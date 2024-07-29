İkinci emeklilik şansı kapıda! SGK için devrim olacak yenilik geliyor

29 Temmuz 2024 11:56 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 12:00

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Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin yılın son çeyreğinde uygulamaya girmesi bekleniyor. Devrim niteliği taşıyacak yeni düzenleme ile TES, Bireysel Emeklilik Sistemi katılımcılarının sayısını ve birikim hacmini önemli oranda artıracak. Türkiye sigorta sektörü değişerek gelişecek. TES hayata geçtiğinde, yıllık bazda 200 milyar TL katkı yatırıma dönecek.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ GELİYOR

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 16,4 milyona yaklaşan katılımcı sayısı ile geniş tasarruf platformu oldu.

BES alanında katılımcı sayısını artıracak yeni bir düzenlemeye geliyor.

BNP Paribas Cardif Türkiye Banka Sigortacılığı ve Acente Sigortacılığı Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sertsöz, henüz tüm detayları kesinleşmemiş olan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) hakkında bilgi verdi.

Gökhan Sertsöz, yeni uygulamanın ana hedefinin işverenlere yönelik teşvikler ile verimliliğin ve katılımın artırılması olduğunu ifade etti.

Sertsöz, Otomatik Katılım BES sözleşmesi olan yaklaşık 9,5 milyon çalışanın yeni sözleşmeler ile hızlıca yeni çıkacak olan TES'e dahil olmalarını beklediklerini ifade etti.

KATILIMCILARA İKİNCİ EMEKLİLİK ŞANSI TANIYACAK

TES düzenlemesinde hem çalışan hem de işverenin katılımı ile yapılan yatırımlar sayesinde emeklilik için gerekli olan birikim seviyelerine ulaşmanın önü hızla açılacak.

TES potansiyel olarak, Türkiye'nin emeklilik için yaptığı tasarruf tutarını 3 katına çıkartacak.

Katılımcılara ikinci emeklilik şansı tanıyan TES'in çalışanlara katkısının büyük olacağını düşündüklerini de dile getiren Gökhan Sertsöz, şu açıklamalarda bulundu.

“İki önemli kriter de söz konusu olacak.

İlk olarak az önce bahsettiğim gibi sistemin sağlıklı işleyişi için tüm detaylarının netleşmesine ihtiyacımız var. İkinci kriter ise mevcut ekonomik koşullarda çalışanların tasarruf edebilme güçlerinin artırılması olacak.

Şu anda ülkemizde 26 milyon aktif sigortalı çalışan bulunmaktadır. Bu sayının 19 milyonu 4A kapsamında yer almaktadır. TES hayata geçtiğinde, yıllık bazda 200 milyar TL katkının yatırıma dönmesini bekliyoruz.