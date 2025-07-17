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 | Bengü Sarıkuş

İkinci el konutta talep patlaması: Ev satışında bu 3 il zirvede!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2025 Haziran ayına yönelik konut fiyat endeksi (KFE) verilerini açıkladı. Buna göre haziran ayında konut fiyatları aylık bazda reel olarak artış gösterirken yıllık bazda reel olarak azalış gösterdi. Konut fiyat endeksi aylık bazda İzmir'de yüzde 3,1 artarak Ankara ve İstanbul'u gerisinde bıraktı.

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İkinci el konutta talep patlaması: Ev satışında bu 3 il zirvede!
KAYNAK:
TÜIK
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 10:49
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 10:49

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Haziran ayına ilişkin (KFE) verilerini yayımladı. Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2023=100), 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında artarak 186,0 seviyesinde gerçekleşti.

İkinci el konutta talep patlaması: Ev satışında bu 3 il zirvede!

TÜRKİYE GENELİNDE HAZİRAN AYINDA 107 BİN 723 KONUT SATILDI

Türkiye genelinde Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %35,8 oranında artarak 107 bin 723 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 17 bin 656 ile , 9 bin 428 ile ve 5 bin 987 ile olurken, en az olduğu iller sırasıyla 38 ile Ardahan, 62 ile Bayburt ve 81 ile Hakkari olarak gerçekleşti.

KONUT SATIŞLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜZDE 26,9 ARTTI

Konut satışları Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %26,9 oranında artarak 691 bin 893 olarak gerçekleşti.

İkinci el konutta talep patlaması: Ev satışında bu 3 il zirvede!

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 14 BİN 484 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %112,6 oranında artarak 14 bin 484 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %13,4 olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %100,5 oranında artarak 103 bin 90 oldu. Haziran ayında 3 bin 384; Ocak-Haziran döneminde ise 24 bin 446 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 93 BİN 239 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde diğer konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %28,6 oranında artarak 93 bin 239 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %86,6 olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,3 oranında artarak 588 bin 803 oldu.

İkinci el konutta talep patlaması: Ev satışında bu 3 il zirvede!

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 33 BİN 569 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %32,0 oranında artarak 33 bin 569 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %31,2 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,8 oranında artarak 207 bin 624 olarak gerçekleşti.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 74 BİN 154 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %37,6 oranında artarak 74 bin 154 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %68,8 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %30,3 oranında artarak 484 bin 269 olarak gerçekleşti.

İkinci el konutta talep patlaması: Ev satışında bu 3 il zirvede!

YABANCILARA HAZİRAN AYINDA BİN 565 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,7 oranında artarak bin 565 oldu. Haziran ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,5 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 603 ile Antalya, 521 ile İstanbul ve 128 ile Mersin oldu. Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,6 oranında azalarak 9 bin 354 oldu.

İkinci el konutta talep patlaması: Ev satışında bu 3 il zirvede!

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI RUSYA FEDERASYONU VATANDAŞLARINA YAPILDI

Haziran ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 326 ile Rusya Federasyonu, 111 ile Ukrayna ve 109 ile İran vatandaşlarına yapıldı.

İkinci el konutta talep patlaması: Ev satışında bu 3 il zirvede!
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#konut satışları
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#İzmir
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#İlk El Konut
#Ekonomi
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