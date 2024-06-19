İngiltere'de yıllık enflasyon hedefine ulaştı! Mayısta yüzde 2'ye geriledi

19 Haziran 2024 10:28 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 10:27

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İngiltere'de enflasyon üç yılın en düşük seviyesine geriledi.

İngiltere'de yıllık enflasyon mayısta yüzde 2 ile beklentilere paralel gerçekleşti.

İngiltere'de Mayıs ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Yıllık enflasyon mayıs ayında yüzde 2'ye düştü.

İNGİLTERE'DE ENFLASYON HEDEFLERİ TUTTU

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi, mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı.

İngiltere'de enflasyon üç yılın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 2 ile beklentilere cevap verdi.

İngiltere'de enflasyon Temmuz 2021'den bu yana ilk kez hedefe döndü.

Enflasyonun gerilemesiyle bu yılın kalanında faiz indirimi ihtimali de artmış oldu.

Ülkede enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon mayısta yıllık bazda yüzde 3,5'e geriledi.

Hizmet sektörü enflasyonu ise nisanda yıllık bazda yüzde 5,9 seviyesinden mayısta yüzde 5,7'ye geriledi.

BOE FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Enflasyon verilerinin ardından gözler BoE'nin yarın açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

BOE, faiz kararını vermek için perşembe günü toplanacak.

İngiltere enflasyon verisinin ardından bankanın faizi sabit tutması bekleniyor.