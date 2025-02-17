Hurda araç teşvikinde yeni gelişme! Bilinmeyen 6 ay sınırı detayı ortaya çıktı: 25 değil 20 yaş mı geliyor?

Hurda Araç Teşviki, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun teklifiyle yeniden gündeme geldi. 25 yaş ve üzeri araçların trafikten çekilmesi amaçlanan teklifte hurda teşviki olarak ÖTV indirimi öngörülüyor. Otomotiv Uzmanı Göksel Erkoyuncu, konuyla ilgili bilinmeyen detayları açıkladı. Erkoyuncu, "Şu bekleniyor ve talep ediliyor. 25 yaş değil de 20 yaş olabilir mi diye bir denklem var orada. Dedim ki burada değişiklikler olacaktır. Hatta şunu da söyleyeyim, hurda araçla alakalı muhtemelen bir 6 ay sınırı da var" açıklamasında bulundu.

HURDA TEŞVİKİ TASARISI HEYECANLA BEKLENİYOR

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan ve 25 yaş üzeri araçların trafikten çekilmesini hedefleyen kanun teklifiyle hurda teşviki yeniden gündeme geldi. Teklifte, 25 yaş üzeri araçları, yerli araçlarla değiştirmek isteyenlere ÖTV indirimi öngörülüyor. Konuyla ilgili Ekol TV'ye konuşan Otomotiv Uzmanı Göksel Erkoyuncu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Açıklamaları şöyle;

BİZİM DE BİLMEDİĞİMİZ AYRINTILAR VAR

"Bu teşvik özellikle son dönemlerde gündeme gelen araç yaşlılığıyla alakalı ki TÜİK verilerine göre şu an Türkiye'de ortalama araç yaşı 14,5 civarında. Hem araç yenilemek adına hem de yerlilik oranını artırabilmek adına gelecek bir yasa. Biz bunu 2019'da daha önce yaşamıştık. Bu da bir benzeri ama burada tabi ki belli farklılıklar var. Buradaki konu şu, 25 yaş üzeri sahip olan araçları bir defaya mahsus ÖTV'den muaf olarak yenilenmesine dair bir teklifte yasa tasarısı var. Bununla alakalı bazı ayrıntılar var tabi, bizim de bilmediğimiz halen belki de tasarı halindeyken değişebileceğini düşündüğümüz durumlar var.

HURDA TEŞVİKİ 1600 MOTORLA SINIRLI OLACAK

Eğer bu yasa tasarısı gerçekleşirse 25 yaş üzeri sahip olan insanlar araçlarını ÖTV'den muaf olarak özellikle belirtiyorum yerli araçlarla değiştirebilecekler. Ve buradaki yerli araç dışındaki herhangi bir aracı bu etkilemeyecek. Muhtemelen yine 1600 motorla sınırlı olacak. Ayrıntılarda tam bilmiyoruz ama 1600 motorla sınırlı olacak. Bu şekilde bir değişikliğe sebebiyet verecek. Tabii ki buradaki piyasa etkisi bu gruba giren araçlarda bir satış sayısında artış olacak. Diğer taraftan da insanlar da araçlarını yenileyip bir manada ortalama yaş dediğimiz Türkiye'deki araç sayısının da yaşının biraz daha gençleşmesine sebebiyet verecek.

ARAÇLARDA 500-550 BİN LİRA İNDİRİM DEMEK

Peki 1600 cc motoru geçmeyen ve yerli olan araçların Ortalama fiyatı ne? Ortalama olarak yani tam net fiyat vermemekle beraber marka söyleyemiyoruz tabii ama yaklaşık 1 milyon, 1 milyon 200 bin bandında araçlar buradaki markasına göre değişkenlik gösteriyor. ÖTV indirimi gelince yaklaşık burada kim araçlarda 400-450 bin lira gibi bir indirime, bazı araçlarda 500-550 bin lira gibi bir indirim demek.

25 YAŞ DEĞİL DE 20 YAŞ DENKLEMİ VAR

Böyle bir indirimden araç alıp bundan faydalananlar bu arabayı satmak isterse? Şimdi yasa tasarısı dediğim gibi çok bilinmez şu an. Yani belki orada süre koyacaklar, onu hala bilmiyoruz. Hatta burada konuşulan başka bir şey var. Şimdi TÜİK verilerinden bahsettik. Türkiye'deki araç sayılığın %25'inin 21 yaş üzeri. Hatta şu bekleniyor ve talep ediliyor. 25 yaş değil de 20 yaş olabilir mi diye bir denklem var orada. Dedim ki burada değişiklikler olacaktır. Hatta şunu da söyleyeyim, hurda araçla alakalı muhtemelen bir 6 ay sınırı da var. Yani hurda aracı teşvik amaçlı bir sıfıra döndürmek için hurda aracı olan kişinin minimum 6 ay araç sahibi olması da gerekiyor. Değişiklikler olacaktır ama dediğim gibi bunlar bahsettiğimiz konuyla alakalı da muhtemelen herhalde öyle bir sınırlama getirilecek.

BÜTÜN PİYASAYI ETKİ ALANINA ALACAK

Buradaki oranlamalara bağlı olarak birkaç tane daha bilmediğimiz ayrıntı var. Onları tabi ki yasa haline geldiği zaman daha net göreceğiz. Peki tasarı yürürlüğe girdi diyelim. Bu piyasayı ne hale sokar? Bahsettiğimiz konu sınırlı bir konu. Yani bütün piyasayı etki alanına alacak geçmişteki uygulama ile bugünkü fark onu özellikle söylüyorum. Bütün araçlara dahil değil bu. Sadece yerli araçlara dahil olacağı için kısmi bazı araçlarda satış rakamlarını arttırır. Belki muhtemel araçların dediğim gibi fiyatların da artıştan ziyade satış adetinin daha iyi yansıyacağı için piyasaya hareketlilik bu manada gelebilir diye düşünüyoruz."