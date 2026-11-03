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Ekonomi
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Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 16:43
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 16:57

İhracatta tarihi rekor! Türkiye 285,6 milyar dolara ulaştı

Türkiye'nin ekim ayı ihracat rakamları sektörlerdeki dikkat çekici yükselişi ortaya koydu. Otomotiv ihracatı ilk kez aylık 4 milyar doları aşarken, savunma ve havacılık ihracatı yüzde 61,1 arttı. Ekonomist Necmettin Batırel, açıklanan rakamları Tgrthaber.com’a özel değerlendirdi.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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İhracatta tarihi rekor! Türkiye 285,6 milyar dolara ulaştı
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 16:43
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 16:57

Ekonomist , Türkiye’nin ekim ayı ihracat performansını, dış ticaret açığındaki gerilemeyi ve sanayide teknoloji odaklı dönüşümü ’a özel değerlendirdi. İhracatta tarihi rekorlara dikkat çeken Batırel, otomotivden savunma sanayisine, yüksek teknolojili ürünlerden yatırım mallarına kadar öne çıkan gelişmeleri değerlendirdi.

Türk ekonomisi yıldız gibi parlıyor! İhracatımız ekimde yıllık yüzde 8,1 artışla 25,9 milyar dolara, ithalatımız ise yüzde 3,4 yükselişle 32,6 milyar dolara ulaştı. Dış ticaret açığı yüzde 11,4 azalarak 6,7 milyar dolara gerilerken, ocak-ekim döneminde 77,7 milyar dolar oldu.

İhracatta tarihi rekor! Türkiye 285,6 milyar dolara ulaştı

Batırel, "Açığın gerilemesindeki en büyük etken, ihracat artışının ithalat artış hızını belirgin şekilde gölgede bırakması oldu. İhracat, geçen yılın aynı ayına göre net 1,9 milyar dolar artarak 25,9 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ekim ayı ihracatı ve tüm zamanların en yüksek üçüncü aylık ihracatı oldu.

İthalat, yıllık bazda yüzde 3,4 gibi sınırlı bir oranda artarak 32,6 milyar dolar oldu. İşlenmemiş altın ve mücevher ithalatı 8 milyar dolar azaldı. Motorlu kara taşıtları ithalatı ise 5,2 milyar dolar geriledi.

Bu gelişmeler sonucunda ihracatın ithalatı karşılama oranı 3,4 puan artarak %79,4 seviyesine yükseldi ve dış ticaret açığındaki daralma cari işlemler dengesine olumlu yansıdı.

10 aylık ihracatımız 236,8 milyar dolara, yıllık ihracatımız ise 285,6 milyar dolara ulaştı. 10 aylık ihracatta yüzde 5,5, yıllık çevrimde ise yüzde 5,8 artıdayız.

OTOMOTİV 4 MİLYAR DOLARI AŞTI, SAVUNMA İHRACATI YÜZDE 61 FIRLADI!

Ekimde sektörü 4 milyar 32 milyon dolar, kimya 3 milyar 14 milyon dolar, elektrik-elektronik 1 milyar 930 milyon dolar, çelik 1 milyar 353 milyon dolar ve demir ve demir dışı metaller 1 milyar 324 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi." ifadeleriyle rakamları değerlendirdi.

İhracatta tarihi rekor! Türkiye 285,6 milyar dolara ulaştı

İlk kez bir sektörümüzün kritik eşiği aştığının altını çizen Batırel, "Otomotiv endüstrimiz, aylık ihracatta 4 milyar doları aştı. İhracatını en fazla artıran ilk beş sektörümüz; savunma ve havacılık yüzde 61,1, mücevher yüzde 33,8, elektrik-elektronik yüzde 17,6, kimya yüzde 13,7 ve otomotiv yüzde 5,9 artış gösterdi.

En fazla düşüş yaşayan beş sektörümüze baktığımızda ise gemi ve yat yüzde 23,6, hazır giyim yüzde 14,1, makine yüzde 10,5, mobilya, kâğıt ve orman ürünleri yüzde 8,3 ve hububat sektörü yüzde 4,7 geriledi.

SektörDüşüş Oranı (%)
Gemi ve Yat23,6
Hazır Giyim14,1
Makine10,5
Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri8,3
Hububat4,7

Ekim ayında yatırım (sermaye) malları ihracatı %7,7 artarak 3,8 milyar dolara ulaştı. Bu durum, Türkiye'nin katma değerli makine ve üretim ekipmanları ihraç etme kabiliyetinin arttığını gösteriyor.

Orta ve yüksek teknolojili ürün ihracatı 118 milyar dolarla tarihi zirvesine çıktı. Zira yapısal dönüşümle, sanayide teknolojik yatırımlarla devrim gerçekleştirildi." şeklinde konuştu.

Genel Dış Ticaret Göstergeleri (Ekim Ayı & 10 Aylık)
Ekim Ayı İhracatı25,9 milyar $ (%8,1 artış)
Ekim Ayı İthalatı32,6 milyar $ (%3,4 artış)
Ekim Ayı Dış Ticaret Açığı6,7 milyar $ (%11,4 azalış)
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı%79,4 (3,4 puan artış)
Ocak - Ekim (10 Aylık) Dış Ticaret Açığı77,7 milyar $
Ocak - Ekim (10 Aylık) İhracat236,8 milyar $ (%5,5 artış)
Yıllıklandırılmış İhracat285,6 milyar $ (%5,8 artış)
Orta ve Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı118 milyar $ (Tarihi zirve)
Yatırım (Sermaye) Malları İhracatı3,8 milyar $ (%7,7 artış)
Ekim Ayında En Çok İhracat Yapan Sektörler
Otomotiv Endüstrisi4 milyar 32 milyon $
Kimya3 milyar 14 milyon $
Elektrik - Elektronik1 milyar 930 milyon $
Çelik1 milyar 353 milyon $
Demir ve Demir Dışı Metaller1 milyar 324 milyon $
Ekim Ayında İhracatını En Çok Artıran Sektörler
Savunma ve Havacılık%61,1 artış
Mücevher%33,8 artış
Elektrik - Elektronik%17,6 artış
Kimya%13,7 artış
Otomotiv%5,9 artış
Ekim Ayında İhracatı En Çok Düşen Sektörler
Gemi ve Yat%23,6 düşüş
Hazır Giyim%14,1 düşüş
Makine%10,5 düşüş
Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri%8,3 düşüş
Hububat%4,7 düşüş
Önemli İthalat Düşüşleri
İşlenmemiş Altın ve Mücevher8 milyar $ azaldı
Motorlu Kara Taşıtları5,2 milyar $ geriledi

 

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ETİKETLER
#otomotiv
#savunma sanayisi
#Tgrthaber.com
#Cumhuriyet
#Necmettin Batırel
#Ekonomi
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