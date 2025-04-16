İhlas Holding'den 7 milyar dolarlık dev proje sonrası Kırgızistan'da toplu konut hamlesi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, İhlas Holding ve Orta Asya Investment Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören’i kabul etti. Görüşmede geçtiğimiz aylarda 7 milyar dolar değerindeki hidroelektrik ve termik santrali projelerinin yanısıra, toplu konut projelerinde İhlas Holding'in vereceği destek konuşuldu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ülkesine yaptığı yatırımlardan dolayı İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören'e teşekkür etti. Caparov, ayrıca toplu konut projelerinde İhlas Holding ile işbirliğinden duyacağı memnuniyete vurgu yaptı.

7 MİLYAR DOLARLIK PROJENİN ÖNEMİNE VURGU

Görüşmede, İhlas Holding’in Kırgızistan'daki dev yatırımları ele alındı. Mücahid Ören, Caparov’u devam eden 7 milyar dolarlık enerji projeleri, Bişkek CHPP-2 Doğalgaz Çevrim Santrali ve Kazarman Hidroelektrik Santrali hakkında bilgilendirdi. Kırgızistan lideri Caparov, 2028 yılında devreye girecek olan termik santralin başkentin hava kalitesinde önemli iyileşme sağlayacağını söyledi. Ahmet Mücahit Ören ise yapılacak olan hidroelektrik ve termik santrallerin stratejik öneme sahip olduğunu belirtti. Projelerin, Kırgızistan’ın enerji sektöründeki kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

KIRGIZİSTAN'A TOPLU KONUT PROJESİ

Görüşmedeki bir diğer başlık da Kırgızistan’da yapılması planlanan toplu konut projeleri oldu. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, İhlas Holding’in ülkedeki çalışmalarına her türlü desteği vereceğini bildirdi.

Ahmet Mücahid Ören de dost ve kardeş ülkede yatırım yapmaktan memnun olduklarını dile getirdi.

Görüşme, Kırgızistan medyasında da geniş yer buldu.

