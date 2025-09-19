Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

İngiltere'de 15 bin kişiye istihdam sağlayacak anlaşma

Dün İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump görüşmesinin ardından İngiltere ile ABD arasındaki 250 milyar sterlinlik (Yaklaşık 14 trilyon lira) yatırım anlaşması, İngiltere'de 15 bin kişiye istihdam sağlayacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 11:16
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 11:16

Başbakanı Keir Starmer, ile İngiltere arasında imzalanan 250 milyar sterlinlik yatırım anlaşmasının, İngiltere tarihinin bu alandaki en büyük anlaşması olduğunu ve 15 bin kişiye sağlayacağını söyledi.

İngiltere'de 15 bin kişiye istihdam sağlayacak anlaşma

Starmer, İngiltere'nin en büyük ticari ortağının ABD olduğuna işaret ederek "Birlikte iki ülke ekonomisine 2,5 milyon istihdam sağlıyoruz." diye konuştu.

İngiltere'de 15 bin kişiye istihdam sağlayacak anlaşma

Bugün ABD'yle 250 milyar sterlinlik (Yaklaşık 14 trilyon lira) yatırım anlaşması imzaladıklarını belirten Starmer, "Açık ara İngiltere tarihinde bu alanda yapılan en büyük anlaşmaya imza attık. Bu anlaşma, İngiltere genelinde hayat değiştiren bir yatırım anlamına geliyor. Belfast, Birmingham, Hartlepool, Humber ve ötesinde 15 bin istihdam oluşturmasını bekliyoruz." dedi.

İngiltere'de 15 bin kişiye istihdam sağlayacak anlaşma

İngiltere'nin ABD dışında Batı'da trilyon dolarlık sektörüne sahip tek ülke olduğunu, en iyi üniversitelere ev sahipliği yaptığını ve ABD'den sonra en çok Nobel ödülüne sahip olduğunu vurgulayan Starmer, Trump'la teknoloji işbirliği anlaşmasına da imza atacaklarını bildirdi.

Starmer, bazı ABD'li teknoloji firmalarının bu anlaşma kapsamında İngiltere'de yatırımlar yapacağının altını çizerek "Teknolojinin enerjiye ihtiyacı var. Bu devrimi desteklemek için yeni sivil nükleer güç anlaşmasını imzaladık. Bu konuda fırsatları konuştuk. Milyonlarca ev ve iş yerine sağlamak, Atlantik'in iki yakasında faturaları düşürecek, enerji güvenliğimizi artıracak." ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Acil nakit ihtiyacınız varsa dikkat! KMH için faiz oranları düştü
Dolar ve Euro'da dalgalı seyir: İşte 19 Eylül 2025 Cuma günü güncel döviz kurları
ETİKETLER
#Teknoloji
#İngiltere
#abd
#istihdam
#enerji
#Yatırım Anlaşması
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.