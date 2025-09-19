Menü Kapat
22°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Dolar ve Euro'da dalgalı seyir: İşte 19 Eylül 2025 Cuma günü güncel döviz kurları

İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro dalgalı hareketine devam ediyor. Peki dolar ve Euro fiyatları bugün kaç lira? İşte 19 Eylül 2025 Cuma gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın () faiz politikaları ve küresel ekonomik gelişmeler döviz piyasasında yön belirlemeye devam ediyor. 19 Eylül 2025 Cuma günü ve Euro ne kadar oldu?

Dolar ve Euro'da dalgalı seyir: İşte 19 Eylül 2025 Cuma günü güncel döviz kurları

serbest piyasada dolar 41,3870 liradan, avro 48,7610 liradan güne başladı. Serbest piyasada 41,3850 liradan alınan dolar, 41,3870 liradan satılıyor. 48,7590 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 48,7610 lira oldu.

Dolar ve Euro'da dalgalı seyir: İşte 19 Eylül 2025 Cuma günü güncel döviz kurları

Dün doların satış fiyatı 41,3160, Euro'nun satış fiyatı ise 48,7600 lira olmuştu.

Dolar ve Euro'da dalgalı seyir: İşte 19 Eylül 2025 Cuma günü güncel döviz kurları
