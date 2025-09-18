Hong Kong Fed'i izleyerek gösterge faizini 25 baz puan düşürdü

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini 25 baz puan indirmesinin ardından ABD dolarına bağlı kur rejimi nedeniyle gösterge faizinde aynı oranda kesintiye gitti.

Bölgenin defakto merkez bankası niteliğindeki Hong Kong Para Otoritesi (HKMA), yaptığı açıklamada, gösterge faiz oranını 25 baz puan düşürerek yüzde 4,5'e çektiğini bildirdi.

HKMA, Fed'in faiz indirimi kararını takip ederken, Hong Kong'un büyük ticari bankaları HSBC, Standart Chartered ve Bank of China (Hong Kong) da kredi faizlerinde indirime gitti.

Faiz kararı, HKMA'nın bu yıl Fed'e paralel olarak yaptığı ilk indirim oldu. Fed, dün politika faizini 25 baz puan düşürerek, yüzde 4-4,25 aralığına çekmişti. Hong Kong dolarının 1983'te ABD doları çıpasına bağlanmasından bu yana bölge, para politikasında Fed'in adımlarını takip ediyor.