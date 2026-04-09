Ekonomi
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

İkinci el otomobile Hürmüz Boğazı darbesi: Telefon bile çalmıyor

İkinci el piyasası, yıla hareketli bir başlangıç yapmıştı. Ancak Orta Doğu’da yaşanan gerilim nedeniyle artan akaryakıt fiyatları ve piyasalardaki dengesizlik ikinci el araç satışlarını durma noktasına getirdi. Galericiler, her yaş grubunda araç bulunmasına rağmen talebin neredeyse tamamen kesildiğini belirtiyor.

GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 13:42
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 14:11

İkinci el araç piyasası, akaryakıt fiyatlarındaki artışlar ve küresel ölçekte devam eden ABD-İsrail-İran savaşından yoğun şekilde etkilendi. Bu kapsamda 2026’ya hızlı bir giriş yapan 2. El otomobil piyasasında deyim yerindeyse son dönemlerde yaprak kıpırdamıyor. Galericiler hem yakıt giderlerindeki yükselişin hem de ekonomik kaygıların tüketicinin araç alım kararını ertelediğini ve piyasada ciddi bir durgunluk yaşandığını ifade etti.

HABERİN ÖZETİ

İkinci el otomobil piyasası, akaryakıt fiyatlarındaki artışlar, küresel savaşlar ve ekonomik kaygılar nedeniyle ciddi bir durgunluk yaşıyor.
Yakıt giderlerindeki yükseliş ve ekonomik kaygılar tüketiciyi araç alım kararını ertelemeye yöneltti.
Küresel savaşlardan kaynaklı altın yükselişi piyasayı olumsuz etkiledi.
Sıfır araç kampanyaları müşterilerin büyük bir kısmını o tarafa yönlendirdi.
10 yaş ve üzeri araçlara bir dönem talep artışı yaşansa da şu an genel bir talep yok.
Galericiler, önlerindeki bayram döneminde bile satışların durma noktasına geldiğini belirtiyor.
Savaşın devam etmesi ve akaryakıt fiyatlarındaki belirsizlikler nedeniyle piyasanın geleceği hakkında yorum yapmak zor.
“PİYASA BIÇAK SIRTI GİBİ KESİLMİŞ DURUMA GELDİ”

İkinci el otomobil piyasası olarak 2026 yılına iyi başladıklarını dile getiren galerici Hakan Eryüksel, "Daha sonrasında ise savaştan kaynaklı altının yükselişi olumsuz etkiledi. Şimdi ise son bir aydır akaryakıt zamlarından kaynaklı piyasa bıçak sırtı gibi kesilmiş duruma geldi.

Şu an bekleme sürecindeyiz, araçlarımız duruyor. Bir dönem 10 yaş ve üzeri araçlara talep arttı. Sıfır araçlar için kampanyalar düzenlenince müşterilerin büyük bir bölümü o tarafa yöneldi. Bu fırsatlara ulaşamayanlar ise mecburen 10 yaş ve üzeri araçlara yönelmek zorunda kaldı. Şu an elimizde her yaştan araç var ama bir talep yok. Yakıttan tasarruf edeyim diye LPG'li araç da soran yok. Elektrikli araçlara için bir talep olacağı kanaatindeyim, bunu zaman gösterecek. Şu sıralar telefon bile çalmıyor diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

“ARAÇ SATTIĞIMIZ SİTEYE GİREN BİLE YOK”

Yıla başlarken ikinci el otomobil fiyatlarında yüzde 10-15 artış yaşandığını ifade eden Eryüksel, "Bu artışların şu an için hiçbir önemi yok. Halihazırda aldığımız araçlar elimizde kalmış durumda. Önümüz bayram, bu dönemler hızlı satışın olacağı dönemler. Müşteriler gelirdi, en azından araç fiyatı sorardı. Araç sattığımız siteye giren bile yok. Günü kurtarmaya çalışıyoruz. Şu an için bir ön yok. Çünkü savaş devam ediyor. Belki önümüzdeki günler 100 TL olacak. O yüzden bir şey söylemek doğru olmaz" dedi.

