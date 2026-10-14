Altın yatırımcısına kötü haber! Zafer Ergezen'den canlı yayında 3900 dolar alarmı!

Altın ve gümüş ABD'den gelen kritik veri depremiyle sarsıldı. Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, ABD'de açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin bir miktar üzerinde gelmesinin piyasalarda moralleri bozduğunu söyledi. Beklentinin yüzde 3,6 olduğu verinin yüzde 3,7 olarak açıklanmasının, enflasyon ve faiz tarafında yukarı yönlü beklentileri güçlendirdiğini belirten Ergezen, bu durumun özellikle altın ve gümüş üzerinde satış baskısı oluşturduğunu ifade etti.

TGRT Haber canlı yayınında konuşan ve geçtiğimiz hafta ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalmasının faiz artırımı ihtimalini azalttığını hatırlatan Ergezen, son verinin ise piyasalardaki beklentileri yeniden değiştirdiğini kaydetti. ABD tahvil faizlerinde hızlı yükseliş yaşanırken dolar endeksinin de yukarı yöneldiğini belirten Ergezen, Borsa İstanbul'da da ilk etapta hafif satışların görüldüğünü söyledi.

GÜMÜŞTE YÜZDE 4'E YAKLAŞAN DÜŞÜŞ

Gümüş fiyatlarındaki sert geri çekilmeyi değerlendiren Zafer Ergezen, yüksek enflasyonun faiz artışı beklentilerini güçlendirdiğini, bunun da küresel büyümede yavaşlama endişelerini artırdığını belirtti.

IMF ve Dünya Bankasının büyüme beklentilerinde daha önce aşağı yönlü revizyonlar yaptığını hatırlatan Ergezen, faizlerin yüksek seyretmesi halinde ekonomik büyümenin daha da yavaşlayabileceğine yönelik kaygıların artacağını söyledi.

Gümüşün endüstriyel kullanımının altına kıyasla daha belirgin olması nedeniyle küresel büyümedeki yavaşlama beklentilerinden daha fazla etkilenebildiğini vurgulayan Ergezen, talebin düşeceği endişesinin gümüş fiyatlarında sert satışlara neden olduğunu ifade etti. Yayın sırasında gümüşte yüzde 4'e yaklaşan düşüşlerin görüldüğünü aktardı.

ALTINDA 4 BİN 100 DOLAR KRİTİK EŞİK

Altının ons fiyatında da geri çekilme yaşandığını belirten Ergezen, ons altının bir önceki güne göre yaklaşık 60 dolar gerilediğini söyledi. Fiyatın ilk aşamada 4 bin 100 dolar seviyesinin altına sarktığını kaydeden Ergezen, bu seviyenin üzerinde kalıcılığın önem taşıdığını vurguladı.

Ergezen, satış baskısının devam etmesi halinde ons altında 4 bin-4 bin 40 dolar bandına doğru geri çekilme yaşanabileceğini dile getirdi. Altının ilk tepkisinin gümüşe göre daha sınırlı kaldığını belirten uzman, altının bir süre daha gümüşe kıyasla daha sakin bir seyir izleyebileceğini değerlendirdi.

GRAM ALTINDA 6 BİN 475 TL UYARISI

Dolar endeksindeki yükselişin gram altının seyrini de etkilediğini belirten Zafer Ergezen, gram altının ons altındaki düşüşe rağmen daha güçlü kalabildiğine dikkat çekti.

Gram altında 6 bin 475 TL seviyesinin üzerinde kalıcılığın önemli olduğunu ifade eden Ergezen, bu seviyenin korunması halinde yukarı yönlü eğilimin görülebileceğini söyledi.

ABD'den gelen veri sonrasında dolar endeksinin de yükselişe geçtiğini belirten Ergezen, endeksin 103 seviyelerine yaklaştığını aktardı. Faizlerin yükselmesiyle piyasadaki likiditenin azalabileceğini kaydeden uzman, yatırımcıların paralarını mevduata yönlendirmesi, borçların kapatılması ve yatırımların azalmasının dolaşımdaki para miktarını düşürebileceğini ifade etti.

FED'İN FAİZ KARARINDAN ÇOK AÇIKLAMALAR ÖNEMLİ

Altın yatırımcılarının ABD'den gelecek veriler kadar Fed'in faiz kararını ve yetkililerin açıklamalarını da takip etmesi gerektiğini belirten Ergezen, faizlerin sabit bırakılması ihtimalini daha yüksek gördüğünü söyledi.

Son enflasyon verisinin ardından Fed'in faiz kararının daha önemli hale geldiğini belirten Ergezen, özellikle Fed Başkanı'nın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade etti. Ergezen, bu toplantıda faizlerin sabit tutulmasını beklediğini, ancak bir sonraki toplantıda faiz artırımı ihtimalinin daha yüksek olabileceğini düşündüğünü dile getirdi.

Bununla birlikte Ergezen'e göre altın fiyatlarının yönünü belirleyecek en önemli unsurlardan biri de petrol fiyatları olacak. Petrol fiyatları yüksek kaldığı sürece enflasyon baskısının devam edebileceğini belirten uzman, savaşın sona erip ermeyeceği ve kalıcı bir anlaşma sağlanıp sağlanamayacağının yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı.

2026 SONU VE 2027 ALTIN TAHMİNİ

Altının orta ve uzun vadeli görünümüne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Zafer Ergezen, 2026'nın ikinci yarısında daha güçlü bir performans beklediğini, 2027'nin ise savaşın seyrine bağlı olarak farklı bir tablo ortaya koyabileceğini söyledi.

Ergezen, savaşın devam etmesi halinde 2027'nin 2026'dan daha zor geçebileceğini belirtti. Buna karşılık, kasım ayından sonra kalıcı bir uzlaşma sağlanması halinde piyasa dengelerinin değişebileceğini ve 2027'nin çok daha olumlu geçebileceğini ifade etti.

Ergezen'in değerlendirmesine göre savaşın devam ettiği senaryoda ons altın için 2026 sonu beklentisi 4 bin 100-4 bin 400 dolar aralığında bulunuyor. Savaşın kasım ve aralık aylarında da sürmesi halinde ise 3 bin 900-4 bin dolar seviyeleri gündeme gelebilir.

Savaşın kasım ayında sona ermesi ve kalıcı bir anlaşma sağlanması senaryosunda ise Ergezen, 2027'de ons altında 4 bin 800-5 bin dolar bandının, hatta 5 bin 200 dolar seviyesinin görülebileceğini öngörüyor.

Dönem Senaryo / Koşul Beklenen Ons Altın Fiyatı Piyasa Görünümü / Notlar 2026 İkinci Yarı / Sonu Savaşın devam ettiği senaryo 4.100 - 4.400 Dolar Daha güçlü bir performans beklentisi 2026 Sonu (Kasım-Aralık) Savaşın kasım ve aralık aylarında da sürmesi 3.900 - 4.000 Dolar Düşüş yönlü risk seviyeleri 2027 Savaşın devam etmesi - 2026'dan daha zor bir piyasa koşulu 2027 Kasım sonrası kalıcı uzlaşma / barış sağlanması 4.800 - 5.000 Dolar (5.200 Dolar potansiyeli) Çok daha olumlu bir tablo ve değişen piyasa dengeleri

PETROL 95 DOLARIN ÜZERİNDE KALIRSA NE OLUR?

Petrol fiyatlarının altın üzerindeki etkisine de değinen Ergezen, Brent petrolün 95 doların üzerinde bulunmasının dolar endeksini yukarı yönlü desteklediğini ve piyasalardaki kötümserliği artırdığını söyledi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini güçlendirdiğini belirten Ergezen, enflasyon beklentilerinin artmasının faizleri yukarı çekebileceğini ifade etti. Yüksek faizlerin borçlanma maliyetlerini artırarak yatırımların ertelenmesine veya iptal edilmesine neden olabileceğini kaydeden uzman, piyasadaki dolaşan paranın azalmasının altın ve gümüş gibi varlıklarda satış baskısını artırabileceğini dile getirdi.

Ergezen'e göre altın ve gümüş yatırımcılarının yalnızca ABD'den gelen ekonomik verileri değil, petrol fiyatlarını, Fed'in faiz politikasını ve savaşın seyrini de birlikte değerlendirmesi gerekiyor.