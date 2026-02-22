Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

İlk sefer bugün düzenlendi! AJet’in Rotterdam seferleri başladı!

Türk Hava Yolları’nın dijital havayolu markası AJet, Hollanda’daki hizmet ağını büyütüyor. Amsterdam’ın ardından ülkedeki ikinci durak olan Rotterdam’a ilk sefer bugün düzenlendi. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan uçak, Rotterdam’da geleneksel "su takı" ile karşılandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İlk sefer bugün düzenlendi! AJet’in Rotterdam seferleri başladı!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.02.2026
saat ikonu 18:14
|
GÜNCELLEME:
22.02.2026
saat ikonu 18:18

'in İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından 'nın Rotterdam kentine seferleri bugün düzenlenen ilk uçuşla başladı.
AJet Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirketin Amsterdamın ardından Hollandadaki ikinci destinasyonu Rotterdam oldu.

Sabiha Gökçen Havalimanından bugün kalkan AJet uçağı, Rotterdam The Hauge Havalimanında havacılık geleneği olarak su takı ile karşılandı.

İlk sefer bugün düzenlendi! AJet’in Rotterdam seferleri başladı!

Burada yapılan törene, Türkiye Cumhuriyeti Rotterdam Başkonsolosu Sevgi Kısacık, Turizm Müşaviri Pınar Bilgen Ermiş, AJet üst yönetimi ve havalimanı yöneticileri katıldı.

AJet, İstanbuldan Rotterdama pazartesi, perşembe, cuma ve pazar olmak üzere haftada 4 gün karşılıklı sefer düzenleyecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ramazan ayında uçuşlarda iftar ve sahur ikramı: AJet duyurdu
AJet’ten 'Sevgililer Günü' kampanyası! Yüzde 50 indirim detayı
ETİKETLER
#ajet
#hollanda
#sabiha gökçen havalimanı
#Rotterdam
#Yeni Hat
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.