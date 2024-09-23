İkinci el araç satışında yeni perde! 27 Eylül'den itibaren herkes için zorunlu olacak

23 Eylül 2024 14:48 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 15:02

İkinci el otomobil satışlarında yeni dönem başlıyor. Güvenli Ödeme Sistemi, 27 Eylül'den itibaren herkes için zorunlu olacak. Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği işbirliğiyle getirilen yeni sistemde tüketici mağduriyetlerinin giderilmesi amaçlanıyor. Araç satışında güvenli ödeme dönemi başlıyor.

İkinci el araç​ satışında tüketici mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla yeni bir dönem başlıyor. Güvenli Ödeme Sistemi, 27 Eylül'den itibaren herkes için zorunlu olacak. Sistem, nakit taşıma, sahte para ve satış bedelinin ödenmemesi gibi riskleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Sistemin işleyiş ve denetimini Ticaret Bakanlığı​ yapacak.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ BAŞLIYOR

Şu andan ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunan işletmelerin yani oto galerilerin satışlarında zorunlu olan Güvenli Ödeme Sistemi 27 Eylül'den itibaren herkes için zorunlu hale gelecek. Sistemin işleyiş ve denetimine ilişkin çalışmalar Ticaret Bakanlığınca yürütülecek.

Bu sistemle birlikte ikinci el araç piyasasında tüketici mağduriyetleri önlenerek, ödeme açısından alıcı ve satıcı arasındaki ihtilaflar ortadan kaldırılacak.

Türkiye Noterler Birliği ile protokol imzalayan banka, elektronik para veya ödeme kuruluşlarının hepsi sisteme dahil edilecek.her bir işlem karşılığında satıcıya aktarılacak araç satış bedelinden mahsup edilmek suretiyle 105 lira alınacak. Söz konusu ücretin 52,5 lirası işlem katılım payı olarak Türkiye Noterler Birliğine aktarılacak.

Satış kaydı sonrası bilgilerde güncelleme yapılamayacak.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ'NDE ARAÇ ALIM-SATIMI NASIL YAPILIR?

Satıcı, Güvenli Ödeme Sistemi’nde başvuru yapar. Alıcı, cep telefonuna gelen referans numarası ile alıcı kaydını yapıp işlemi onaylar. İlgili tutar para araç bedeli ilgili banka güvencesine alınır. Taraflar birlikte notere giderek referans numarası üzerinden devir tescil işlemlerini yapar. Noterde işlemler tamamlandığında araç bedeli otomatik olarak satıcının hesabına geçer.