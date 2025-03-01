IBAN'ınıza gelen para yüzünden vergi ödeyebilirsiniz! Binlerce kişiye mesaj gitti: Özgür Erdursun uyardı

Gelir İdaresi'nden kira geliri beyanıyla ilgili binlerce kişiye mesaj gitti. Mesaj alan bazı vatandaşlar, kira geliri elde etmedikleri için şoku yaşadı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, bankalara yapılan ödemelerin sistemde kira geliri olarak değerlendirildiğini belirterek, bu durumda olan kişilerin Dijital Vergi Dairesi'ndeki 'Hazır Beyanname' bölümünden kira geliri olmadığını bildiren bir dilekçe vermeleri gerektiğini aktardı.

Gelir İdaresi Başkanlığı, kira geliri elde eden vatandaşlara beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatan mesajlar gönderdi. Ancak bazı vatandaşlar, kira geliri elde etmedikleri halde bu mesajı aldı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, sistemin banka hesaplarına gelen bazı ödemeleri kira geliri olarak değerlendirdiğini belirterek, bu durumdaki kişilerin Dijital Vergi Dairesi’ndeki “Hazır Beyanname” bölümünden kira geliri olmadığını bildiren bir dilekçe vermeleri gerektiğini ifade etti.

KİRA GELİRİ OLMAYANLARA GİB'TEN MESAJ ŞOKU

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kira geliri elde edenler ile birlikte kira geliri elde etmeyen vatandaşlara da mesaj iletildiğini duyurdu. Bu kişilerin yapması gerekenleri tek tek açıkladı.

KİRA GELİRİNDE BEYANNAME SÜRECİ BUGÜN BAŞLADI

Kira beyanname verme süreci bugün başladı. Dün, Gelir İdaresi Başkanlığı kira geliri elde edenlere mesaj attı. Bazı kişilere kira geliri olmamasına rağmen mesaj gitti. Bu tepkiler üzerine SGK uzmanı Özgür Erdursun, yaptığı paylaşımla konuyu açıkladı.

VERGİ DAİRESİNE KOŞUN

Erdursun, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kira geliri elde etmediği halde mesaj alan kişilerin hesabına gelen diğer paraları sistemin kira geliri gibi gördüğünü ifade etti.Bu durum karşısında Dijital Vergi Dairesi sisteminden Hazır Beyanname bölümünden kira geliri olmadığı konusunda dilekçe verebileceğini açıkladı.

Özgür Erdursun'un paylaşımı şöyle;

KİRA VERGİSİNDEN KİMLER MUAF?

2024 yılı için 33.000TL’ye kadar konut kira geliri elde edenler bu gelirlerinden dolayı kira geliri beyannamesi vermeyecek. 2024 yılı için 33.000 TL üzerinde kira geliri elde edenler ise kira gelirlerinden 33.000 TL’yi düşerek kalan rakam üzerinden %15 götürü gider indirimi yaparak kalan tutarın beyannamesini verecek.

BORSALARDAN ÇEKİLEN PARALAR KİRA GELİRLERİ OLARAK GÖZÜKÜYORSA DİKKAT

Gelir İdaresi’nden mesaj alanlara sosyal medya fenomeni Serkan Tanyıldızı da seslendi. GİB'dan mesaj gelen vatandaşlara yapmaları gerenleri adım adım anlattı. Tanyıldızı, mesaj alanları uyararak, hangi ödemelerin kira geliri gibi göründüğünü ve mesajların neden geldiğini açıkladı.

İşte yapmanız gerekenler;

"Borsalardan çekilen paralar Vergi Dairesinde “kira gelirlerim” adı altında görünüyor.

- Maaş bordrolu çalıştığım firmada yaptığım aylık operasyonel harcamalar (önce kendi cebimden harcayıp sonra fişleri verdiğimde ödemesini aldığım bedeller) kira geliri olarak gözüküyor.

- Kriptodan, borsadan, eşinden, dostundan, araba al/sat

- Sgk'dan vs vs herhangi biryerden size gelen

- herhangi eft işlemleri kira geliri olarak mi görünüyor ?

İşte Çözümü;

Öncelikle belirtmeliyiz ki idarenin bu yanlışı bir an önce düzelteceğini umut ediyoruz. Ama biz yine de önlemimizi alalım.

Dijital.gib.gov.tr sitesine giriş yapın.

Sonra Hazır Beyan sekmesine tıklayıp açılan ekranda İşlemlerim başlığı altında açıklama yapmak istiyorum kısmına tıklayın.

Kategorilerden "Hesabıma gönderilen tutar kira ödemesi değildir." seçeneği seçip açıklamanızı girin ve gönderin.

Ek Bilgi: Hazır beyan sekmesine tıklayıp bu işlemleri yaparsanız başka gelirleriniz varsa hata verir veya hatalı beyan vermiş olursunuz. Kira geliri olmayanların korkacak bir şeyi olmasın bekleyin hata çözülür aleyhinize bir şey olursa itiraz eder dava açarsınız."

Sıkça Sorulan Sorular Kimler kira beyannamesi vermek zorunda? “Beyanname Doldur” menüsünün içine girerek hazır beyanınızı kontrol edip, düzeltilmesi gereken yerleri düzeltip beyannamenizi onaylayabilirsiniz. 2024 yılı içerisinde toplam mesken kira geliri 33.000 TL üzeri olanlar beyanname vermek zorundadırlar. 2024 yılı için 33.000 TL istisna uygulanacaktır.