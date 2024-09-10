HSBC'den Türkiye için enflasyon ve faiz tahmini geldi! İşte 2024 ve 2025 yılı beklentileri

10 Eylül 2024 15:01 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 15:20

İngiltere merkezli banka HSBC, Türkiye'ye ilişkin enflasyon ve faiz tahmininde bulundu. Banka raporunda 025'in ilk çeyreğine kadar politika faizinde bir değişiklik beklenmediği vurgulanırken enflasyon rakamlarına yönelik beklentiler de sıralandı.

HSBC Bank, Türkiye ekonomisini genel durumunu değerlendirdikleri raporlarını yayımladı. Banka, enflasyon ve faiz tahminlerinin yer aldığı raporda ekonomistler 2025 yılının ilk yarısı için yapılan değerlendirmede önden yüklemeli faiz indirimleri beklediklerini ifade ettiler.

ÇARPICI ENFLASYON DEĞERLENDİRMESİ

Enflasyon rakamlarına ilişkin çarpıcı tahminlerin yer aldığı HSCB raporunda TÜFE'nin 2025'in üçüncü çeyreğinde yüzde 30'un altına düşeceği ifade edildi. Enflasyon rakamlarındaki gerilemeyle beraber cari işlemler açığının azalacağı ve sermaye girişlerinin daha güçlü olacağı vurgulandı. Banka, küresel zayıflık, jeopolitik gerilimler, risk iştahında azalma ve fon akışlarının tersine dönmesi gibi risklere de dikkat çekti.

Banka ekonomistleri 2024'ün üçüncü ve dördüncü çeyreğinde hafif bir daralma beklediklerini ifade etti. Raporda 2025'te kademeli bir daralma beklediklerini anlatarak "Enflasyonun merkez bankasının tahminine kıyasla daha yüksek bir seyir izlemesini bekliyoruz" dediler.

REEL FAİZ YÜKSEK KALACAK

Öte yanda raporun faizle ilgili kısmında "Politika yapıcılar enflasyon beklentilerini hedefe daha yakın bir seviyede tutmaya ciddi bir şekilde kararlıysa, faiz indirimlerinin enflasyonu kontrol altında tutacak şekilde ve uzun bir süre boyunca reel faiz oranlarını yüksek tutacak bir hızda gerçekleşmesini bekliyoruz" açıklaması yer aldı.

Analistler, 2025'te daha iddialı bir mali konsolidasyonun dezenflasyon çabasına yardımcı olacağını anlatarak "Ancak politika yapıcıların sert bir ekonomik durgunluktan kaçınmak için nispeten daha esnek bir duruş sergileme eğiliminde olacağını düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

ENFLASYON VE FAİZ TAHMİNLERİ SIRALANDI

Banka raporunda 2025'in ilk çeyreğine kadar faizin yüzde 50 seviyesinde korunacağını tahmin etti. Türkiye için yumuşak iniş beklentisinin korunduğu görülürken , büyümeye yönelik risklerin de aşağı yönlü kaldığı ifade edildi.