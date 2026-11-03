İhracatta tarihi rekor! Türkiye 285,6 milyar dolara ulaştı

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İstanbul
Ekonomist Necmettin Batırel, Türkiye’nin ekim ayı ihracat performansını, dış ticaret açığındaki gerilemeyi ve sanayide teknoloji odaklı dönüşümü Tgrthaber.com’a özel değerlendirdi. İhracatta tarihi rekorlara dikkat çeken Batırel, otomotivden savunma sanayisine, yüksek teknolojili ürünlerden yatırım mallarına kadar öne çıkan gelişmeleri değerlendirdi.
Türk ekonomisi yıldız gibi parlıyor! İhracatımız ekimde yıllık yüzde 8,1 artışla 25,9 milyar dolara, ithalatımız ise yüzde 3,4 yükselişle 32,6 milyar dolara ulaştı. Dış ticaret açığı yüzde 11,4 azalarak 6,7 milyar dolara gerilerken, ocak-ekim döneminde 77,7 milyar dolar oldu.
Batırel, "Açığın gerilemesindeki en büyük etken, ihracat artışının ithalat artış hızını belirgin şekilde gölgede bırakması oldu. İhracat, geçen yılın aynı ayına göre net 1,9 milyar dolar artarak 25,9 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ekim ayı ihracatı ve tüm zamanların en yüksek üçüncü aylık ihracatı oldu.
İthalat, yıllık bazda yüzde 3,4 gibi sınırlı bir oranda artarak 32,6 milyar dolar oldu. İşlenmemiş altın ve mücevher ithalatı 8 milyar dolar azaldı. Motorlu kara taşıtları ithalatı ise 5,2 milyar dolar geriledi.
10 aylık ihracatımız 236,8 milyar dolara, yıllık ihracatımız ise 285,6 milyar dolara ulaştı. 10 aylık ihracatta yüzde 5,5, yıllık çevrimde ise yüzde 5,8 artıdayız.
Ekimde otomotiv sektörü 4 milyar 32 milyon dolar, kimya 3 milyar 14 milyon dolar, elektrik-elektronik 1 milyar 930 milyon dolar, çelik 1 milyar 353 milyon dolar ve demir ve demir dışı metaller 1 milyar 324 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi." ifadeleriyle rakamları değerlendirdi.
İlk kez bir sektörümüzün kritik eşiği aştığının altını çizen Batırel, "Otomotiv endüstrimiz, aylık ihracatta 4 milyar doları aştı. İhracatını en fazla artıran ilk beş sektörümüz; savunma ve havacılık yüzde 61,1, mücevher yüzde 33,8, elektrik-elektronik yüzde 17,6, kimya yüzde 13,7 ve otomotiv yüzde 5,9 artış gösterdi.
En fazla düşüş yaşayan beş sektörümüze baktığımızda ise gemi ve yat yüzde 23,6, hazır giyim yüzde 14,1, makine yüzde 10,5, mobilya, kâğıt ve orman ürünleri yüzde 8,3 ve hububat sektörü yüzde 4,7 geriledi.
|Sektör
|Düşüş Oranı (%)
|Gemi ve Yat
|23,6
|Hazır Giyim
|14,1
|Makine
|10,5
|Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri
|8,3
|Hububat
|4,7
Ekim ayında yatırım (sermaye) malları ihracatı %7,7 artarak 3,8 milyar dolara ulaştı. Bu durum, Türkiye'nin katma değerli makine ve üretim ekipmanları ihraç etme kabiliyetinin arttığını gösteriyor.
Orta ve yüksek teknolojili ürün ihracatı 118 milyar dolarla tarihi zirvesine çıktı. Zira yapısal dönüşümle, sanayide teknolojik yatırımlarla devrim gerçekleştirildi." şeklinde konuştu.
|Genel Dış Ticaret Göstergeleri (Ekim Ayı & 10 Aylık)
|Ekim Ayı İhracatı
|25,9 milyar $ (%8,1 artış)
|Ekim Ayı İthalatı
|32,6 milyar $ (%3,4 artış)
|Ekim Ayı Dış Ticaret Açığı
|6,7 milyar $ (%11,4 azalış)
|İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
|%79,4 (3,4 puan artış)
|Ocak - Ekim (10 Aylık) Dış Ticaret Açığı
|77,7 milyar $
|Ocak - Ekim (10 Aylık) İhracat
|236,8 milyar $ (%5,5 artış)
|Yıllıklandırılmış İhracat
|285,6 milyar $ (%5,8 artış)
|Orta ve Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı
|118 milyar $ (Tarihi zirve)
|Yatırım (Sermaye) Malları İhracatı
|3,8 milyar $ (%7,7 artış)
|Ekim Ayında En Çok İhracat Yapan Sektörler
|Otomotiv Endüstrisi
|4 milyar 32 milyon $
|Kimya
|3 milyar 14 milyon $
|Elektrik - Elektronik
|1 milyar 930 milyon $
|Çelik
|1 milyar 353 milyon $
|Demir ve Demir Dışı Metaller
|1 milyar 324 milyon $
|Ekim Ayında İhracatını En Çok Artıran Sektörler
|Savunma ve Havacılık
|%61,1 artış
|Mücevher
|%33,8 artış
|Elektrik - Elektronik
|%17,6 artış
|Kimya
|%13,7 artış
|Otomotiv
|%5,9 artış
|Ekim Ayında İhracatı En Çok Düşen Sektörler
|Gemi ve Yat
|%23,6 düşüş
|Hazır Giyim
|%14,1 düşüş
|Makine
|%10,5 düşüş
|Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri
|%8,3 düşüş
|Hububat
|%4,7 düşüş
|Önemli İthalat Düşüşleri
|İşlenmemiş Altın ve Mücevher
|8 milyar $ azaldı
|Motorlu Kara Taşıtları
|5,2 milyar $ geriledi