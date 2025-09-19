Dolar ve Euro'da dalgalı seyir: İşte 19 Eylül 2025 Cuma günü güncel döviz kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları ve küresel ekonomik gelişmeler döviz piyasasında yön belirlemeye devam ediyor. 19 Eylül 2025 Cuma günü dolar ve Euro ne kadar oldu?

İstanbul serbest piyasada dolar 41,3870 liradan, avro 48,7610 liradan güne başladı. Serbest piyasada 41,3850 liradan alınan dolar, 41,3870 liradan satılıyor. 48,7590 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 48,7610 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,3160, Euro'nun satış fiyatı ise 48,7600 lira olmuştu.