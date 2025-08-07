Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini yüzde 4'e çekti

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini piyasa beklentilerine paralel şekilde 25 baz puan düşürerek yüzde 4'e çekti. Kurul, enflasyondaki geçici artışın ücret ve fiyat belirleme süreçlerinde yukarı yönlü ek baskı oluşturabileceği riskine karşı tetikte.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İngiltere Merkez Bankası, politika faizini yüzde 4'e çekti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 15:32
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 15:32

'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulunun toplantısında üyelerin 4'ünün politika faizinin 25 baz puanla yüzde 4'e indirilmesi, diğer 4'ünün 4,25'te sabit bırakılması ve birinin de 50 baz puanla yüzde 3,75'e düşürülmesi yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

Bu nedenle politika faizinin sabit bırakılması veya yüzde 4'e indirilmesi için ikinci tur oylama yapıldığı kaydedilen açıklamada, bunun sonucunda BoE Başkanı Andrew Bailey dahil üyelerden 5'inin politika faizinin 25 baz puanla yüzde 4'e düşürülmesi için oy kullandığı ifade edildi.

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini yüzde 4'e çekti

Açıklamada, sıkı para politikası sonucunda son 2,5 yılda ülkede önemli ölçüde dezenflasyon görüldüğü ve sağlanan ilerlemenin BoE'nin son bir yılda politika faizini düşürmesine imkan verdiği belirtildi.

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini yüzde 4'e çekti

Kurulun enflasyonun orta vadede sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye ulaşma hedefini sürdürdüğü aktarılan açıklamada, buna rağmen Para Politikası Kurulunun genel olarak ülke genelinde mayıstan beri orta vadeli enflasyonist baskılara yönelik yukarı yönlü risklerin bir miktar arttığını tespit ettiği kaydedildi.

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini yüzde 4'e çekti

Bu kapsamda eylüle ilişkin beklentisi daha önceki tahmin olan yüzde 3,7'den 4'e çıkarılırken, enflasyonun yüzde 4'e yükselmesi sonrasında yüzde 2 hedef seviyesine doğru gerilemesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, kurulun enflasyondaki geçici artışın ücret ve fiyat belirleme süreçlerinde yukarı yönlü ek baskı oluşturabileceği riskine karşı tetikte olduğuna dikkat çekildi.

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini yüzde 4'e çekti

Ülkede ekonomik büyümenin düşük seyrettiği ve yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,1 olduğu aktarılan açıklamada, üçüncü çeyrekte ekonominin yüzde 0,3 büyüyeceğinin tahmin edildiği, iç ve jeopolitik gelişmelerin ekonomik büyümeyi baskılayabileceği vurgulandı. 'de yıllık enflasyon haziranda yüzde 3,6 ile beklentilerin üzerinde ölçülmüştü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Toplu sözleşme süreci ne durumda? Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın TGRT Haber'de
Pazar alışverişinde kredi kartı dönemi! 15 Ağustos'ta uygulama başlıyor
ETİKETLER
#İngiltere
#faiz indirimi
#boe
#Enflasyon
# Ekonomi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.