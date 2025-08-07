Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Canlı Yayın
28°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Pazar alışverişinde kredi kartı dönemi! 15 Ağustos'ta uygulama başlıyor

Pazar alışverişinde sadece nakit para kullanma zorunluluğu sona eriyor. Artık vatandaşlar kredi kartı ile pazar alışverişi yapabilecek. 15 Ağustos itibarıyla başlayacak olan uygulama ile artık pazar tezgahlarında pos cihazı olacak. İşte detaylar...

Pazar alışverişinde kredi kartı dönemi! 15 Ağustos'ta uygulama başlıyor
KAYNAK:
A Haber
|
GİRİŞ:
07.08.2025
12:56
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
13:21

Pazarda alışveriş yaparken nakit bulundurma zorunluluğu artık sona eriyor. Pazardan alışveriş yapan tüm vatandaşları ilgilendiren yeni bir uygulama için düğmeye basıldı. Artık pazarlarda nakit paranın yanında da kullanılabilecek.

Pazar alışverişinde kredi kartı dönemi! 15 Ağustos'ta uygulama başlıyor

Artık her tezgahta bulunacak post cihazlarıyla ister nakit ister kredi kartıyla alışveriş yapılabilecek. Yeni uygulama sayesinde vatandaşlar pazar alışverişini kredi ve banka kartlarıyla kolayca yapabilecek. Nakit parası olmayan tüketiciler de alışverişine ara vermeden devam edebilecek.

Pazar alışverişinde kredi kartı dönemi! 15 Ağustos'ta uygulama başlıyor

A Haber'in haberine göre uygulama 15 Ağustos'ta başlıyor. Pazarcı esnafı bu tarihten itibaren post cihazı kullanmakla yükümlü olacak.

Pazar alışverişinde kredi kartı dönemi! 15 Ağustos'ta uygulama başlıyor

Konuyla ilgili kendisine mikrofon uzatılan bir pazarcı, "Yıllardır beklediğimiz hem vatandaşın hem de pazarcı esnafının yıllardır beklediği, istediği bir uygulama. Geleneğimiz aynı şekilde devam edecek. Örneğin 100 liralık ürünü 80 liraya gene pazarlık yaparak alabilecekler" ifadelerini kullandı.

Pazar alışverişinde kredi kartı dönemi! 15 Ağustos'ta uygulama başlıyor

Ankara Pazarcılar Odası Başkanı Ali Karaca "Vatandaş alışverişe geldiği zaman post makinesinden kredi kartı ile alışverişini yapacak, burada komisyon ödemeyecek. Çalışmayı ayın 15'inde bitiriyoruz. Türkiye genelinde yürürlüğe koyuyoruz. Türkiye genelindeki bütün pazar yerlerimizde pazara alışverişe gelen vatandaşlarımız hem nakit hem kredi kartıyla alışveriş yapacak" dedi.

ETİKETLER
#kredi kartı
#Nakitsiz Pazar
#Pazar Alışverişi
#Post Cihazı
#Pazar Esnafı
#Ankara Pazarcılar Odası
#Ekonomi
