Ekonomi

Editor
 | Banu İriç

IMF raporunda dikkat çeken detay: Türkiye Müslüman ülkeler arasında zirveye yerleşecek

IMF’nin güncel projeksiyonlarına göre Türkiye’nin bu yıl Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının yükselişiyle nüfusu Müslüman olan ülkeler arasında fark atarak ilk sıraya yerleşecek. Yıllardır lider olan Endonezya'nın geride kalmasıyla dengeler değişecek.

IMF raporunda dikkat çeken detay: Türkiye Müslüman ülkeler arasında zirveye yerleşecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.05.2026
saat ikonu 22:36
|
GÜNCELLEME:
01.05.2026
saat ikonu 22:45

Uluslararası Para Fonunun () son verilerine göre Türkiye'de nominal Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) 1,64 trilyon dolara çıkacağı öngörülürken Türkiye, bu ekonomik büyüklükle nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkeler arasında ilk sırada yer alacak.

IMF raporunda dikkat çeken detay: Türkiye Müslüman ülkeler arasında zirveye yerleşecek

Uluslararası Para Fonunun (IMF) son verilerine göre Türkiye, 1,64 trilyon dolarlık nominal Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYH) ile nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkeler arasında ilk sırada yer alacak.
IMF'nin Dünya Ekonomik Görünümü raporu, Türkiye'nin GSYH'sinin bu yıl 1,64 trilyon dolara yükseleceğini tahmin ediyor.
Bu ekonomik büyüklükle Türkiye, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkeler arasında lider konumda olacak.
Uzun süredir lider olan Endonezya'nın GSYH'sinin bu yıl 1,54 trilyon dolar olması öngörülüyor.
Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkeler arasında trilyon dolarlık ekonomiye sahip olanlar Türkiye, Endonezya ve Suudi Arabistan ile sınırlı kalıyor.
Suudi Arabistan'ın 2026'da 1,39 trilyon dolarlık GSYH'ye ulaşması tahmin ediliyor.
Türkiye'nin GSYH verisindeki öngörülen sıçramada imalat sanayisindeki genişleme, turizmdeki toparlanma, ihracat artışları ve dolar kuru etkileri öne çıkıyor.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
IMF raporunda dikkat çeken detay: Türkiye Müslüman ülkeler arasında zirveye yerleşecek

DÜNYA EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN VERİLER

IMF, nisan ayında yayımladığı Dünya Ekonomik Görünümü raporuna ilişkin veri haritasında, ülkelerin nominal GSYH'lerine dair güncel projeksiyonlara yer verdi.

Buna göre Türkiye'de GSYH'nin bu yıl 1,64 trilyon dolar seviyesine yükseleceği tahmin edildi.

Söz konusu projeksiyonda, Türkiye'nin ekonomik büyüklüğünün nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkeler arasında zirvede yer alması dikkati çekti.

Uzun süredir bu alanda sürdürdüğü liderliğini IMF'nin 2025 yılı tahminlerine göre Türkiye'ye kaptıran Endonezya'nın GSYH'sinin bu sene 1,54 trilyon dolar olacağı öngörüldü.

Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkelerin ekonomik büyüklük sıralamasında Türkiye ve Endonezya'nın ardından gelen Suudi Arabistan'ın 2026'da 1,39 trilyon dolarlık GSYH'ye ulaşacağı tahmin edildi.

IMF raporunda dikkat çeken detay: Türkiye Müslüman ülkeler arasında zirveye yerleşecek

YALNIZCA 3 EKONOMİ DİKKAT ÇEKTİ

Bu gruptaki trilyon dolarlık ekonomiye sahip olan ülkeler Türkiye, Endonezya ve Suudi Arabistan ile sınırlı kaldı.

Listenin devamında, yaklaşık 622 milyar dolarlık hacmiyle Birleşik Arap Emirlikleri, 516 milyar dolarla Malezya ve yaklaşık 511 milyar dolarla Bangladeş yer aldı.

Kuzey Afrika'nın en büyük ekonomilerinden Mısır'ın GSYH'sinin 2026'da yaklaşık 430 milyar dolara çıkacağı tahmin edildi.

IMF'nin güncel projeksiyonunda Pakistan'a ilişkin 2026 GSYH tahmini yer almazken ülkenin geçen yıl 408 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğe ulaştığı öngörüldü.

IMF raporunda dikkat çeken detay: Türkiye Müslüman ülkeler arasında zirveye yerleşecek

TÜRKİYE'NİN GSYH VERİLERİNDE SIÇRAMA

Analistler, Türkiye'nin GSYH verisindeki öngörülen sıçramada, imalat sanayisindeki genişleme, turizmdeki toparlanma, ihracat artışları ve dolar kuru etkilerinin ana unsurlar olarak öne çıktığını belirtti.

Bu unsurların bir araya gelmesinin Türkiye'nin nominal GSYH'sini nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkelerin önüne geçirdiğine işaret eden analistler, nüfus avantajı ve doğal kaynak zenginliğine rağmen Endonezya'nın bazı sektörlerdeki yavaşlama ve küresel emtia fiyatlarındaki dalgalanmalardan etkilendiğini ifade etti.

Analistler, bu ülke grubundaki diğer büyük ekonomilerin daha çok ham madde ve enerji ihracatına dayalı bir yapı sergilediğini vurgulayarak, Türkiye'nin sanayi ve hizmet ile çeşitlendirilmiş ekonomik yapısının büyüme ivmesini sürdürülebilir kıldığını kaydetti.

IMF, ocak ayındaki tahminlerinde Türkiye ekonomisinin 2026'da yüzde 4,2 büyüyeceğini öngörmüştü.

Nisan ayında ise yüksek petrol ve doğal gaz fiyatlarının ekonomik faaliyeti olumsuz etkileyeceğini belirten IMF, Türkiye için 2026 reel büyüme tahminini yüzde 3,4'e revize etmişti.

IMF'nin güncel projeksiyonlarına göre nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkelerin ekonomik büyüklük (milyar dolar) sıralaması şöyle:

ÜlkeGSYH (milyar dolar)
Türkiye1.640
Endonezya1.539
Suudi Arabistan1.389
Birleşik Arap Emirlikleri622
Malezya516
Bangladeş511
Mısır430
Pakistan408
Kazakistan360
Cezayir317
İran300
Irak265
Katar217
Fas194
Özbekistan182
Kuveyt173
Umman117
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
IMF'den kritik uyarı: Petrol fiyatlarındaki her artış, küresel enflasyonu yukarı çekebilir
IMF’den kritik uyarı: ABD’nin artan borcu küresel istikrarı tehdit ediyor
