra mekanizmalarının kötüye kullanılması iddiaları üzerine soruşturma başlatmış olması da konunun yalnızca idari değil, adli boyutunun bulunduğunu göstermektedir."
HGS nedeniyle icralık olan vatandaşların ödedikleri paraların tamamının mı, yoksa yalnızca belirli kalemlerin mi iade edileceği de merak konusu. Av. İbrahim Güllü, hukuka aykırı tahsil edilen bütün tutarların geri verilmesi gerektiğini belirterek iade kapsamına girmesi gereken kalemleri açıkladı:
"TÜKONFED'in temel talebi hukuka aykırı tahsil edilen tutarın tamamı iade edilmelidir. Bu kalemler haksız olarak tahsil edilen geçiş ücreti, hukuka aykırı ceza, icra takip masrafları, haksız tahsil edilen faiz, gecikme ve ek ücretler iade edilmelidir. Ancak gerçekten yapılmış, hukuken geçerli bir geçişin ana ücreti her durumda ortadan kalkmaz. Örneğin vatandaşın geçiş borcu gerçekten varsa fakat işletmeci süresi geçmiş veya usulsüz bir takip başlatmışsa, geçiş ücretinin aslı ile haksız takip nedeniyle alınan ek giderler ayrı değerlendirilmelidir. Vatandaşın cebinden hukuka aykırı biçimde çıkan her kuruş, ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte iade edilmelidir. Bu talebin kapsamı ve faiz başlangıcı yapılacak düzenlemede açıkça belirlenmelidir."
Bakanlığın icra takiplerinin durdurulmasına ilişkin açıklamasının ardından vatandaşların dikkat etmesi gereken önemli bir hukuki ayrıntı bulunuyor. Çünkü icra takibinin durdurulması, mevcut borcun kendiliğinden ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Av. Güllü, icra takibinin durdurulması, borcun iptali ve daha önce tahsil edilen paranın iadesinin birbirinden farklı hukuki sonuçlar doğurduğunu belirtti.
Av. İbrahim Güllü, vatandaşların devam eden icra dosyalarını kontrol etmeleri gerektiğini vurgulayarak şu uyarılarda bulundu:
"İcra takiplerinin durdurulması ile borcun ortadan kalkması farklı hukuki sonuçlardır. Borçları otomatik olarak ortadan kaldırmaz. İcra takibinin durdurulması, tahsilat işlemlerinin yürütülmesine ilişkin geçici bir önlemdir. Borcun iptali, alacağın bulunmadığının veya hukuken talep edilemeyeceğinin belirlenmesidir. İade ise daha önce tahsil edilmiş paranın geri verilmesidir. Dolayısıyla vatandaşın devam eden icra dosyasındaki borcu, yalnızca Bakanın açıklaması nedeniyle kendiliğinden silinmiş sayılmaz.
Tüketicilerimize önerilerimiz:
İcra ve İflas Kanunu'nun 72. maddesi kapsamında borçlu olmadığının tespiti için menfi tespit davası açılması, şartları oluştuğunda ödeme yapılmışsa istirdat davası yoluna başvurulması mümkündür. Bu davaların süreleri ve koşulları somut dosyaya göre değerlendirilmelidir. Tüketici açısından, bakanlığın açıklamasını gerekçe göstererek mevcut icra dosyasını tamamen görmezden gelmek doğru değildir. Resmî durdurma kararının dosyaya yansıyıp yansımadığı kontrol edilmelidir. Sürecin ne şekilde olacağı takip edilmeli, bakanlığın çözüm uygulamaları tüketicinin sorunun çözümü için yeterli olmaması halinde hukuki başvuru ve dava haklarını kullanmalıyız."
Yeni düzenleme hayata geçirilinceye kadar vatandaşların HGS borçlarını kontrol ederken dikkatli olması gerektiğini belirten Av. Güllü, özellikle SMS yoluyla gönderilen ödeme taleplerine karşı uyardı.
Av. İbrahim Güllü, vatandaşların borçlarını resmî kanallardan doğrulamaları gerektiğini belirterek şu önerileri sıraladı:
"Vatandaşlara en önemli tavsiyemiz, SMS ile gelen her ödeme mesajına inanmamaları ve borçlarını bağımsız resmî kanallardan doğrulamalarıdır.
Kontrol edilmesi gerekenler:
Usulsüz HGS icra takibi nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşların maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı da gündeme gelebilir. Ancak bu hakkın her dosyada otomatik olarak doğmadığını belirten Av. Güllü, hukuka aykırı işlem, zarar ve uygun illiyet bağının ortaya konulması gerektiğini vurguladı:
"Tazminat hakkı vardır ancak otomatik değildir. Hukuka aykırı işlem, zarar ve uygun illiyet bağı ortaya konulmalıdır.
Maddi tazminat:
Vatandaş aşağıdaki zararlarının karşılanmasını talep edebilir:
Türk Borçlar Kanunu'nun 49. maddesi kapsamında hukuka aykırı ve kusurlu fiille verilen zararın tazmini gündeme gelebilir. Sebepsiz zenginleşme hükümleri de somut olayın koşullarına göre uygulanabilir.
Manevi tazminat:
Her icra takibi manevi tazminat hakkı doğurmaz. Ancak vatandaşın;
gibi durumlarda Türk Borçlar Kanunu'nun 58. maddesi çerçevesinde manevi tazminat talebi değerlendirilebilir."