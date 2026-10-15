Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 10:51
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 10:51

Hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 2,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Hizmet Üretim Endeksi verilerine göre Hizmet üretim endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 arttı.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 2,3 arttı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 10:51
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 10:51

Türkiye İstatistik Kurumu (), ayı verilerini açıkladı. Buna göre, hizmet üretim endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,8 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 2,0 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 9,9 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 7,5 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,1 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,2 arttı.

Sektör / Hizmet KoluYıllık Değişim Oranı (%)Değişim Yönü
Hizmet Üretim Endeksi (Genel)%2,3Artış
Ulaştırma ve depolama hizmetleri%1,8Artış
Konaklama ve yiyecek hizmetleri%2,0Artış
Bilgi ve iletişim hizmetleri%9,9Artış
Gayrimenkul hizmetleri%-7,5Azalış
Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler%1,1Artış
İdari ve destek hizmetleri%1,2Artış

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 0,2 ARTTI

Hizmet üretim endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,4 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,7 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 0,3 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 2,6 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,9 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 2,6 arttı.

Sektör / GöstergeAylık Değişim (Ağustos)
Hizmet Üretim Endeksi (Genel)+%0,2
Ulaştırma ve Depolama Hizmetleri-%0,4
Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri-%0,7
Bilgi ve İletişim Hizmetleri+%0,3
Gayrimenkul Hizmetleri+%2,6
Mesleki, Bilimsel ve Teknik Hizmetler-%0,9
İdari ve Destek Hizmetleri+%2,6
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın sert düştü! Gram altın nerede duracak? ABD'den gelen kritik veri piyasayı salladı
Altın yatırımcısına kötü haber! Zafer Ergezen'den canlı yayında 3900 dolar alarmı!
ETİKETLER
#ağustos
#TÜİK
#Hizmet Üretim Endeksi
#Ulaştırma Ve Depolama Hizmetleri
#Bilgi Ve Iletişim Hizmetleri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.