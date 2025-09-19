İngiltere'de 15 bin kişiye istihdam sağlayacak anlaşma

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD ile İngiltere arasında imzalanan 250 milyar sterlinlik yatırım anlaşmasının, İngiltere tarihinin bu alandaki en büyük anlaşması olduğunu ve 15 bin kişiye istihdam sağlayacağını söyledi.

Starmer, İngiltere'nin en büyük ticari ortağının ABD olduğuna işaret ederek "Birlikte iki ülke ekonomisine 2,5 milyon istihdam sağlıyoruz." diye konuştu.

Bugün ABD'yle 250 milyar sterlinlik (Yaklaşık 14 trilyon lira) yatırım anlaşması imzaladıklarını belirten Starmer, "Açık ara İngiltere tarihinde bu alanda yapılan en büyük anlaşmaya imza attık. Bu anlaşma, İngiltere genelinde hayat değiştiren bir yatırım anlamına geliyor. Belfast, Birmingham, Hartlepool, Humber ve ötesinde 15 bin istihdam oluşturmasını bekliyoruz." dedi.

İngiltere'nin ABD dışında Batı'da trilyon dolarlık teknoloji sektörüne sahip tek ülke olduğunu, en iyi üniversitelere ev sahipliği yaptığını ve ABD'den sonra en çok Nobel ödülüne sahip olduğunu vurgulayan Starmer, Trump'la teknoloji işbirliği anlaşmasına da imza atacaklarını bildirdi.

Starmer, bazı ABD'li teknoloji firmalarının bu anlaşma kapsamında İngiltere'de yatırımlar yapacağının altını çizerek "Teknolojinin enerjiye ihtiyacı var. Bu devrimi desteklemek için yeni sivil nükleer güç anlaşmasını imzaladık. Bu konuda fırsatları konuştuk. Milyonlarca ev ve iş yerine enerji sağlamak, Atlantik'in iki yakasında faturaları düşürecek, enerji güvenliğimizi artıracak." ifadelerini kullandı.