İflas kervanına demir çelik firması da katıldı! Hacizlere karşı koruması kalktı
Antalya'nın 90 yıllık firması Nalbantoğlu Demir iflas etti. Demir çelik sektöründe faaliyet gösteren Nalbantoğlu Demir Sac A.Ş. hızla iflasa doğru gidiyor. Demir çelik sektörünün dev firması faaliyetlerine son veriyor.
Demir çelik sektöründe faaliyet gösteren Nalbantoğlu Demir Sac A.Ş. iflasın eşiğine geldi.
Daha önce korunma talebiyle mahkemeye başvuran Nalbantoğlu Demir'in tedbir kararları kaldırıldı. Şirket hızla iflasa doğru ilerliyor.
ÜNLÜ DEMİR ÇELİK FİRMASI İFLAS ETTİ
İnşaat sektörünü sarsacak iflas haberi geldi. Demir çelik sektöründe faaliyet gösteren Nalbantoğlu Demir Sac A.Ş iflas bayrağını çekiyor.
Daha önce korunma talebiyle mahkemeye başvuran Nalbantoğlu Demir, mahkeme tarafından hacizlere karşı koruma altına alınmıştı.
Halk TV'nin haberine göre, hakkında verilen karar kaldırıldı. 14 Haziran'da mahkeme, şirketin konkordato talebini reddederek tüm tedbir kararlarını iptal etti.
ŞİRKETİN İFLASI BEKLENİYOR
Ülkenin büyük şirketlerinden Nalbantoğlu Demir Sac A.Ş faaliyetlerine son veriyor.
Yıllık 900 bin ton yassı çelik üretim kapasitesine sahip Nalbantoğlu Demir, ekonomik darboğazdan kurtulamayarak iflas sürecine girdi.