Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

İkinci el araç piyasasında 9 gün hareketliliği!

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla memleketlerine ya da tatil bölgelerine kendi araçlarıyla gitmeyi tercih eden vatandaşlardan gelen talep ikinci el araç piyasasında hareketliliği artırdı. İşte detaylar ve tüm ayrıntılar...

İkinci el araç piyasasında 9 gün hareketliliği!
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, özellikle bayram ve yaz sezonu öncesinde piyasasında gözle görülür bir canlanma yaşandığını, bireysel ulaşım ihtiyacındaki artışın sektöre doğrudan yansıdığını söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2025 yılında 11 milyondan fazla aracın devrinin gerçekleştiğini hatırlatan Erkoç, bu rakamın ikinci el otomotiv sektörünün Türkiye ekonomisindeki büyüklüğünü ve dinamizmini açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, bayram ve yaz sezonu öncesinde ikinci el araç piyasasında bireysel ulaşım ihtiyacındaki artışa bağlı olarak gözle görülür bir canlanma yaşandığını belirtti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2025 yılında 11 milyondan fazla aracın devri gerçekleşti.
İkinci el araç piyasası, Türkiye otomotiv ticaretinin temel taşı konumunda bulunuyor ve geniş bir ekonomik ekosistemi besliyor.
Hava sıcaklıklarının artması, yaz sezonunun başlaması ve Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla kendi aracıyla seyahat etme eğilimi arttı.
Sıfır araç tarafındaki kampanyaların ikinci el piyasasına etkisi bulunuyor ve tüketiciler artık yalnızca fiyata değil, kullanım maliyetlerine de bakıyor.
Erkoç, araç alım satım işlemlerinin yetki belgeli ve kurumsal işletmeler üzerinden yapılmasını, ekspertiz süreçlerinin dikkatle değerlendirilmesini önerdi.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.

OTOMOTİV TİCARETİNİN MERKEZİ İKİNCİ EL OLDU

Erkoç, ikinci el araç piyasasının Türkiye otomotiv ticaretinin temel taşı konumunda bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Türkiye'de otomotiv ticaretinin çok önemli bir bölümü ikinci el araç piyasasında gerçekleşiyor. Her yıl milyonlarca aracın el değiştirmesi, sektörün ekonomik hacmini ve toplumsal ihtiyaçlar açısından taşıdığı önemi gösteriyor. Özellikle havaların ısınması, yaz sezonunun başlaması ve Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte vatandaşların kendi araçlarıyla seyahat etme eğilimi belirgin şekilde arttı. Bu durum da ikinci el otomobil piyasasında hareketliliği beraberinde getirdi."

GENİŞ BİR EKONOMİK EKOSİSTEM BESLENİYOR

İkinci el araç piyasasının yılın ilk aylarında da güçlü bir görünüm sergilediğini vurgulayan Erkoç, sektörün yalnızca araç alım satımından ibaret olmadığını, çok geniş bir ekonomik ekosistemi beslediğini anlattı. Erkoç, ikinci el otomotiv sektörünün galerilerden ekspertiz firmalarına, sigortadan finansman alanına kadar birçok iş kolunu doğrudan etkilediğini belirterek, "Binlerce işletme ve on binlerce çalışan bu sektörün parçası. Dolayısıyla piyasadaki hareketlilik ekonomik canlılık açısından da önemli bir gösterge niteliği taşıyor." ifadelerini kullandı. Sıfır araç tarafında son dönemde devam eden kampanyaların ikinci el piyasasına da etkisinin bulunduğuna işaret eden Erkoç, tüketicilerin araç satın alırken yalnızca fiyatı değil, kullanım maliyetlerini, yakıt tüketimini ve uzun vadeli giderleri de dikkate aldığını dile getirdi.

GÜVENLİ TİCARET İÇİN YETKİ BELGESİ UYARISI

Erkoç, sektörde artan yoğunluğun tüketicilerin daha dikkatli hareket etmesini gerekli kıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Bayram dönemlerinde araç sahibi olmak ya da mevcut aracını yenilemek isteyen vatandaşlarımızın sayısı artıyor. Bu süreçte araç alım satım işlemlerinin mutlaka yetki belgeli ve kurumsal işletmeler üzerinden yapılmasını öneriyoruz. Ekspertiz süreçlerinin dikkatle değerlendirilmesi ve güvenilir işletmelerin tercih edilmesi hem tüketici haklarının korunması hem de sektörün sağlıklı gelişimi açısından büyük önem taşıyor." Erkoç, ikinci el araç piyasasındaki hareketliliğin sonraki süreçte de devam etmesini beklediklerini belirterek, bayram ve yaz sezonunun etkisiyle piyasada kontrollü canlılık yaşanacağını sözlerine ekledi.

