İhracatta tarihi rekor! Türkiye 285,6 milyar dolara ulaştı

Ekonomist Necmettin Batırel, Türkiye’nin ekim ayı ihracat performansını, dış ticaret açığındaki gerilemeyi ve sanayide teknoloji odaklı dönüşümü Tgrthaber.com’a özel değerlendirdi. İhracatta tarihi rekorlara dikkat çeken Batırel, otomotivden savunma sanayisine, yüksek teknolojili ürünlerden yatırım mallarına kadar öne çıkan gelişmeleri değerlendirdi.

Türk ekonomisi yıldız gibi parlıyor! İhracatımız ekimde yıllık yüzde 8,1 artışla 25,9 milyar dolara, ithalatımız ise yüzde 3,4 yükselişle 32,6 milyar dolara ulaştı. Dış ticaret açığı yüzde 11,4 azalarak 6,7 milyar dolara gerilerken, ocak-ekim döneminde 77,7 milyar dolar oldu.

Batırel, "Açığın gerilemesindeki en büyük etken, ihracat artışının ithalat artış hızını belirgin şekilde gölgede bırakması oldu. İhracat, geçen yılın aynı ayına göre net 1,9 milyar dolar artarak 25,9 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ekim ayı ihracatı ve tüm zamanların en yüksek üçüncü aylık ihracatı oldu.

İthalat, yıllık bazda yüzde 3,4 gibi sınırlı bir oranda artarak 32,6 milyar dolar oldu. İşlenmemiş altın ve mücevher ithalatı 8 milyar dolar azaldı. Motorlu kara taşıtları ithalatı ise 5,2 milyar dolar geriledi.

Bu gelişmeler sonucunda ihracatın ithalatı karşılama oranı 3,4 puan artarak %79,4 seviyesine yükseldi ve dış ticaret açığındaki daralma cari işlemler dengesine olumlu yansıdı.

10 aylık ihracatımız 236,8 milyar dolara, yıllık ihracatımız ise 285,6 milyar dolara ulaştı. 10 aylık ihracatta yüzde 5,5, yıllık çevrimde ise yüzde 5,8 artıdayız.

OTOMOTİV 4 MİLYAR DOLARI AŞTI, SAVUNMA İHRACATI YÜZDE 61 FIRLADI!

Ekimde otomotiv sektörü 4 milyar 32 milyon dolar, kimya 3 milyar 14 milyon dolar, elektrik-elektronik 1 milyar 930 milyon dolar, çelik 1 milyar 353 milyon dolar ve demir ve demir dışı metaller 1 milyar 324 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi." ifadeleriyle rakamları değerlendirdi.

İlk kez bir sektörümüzün kritik eşiği aştığının altını çizen Batırel, "Otomotiv endüstrimiz, aylık ihracatta 4 milyar doları aştı. İhracatını en fazla artıran ilk beş sektörümüz; savunma ve havacılık yüzde 61,1, mücevher yüzde 33,8, elektrik-elektronik yüzde 17,6, kimya yüzde 13,7 ve otomotiv yüzde 5,9 artış gösterdi.

En fazla düşüş yaşayan beş sektörümüze baktığımızda ise gemi ve yat yüzde 23,6, hazır giyim yüzde 14,1, makine yüzde 10,5, mobilya, kâğıt ve orman ürünleri yüzde 8,3 ve hububat sektörü yüzde 4,7 geriledi.

Sektör Düşüş Oranı (%) Gemi ve Yat 23,6 Hazır Giyim 14,1 Makine 10,5 Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri 8,3 Hububat 4,7

Ekim ayında yatırım (sermaye) malları ihracatı %7,7 artarak 3,8 milyar dolara ulaştı. Bu durum, Türkiye'nin katma değerli makine ve üretim ekipmanları ihraç etme kabiliyetinin arttığını gösteriyor.

Orta ve yüksek teknolojili ürün ihracatı 118 milyar dolarla tarihi zirvesine çıktı. Zira yapısal dönüşümle, sanayide teknolojik yatırımlarla devrim gerçekleştirildi." şeklinde konuştu.