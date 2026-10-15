Hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 2,3 arttı

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İstanbul
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Hizmet Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, hizmet üretim endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,8 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 2,0 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 9,9 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 7,5 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,1 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,2 arttı.
|Sektör / Hizmet Kolu
|Yıllık Değişim Oranı (%)
|Değişim Yönü
|Hizmet Üretim Endeksi (Genel)
|%2,3
|Artış
|Ulaştırma ve depolama hizmetleri
|%1,8
|Artış
|Konaklama ve yiyecek hizmetleri
|%2,0
|Artış
|Bilgi ve iletişim hizmetleri
|%9,9
|Artış
|Gayrimenkul hizmetleri
|%-7,5
|Azalış
|Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler
|%1,1
|Artış
|İdari ve destek hizmetleri
|%1,2
|Artış
Hizmet üretim endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,4 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,7 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 0,3 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 2,6 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,9 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 2,6 arttı.
|Sektör / Gösterge
|Aylık Değişim (Ağustos)
|Hizmet Üretim Endeksi (Genel)
|+%0,2
|Ulaştırma ve Depolama Hizmetleri
|-%0,4
|Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri
|-%0,7
|Bilgi ve İletişim Hizmetleri
|+%0,3
|Gayrimenkul Hizmetleri
|+%2,6
|Mesleki, Bilimsel ve Teknik Hizmetler
|-%0,9
|İdari ve Destek Hizmetleri
|+%2,6