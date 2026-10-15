Hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 2,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Hizmet Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, hizmet üretim endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,8 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 2,0 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 9,9 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 7,5 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,1 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,2 arttı.

Sektör / Hizmet Kolu Yıllık Değişim Oranı (%) Değişim Yönü Hizmet Üretim Endeksi (Genel) %2,3 Artış Ulaştırma ve depolama hizmetleri %1,8 Artış Konaklama ve yiyecek hizmetleri %2,0 Artış Bilgi ve iletişim hizmetleri %9,9 Artış Gayrimenkul hizmetleri %-7,5 Azalış Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %1,1 Artış İdari ve destek hizmetleri %1,2 Artış

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 0,2 ARTTI

Hizmet üretim endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,4 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,7 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 0,3 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 2,6 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,9 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 2,6 arttı.