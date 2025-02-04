İki ekonomik ağır sıkletin ticaret gerginliği arttı! Trump'ın tarifelerine Çin'den misilleme

04 Şubat 2025 14:41 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 14:53

Çin, Trump'ın hamlesinin ardından ABD mallarına gümrük vergileriyle karşılık verdi. Çin, ABD'nin Çin mallarına uyguladığı yüzde 10'luk vergiye karşılık, kömür ve LNG ithalatına yüzde 15 oranında gümrük vergisi uygulayacak.

Çin, Washington'un Çin mallarına uyguladığı yüzde 10'luk vergiye karşılık, ABD'den ithal edilen kömür ve sıvılaştırılmış doğal gaza (LNG) yüzde 15 oranında gümrük vergisi uygulayacak. Çin Maliye Bakanlığı da Salı günü yaptığı açıklamada, ABD'den ithal edilen ham petrol, tarım makineleri, büyük hacimli araçlar ve kamyonetlere yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

TRUMP'IN TARİFELERİNE ÇİN'DEN MİSİLLEME

Çin, ABD'nin çok sayıda ürününe karşı gümrük vergileri uygulayacağını duyurdu. Öte yandan ABD vergilerinin yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Çin, Salı günü Başkan Trump'ın Çin ürünlerine uyguladığı tarifelere, birden fazla ABD ithalatına uyguladığı tarifelerle karşılık vereceğini söyledi. Ayrıca Google ve ABD'yi hedef alan diğer ticaret önlemlerine yönelik bir antitröst soruşturması duyurdu.

Pazartesi günü, Trump, uyuşturucu ve göçmen akışını ABD ile olan sınırlarından engelleme çabalarını artırma sözü veren her iki ülkenin liderleriyle yaptığı görüşmelerin ardından, Meksika ve Kanada'dan yapılan ithalatlara en az bir ay boyunca yüksek gümrük vergileri uygulama planını askıya aldı. Trump, önümüzdeki birkaç gün içinde Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile görüşmeyi planlıyordu.

PAZARTESİ GÜNÜ YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Çin bugün, ABD'den ithal edilen kömür ve sıvılaştırılmış doğal gaz ürünlerine %15, ham petrol, tarım makineleri ve büyük motorlu araçlara ise %10 oranında gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Gümrük vergileri önümüzdeki Pazartesi günü yürürlüğe girecek.

Maliye Bakanlığı ofisinden yapılan açıklamada, "ABD'nin tek taraflı tarife artışı Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ciddi şekilde ihlal ediyor" denildi.

Pekin, "kötü niyetli" vergiler nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayette bulunacağını söyledi.