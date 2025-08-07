Pazar alışverişinde kredi kartı dönemi! 15 Ağustos'ta uygulama başlıyor

Pazarda alışveriş yaparken nakit bulundurma zorunluluğu artık sona eriyor. Pazardan alışveriş yapan tüm vatandaşları ilgilendiren yeni bir uygulama için düğmeye basıldı. Artık pazarlarda nakit paranın yanında kredi kartı da kullanılabilecek.

Artık her tezgahta bulunacak post cihazlarıyla ister nakit ister kredi kartıyla alışveriş yapılabilecek. Yeni uygulama sayesinde vatandaşlar pazar alışverişini kredi ve banka kartlarıyla kolayca yapabilecek. Nakit parası olmayan tüketiciler de alışverişine ara vermeden devam edebilecek.

A Haber'in haberine göre uygulama 15 Ağustos'ta başlıyor. Pazarcı esnafı bu tarihten itibaren post cihazı kullanmakla yükümlü olacak.

Konuyla ilgili kendisine mikrofon uzatılan bir pazarcı, "Yıllardır beklediğimiz hem vatandaşın hem de pazarcı esnafının yıllardır beklediği, istediği bir uygulama. Geleneğimiz aynı şekilde devam edecek. Örneğin 100 liralık ürünü 80 liraya gene pazarlık yaparak alabilecekler" ifadelerini kullandı.

Ankara Pazarcılar Odası Başkanı Ali Karaca "Vatandaş alışverişe geldiği zaman post makinesinden kredi kartı ile alışverişini yapacak, burada komisyon ödemeyecek. Çalışmayı ayın 15'inde bitiriyoruz. Türkiye genelinde yürürlüğe koyuyoruz. Türkiye genelindeki bütün pazar yerlerimizde pazara alışverişe gelen vatandaşlarımız hem nakit hem kredi kartıyla alışveriş yapacak" dedi.