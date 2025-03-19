İhtiyaç kredisi oranları değişti! İşte 36 vadeli 100 bin TL'nin geri ödemesi

Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası bankalar, yüzde 0 faizli kredi limitlerini 60 bin TL’ye yaklaştırırken, 100 bin TL ve üzeri ihtiyaç kredilerinde faiz oranlarında düşüş başladı. 19 Mart itibarıyla bankaların güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları netleşti. Peki, 36 vadeli 100 bin TL’lik ihtiyaç kredisi için bankaların uyguladığı faiz oranları ve toplam geri ödeme tutarları ne kadar oldu? İşte detaylar...
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) ard arda gerçekleştirdiği faiz indirimlerinin ardından, bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarında da düşüşler gözlemleniyor. Bu durum, kredi piyasasında hareketliliğe yol açarken, tüketiciler en uygun faiz oranlarını araştırmaya başladı.
Peki, 19 Mart itibariyle 36 ay vadeli 100 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranları nasıl şekillendi?
İşte bazı bankaların faiz oranları ve ödeme planları:
Faiz Oranı: %4,30
Aylık Taksit: 6.508,45 TL
Toplam Ödeme: 234.879,20 TL
Faiz Oranı: % 3,04
Aylık Taksit: 5.254 TL
Toplam Ödeme: 189.704 TL
Faiz Oranı: %3,01
Aylık Taksit: 5.225,15 TL
Toplam Ödeme: 188.680,40 TL
Faiz Oranı: %4,28
Aylık Taksit: 6.487,67 TL
Toplam Ödeme: 234.131,12 TL
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 5.206 TL
Toplam Ödeme: 187.999 TL
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 5.590,56 TL
Toplam Ödeme: 201.760,16 TL
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 5.206,23 TL
Toplam Ödeme: 187.999,28 TL
Faiz Oranı: %3,64
Aylık Taksit: 5.836,90 TL
Toplam Ödeme: 210.128,40 TL
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 5.206,23 TL
Toplam Ödeme: 187.924,28 TL
Faiz Oranı: %3,42
Aylık Taksit: 5.619,87 TL
Toplam Ödeme: 202.815,32 TL
Faiz Oranı: %3,65
Aylık Taksit: 5.846,85 TL
Toplam Ödeme: 211.061,60 TL