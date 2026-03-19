Ekonomi
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

IMF'den kritik uyarı: Petrol fiyatlarındaki her artış, küresel enflasyonu yukarı çekebilir

IMF Sözcüsü Julie Kozack, Orta Doğu’daki çatışmaların ekonomik bilançosuna dair çarpıcı veriler paylaştı. Hürmüz Boğazı'nın kapanması ve enerji altyapısının zarar görmesiyle petrol fiyatlarının son bir ayda yüzde 50 arttığını belirten Kozack, merkez bankalarına "tetikte olun" çağrısı yaptı. Kozack ayrıca, ABD'nin 39 trilyon dolara ulaşan borç yükü için de "mali açığı azaltın" uyarısında bulundu.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.03.2026
saat ikonu 21:37
|
GÜNCELLEME:
19.03.2026
saat ikonu 21:37

Uluslararası Para Fonu () Sözcüsü Julie Kozack, düzenlediği basın toplantısında, küresel ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

0:00 347

HÜRMÜZ BOĞAZI: ENERJİ ARZININ YÜZDE 20'Sİ KESİLDİ

Orta Doğu'daki çatışmanın ekonomik etkilerine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kozack, şimdiden önemli aksaklıklar gördüklerini, 'nın kapanmasının dünya petrolünün ve deniz yoluyla taşınan LNG arzının yaklaşık yüzde 20'sine erişimi kestiğini anlattı.

Kozack, Körfez bölgesi ve İran'daki enerji altyapısının zarar gördüğüne işaret ederek, bu durumun petrol ve doğal gaz üretimini aksattığını söyledi.

Bu aksamaların , bölgesel ekonomiler ve ülke ekonomileri üzerindeki etkilerini değerlendirirken izledikleri üç ana kanal olduğunu kaydeden Kozack, bunların emtia fiyatları, ve enflasyon beklentileri ile finansal koşullar olduğunu aktardı.

GÜBRE SEVKİYATLARINDAKİ AKSAMA GIDA FİYATLARINDA ARTIŞ RİSKİNİ YÜKSELTİYOR

Kozack, emtia fiyatları üzerindeki etkinin Hürmüz Boğazı'nın ne kadar süre kapalı kalacağına ve bölgedeki hidrokarbon üretim tesislerindeki hasarın boyutuna bağlı olacağını ifade etti.

Petrol ve doğal gaz fiyatlarının son bir ayda yüzde 50'den fazla arttığını belirten Kozack, gübre sevkiyatlarının da aksadığını ve bu durumun taşımacılıktaki aksamalarla birlikte gıda fiyatlarında artış riskini yükselttiğini dile getirdi.

Kozack, emtia fiyat artışlarının etkilerinin her ülkenin kendi koşullarına bağlı olacağını kaydetti.

ETKİSİ ÇATIŞMANIN SÜRESİNE VE ŞİDDETİNE BAĞLI OLACAK

Enflasyon ve enflasyon beklentilerine ilişkin Kozack, enerji fiyatlarının uzun süre yüksek kalmasının manşet enflasyonu yukarı çekeceğini, bunun daha geniş kapsamlı enflasyon üzerinde "ikinci tur etkiler" olarak adlandırılabilecek etkilerin ve enflasyon beklentileri üzerinde etkilerinin olup olmayacağı açısından IMF ve merkez bankalarının dikkatle izleyeceği bir konu olduğunu aktardı.

Kozack, "Küresel ekonomi genelinde, enerji fiyatlarındaki şoklara tarihsel açıdan baktığımızda, genel bir kural olarak, petrol fiyatındaki her yüzde 10'luk artış, diyelim ki bu yılın geri kalanı boyunca sürerse, küresel manşet enflasyonda 40 baz puanlık bir artışa ve küresel üretimde yüzde 0,1 ile yüzde 0,2 arasında bir düşüşe yol açabilir." dedi.

Finansal koşullara da değinen Kozack, küresel piyasalarda tepkiler gördüklerini, hisse senedi fiyatlarının düştüğünü, ABD, Birleşik Krallık ve Avrupa gibi gelişmiş ekonomiler dahil birçok ülkede tahvil getirilerinin yükseldiğini söyledi.

Kozack, gelişmekte olan ülkelerde de benzer eğilimlerin gözlendiğini, dalgalanmaların arttığını, ABD dolarının değer kazandığını ve bir dizi gelişmekte olan ülkenin para birimlerinin zayıfladığını kaydetti.

IMF'nin nisan ayında yayımlayacağı Dünya Ekonomik Görünüm raporunda hem ülke bazında hem de küresel ve bölgesel ekonomiler açısından kapsamlı bir güncelleme sunacaklarını belirten Kozack, "Elbette genel etki, büyük ölçüde çatışmanın süresine ve şiddetine bağlı olacaktır." dedi.

İLK DEĞERLENDİRMELERE GÖRE KÖRFEZ EKONOMİLERİNDE BÜYÜMENİN ZAYIFLAMASI BEKLENİYOR

Orta Doğu'daki çatışmanın bölgesel etkilerine de değinen Kozack, Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin ekonomilerine etkisine ilişkin "İlk değerlendirmemize göre büyümenin zayıflaması bekleniyor." dedi.

Bölgede mali ve dış dengelerin etkileneceğini belirten Kozack, bazı ülkelerin, ihracatın ne kadar hızlı bir şekilde yeniden başlayabileceğine bağlı olarak, yüksek enerji fiyatlarının üretimdeki düşüşü kısmen veya tamamen telafi edebileceğini ifade etti.

Kozack, Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin çoğunun önemli politika tamponlarına sahip olduğunu, bu ülkelerin son yıllarda politika çerçevelerini güçlendirmek, ekonomik çeşitliliği teşvik etmek ve lojistik altyapıyı iyileştirmek için reformlar yaptıklarını anımsatarak, tüm bunların bu ülkelerin dayanıklılığını artırmaya yardımcı olduğunu kaydetti.

Avrupa'da ise temel etki kanalının olduğunu belirten Kozack, bölgenin enerji ithalatına bağımlı olması nedeniyle en önemli etkinin bu kanaldan geleceğini, ayrıca finansal koşulların sıkılaşmasının da diğer bölgelerde olduğu gibi Avrupa'yı da etkileyeceğini vurguladı.

Kozack, ABD ekonomisine ilişkin olarak ise IMF yetkililerinin Orta Doğu'daki çatışma ve petrol fiyatlarındaki artışın ABD ekonomisini nasıl etkileyebileceğine ilişkin değerlendirmelerini 4. madde konsültasyonu kapsamında hazırlanan rapora dahil etmek üzere güncellediğini belirtti.

Ayrıca ABD'nin borcunun 39 trilyon dolara ulaşmasının sorulması üzerine Kozack, ABD'ye mali açığı azaltma ve kamu borcunu kararlı şekilde düşüş yoluna sokması çağrısında bulundu.

MERKEZ BANKALARINA "TETİKTE OLMALARI" TAVSİYESİ

Kozack, Orta Doğu'daki çatışma dikkate alındığında merkez bankalarına yönelik tavsiyelerinin sorulması üzerine ise "Merkez bankalarına tavsiyemiz, enerji fiyatlarındaki bu artış karşısında tetikte olmaları ve özellikle enflasyon beklentileri üzerinde olası etkilerinin ne olabileceğini incelemeleridir." ifadelerini kullandı.

Gelişmeleri yakından izlediklerini dile getiren Kozack, küresel emtia fiyatlarının, özellikle enerji ve gıda fiyatlarının ülke ekonomileri üzerinde yaratabileceği olası etkileri değerlendirdiklerini kaydetti.

ŞU ANA KADAR ACİL FİNANSMAN İÇİN RESMİ TALEP OLMADI

Kozack, üye ülkelerle aktif iletişim halinde olduklarını belirterek, şu ana kadar acil finansman için resmi talep almadıklarını, durum geliştikçe, ülkeler finansman ihtiyaçlarını ve politika seçeneklerini yeniden değerlendirdikçe ellerindeki tüm araçları kullanarak destek sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

