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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 10:49
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 10:51

İhracat pazarlarında güçlü büyüme: İSO İklim Endeksi 53,2 seviyesine tırmandı

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi, eylülde 53,2’ye yükselerek son 52 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. ABD ve Avrupa pazarlarındaki toparlanmanın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri’nin liderlik ettiği Orta Doğu pazarındaki canlılık, Türk ihracatçısının talep koşullarında üst üste beşinci ayda da iyileşme sağladı. İşte tarihi rekorun detayları ve pazarlardaki son durum...

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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İhracat pazarlarında güçlü büyüme: İSO İklim Endeksi 53,2 seviyesine tırmandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 10:49
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 10:51

(İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi'nin eylül ayı sonuçları açıklandı. Ağustosta 52,7 olarak ölçülen endeks, eylülde 53,2'ye tırmanarak son 52 ayın en yüksek düzeyine kaydetti. Eşik değer olan 50’nin üzerindeki tüm rakamların iyileşmeye işaret ettiği endekste, Türk imalat sektörünün ihracat pazarlarındaki talep koşulları böylece üst üste beşinci ayda da güçlenerek Ocak 2024’ten bu yana kesintisiz büyüme patikasını sürdürdü.

İhracat pazarlarında güçlü büyüme: İSO İklim Endeksi 53,2 seviyesine tırmandı

EN BÜYÜK 10 PAZARDAN 9'U BÜYÜDÜ: ABD VE AVRUPA DESTEK VERDİ

Eylül ayı verilerine göre Türk imalat sanayinin en büyük 10 ihracat pazarından 9'unda üretim artışı kaydedildi. Bu genel yükseliş trendinin tek istisnası ise imalat sanayi üretimi belirgin şekilde gerileyen Polonya oldu. 'de ekonomik aktivitenin güçlü bir şekilde artması ve büyümenin son beş yılı aşkın dönemin en yüksek temposuna ulaşması endeksi yukarı taşıyan ana unsur oldu. Türkiye'nin toplam imalat sanayi ihracatının yüzde 34'ünü oluşturan Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya, Romanya ve Hollanda'da da üretim artışları sürdü. Fransa ise iki yılı aşkın sürenin ardından yeniden sınırlı da olsa büyüme bölgesine geçti.

KÜRESEL LİDER BAE: ORTA DOĞU PAZARINDA CANLANMA SÜRÜYOR

Anket kapsamında izlenen tüm ekonomiler arasında en güçlü üretim artışı 'nde (BAE) gerçekleşti. BAE’deki büyüme, Orta Doğu’daki gerilimin başlangıcından hemen öncesine denk gelen şubat ayından bu yana en yüksek hızına ulaştı. Bölgenin diğer kritik pazarlarından Suudi Arabistan, Kuveyt ve Lübnan üçüncü çeyreği büyümeyle kapatırken; Katar’da üretim düşüşü sürdü. Mısır ise anket genelinde eylül ayının en sert daralmasını yaşayan ülke oldu.

İhracat pazarlarında güçlü büyüme: İSO İklim Endeksi 53,2 seviyesine tırmandı

S&P GLOBAL EVALUATIONS: "KÜRESEL HIZLANMA 2026'NIN KALANINDA DA SÜREBİLİR"

Verileri değerlendiren S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, küresel ekonomik aktivitedeki ivmelenmenin üçüncü çeyrek boyunca devam ettiğini vurguladı. Harker, "Bu hızlanmada, ABD'de ekonomik aktivitenin son beş yılı aşkın sürenin en yüksek hızına ulaşması büyük ölçüde etkili oldu. Faaliyet koşullarındaki iyileşme yalnızca ABD ile sınırlı kalmadı; 'da genişleyen ekonomi sayısı artarken BAE büyümede başı çekti. İmalatçılar, ihracat talebindeki bu iyileşmenin 2026'nın geri kalanında da sürmesini ümit ediyor" ifadelerini kullandı.

 

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ETİKETLER
#Avrupa
#ABD
#birleşik arap emirlikleri
#istanbul sanayi odası
#İso Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi
#Ekonomi
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