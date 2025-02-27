İkinci emeklilik geliyor: Net tarih verildi! Emekli çifte maaş ile rahat edecek

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), çalışanların emekli olduktan sonra ek gelir sağlamak amacıyla bu yıl devreye girecek. Çalışanlar hem SGK hem de TES primleri ödeyecek. TES kapsamında 10 yıl çalışan ve 56 yaşını dolduranlar emekli olacak. Sistem SGK'nın yerine geçmeyecek, sadece emekliye ek kazanç olacak. Emekli çalışırken kazanmaya, emekli olunca da gelir sağlamaya devam edecek.

Yeni yıl emeklilere iyi gelecek. TES kapsamında 10 yıl çalışan ve 56 yaşını dolduranlar emeklilik hakkı kazanacak. 2000 sonrası işe girenler için SGK emekliliğinden önce TES’ten emekli olma imkanı olacak. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile emekli olduktan sonra gelirin düşmesini önlemek ve çift maaş imkanı sağlamak hedefleniyor. Çalışanların SGK primleri yanında TES'e de prim ödemesi gerek olacak. Sistem 2025 yılı son çeyreğinde devreye girecek.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ GELİYOR

Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem, bugünkü yazısında emekli vatandaşlara müjdeyi verdi. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi geliyor. Çift maaş dönemi başlıyor. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) kapsamında çalışanlar, SGK primlerine ek olarak ek prim ödeyecek. Otomatik Katılım Sistemi’ne (OKS) benzer şekilde maaştan kesinti yapılacak, ancak yeni sistem zorunlu olacak.

İKİNCİ EMEKLİLİK GELİYOR

Çalışan herkes sisteme dahil olabilecek. Daha önce emekli olup çalışmaya devam edenler de ikinci bir emeklilik hakkı kazanacak. Prim ödemeleri çalışan, işveren ve devlet tarafından ortak karşılanacak. Çalışan brüt maaşının en az %3’ünü öderken, işveren de aynı oranda katkı yapacak. Devlet ise ödenen primin %30’u kadar destek sağlayacak.

ÇİFT MAAŞ DÖNEMİ BAŞLIYOR

TES, SGK’nın yerine geçmeyecek, sadece ek gelir sağlayacak. Çalışanlar, SGK emekliliğine hak kazanırken TES ile ikinci maaş alabilecek. TES kapsamında 10 yıl çalışan ve 56 yaşını dolduranlar emeklilik hakkı kazanacak. 2000 sonrası işe girenler için SGK emekliliğinden önce TES’ten emekli olma imkanı olacak.

TES’ten emekli olanlara iki seçenek sunulacak;

Aylık maaş / toplu ödeme alma hakkı.

EMEKLİLERİN HAKLARI KORUNMAYA DEVAM EDECEK

Emekliler çalışmaya devam ettiklerinde mevcut özlük haklarını koruyacak. 50 yaş üstü çalışan emeklilere 20 günden az yıllık izin verilemeyecek. Ancak sosyal güvenlik destek primi ödeyenler, hastalık raporu aldıklarında geçici iş göremezlik ödeneği alamayacak. Sistem kıdem tazminatıyla bağlantılı olmayacak. Çalışanlar, mevcut kıdem tazminatı haklarını koruyacak.

TES NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Faruk Erdem'in aktardığına göre, Orta Vadeli Program kapsamında 2025 yılının son çeyreğinde yasal düzenlemenin yapılması planlanıyor.

Sıkça Sorulan Sorular Tamamlayıcı emeklilik sistemi kimleri kapsıyor? Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), emeklilikte oluşacak gelir kaybını telafi edecek, çalışma dönemindeki yaşam standartlarını korumayı sağlayacak, ek emeklilik gelirinin oluşmasını ve hane halkı tasarruflarının artırılmasını sağlamayı amaçlayan bir sistem olarak kurgulanmıştır.