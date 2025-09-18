Menü Kapat
23°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Hong Kong Fed'i izleyerek gösterge faizini 25 baz puan düşürdü

Hong Kong dolarının 1983'te ABD doları çıpasına bağlanmasından bu yana bölge, para politikasında Fed'in adımlarını takip ediyor. Bu nedenle dün akşam Fed'in 25 baz puan faiz indirimi sonrasında Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi de aynı oranda faiz kesintisi yaptı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.09.2025
08:59
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
08:59

Çin'in Özel İdari Bölgesi, ABD Merkez Bankasının () politika faizini 25 baz puan indirmesinin ardından ABD dolarına bağlı kur rejimi nedeniyle gösterge faizinde aynı oranda kesintiye gitti.

Hong Kong Fed'i izleyerek gösterge faizini 25 baz puan düşürdü

Bölgenin defakto merkez bankası niteliğindeki Hong Kong Para Otoritesi (HKMA), yaptığı açıklamada, gösterge faiz oranını 25 baz puan düşürerek yüzde 4,5'e çektiğini bildirdi.

Hong Kong Fed'i izleyerek gösterge faizini 25 baz puan düşürdü

HKMA, Fed'in kararını takip ederken, Hong Kong'un büyük ticari bankaları HSBC, Standart Chartered ve Bank of China (Hong Kong) da kredi faizlerinde indirime gitti.

Hong Kong Fed'i izleyerek gösterge faizini 25 baz puan düşürdü

Faiz kararı, HKMA'nın bu yıl Fed'e paralel olarak yaptığı ilk indirim oldu. Fed, dün politika faizini 25 baz puan düşürerek, yüzde 4-4,25 aralığına çekmişti. Hong Kong dolarının 1983'te ABD doları çıpasına bağlanmasından bu yana bölge, para politikasında Fed'in adımlarını takip ediyor.

