Depremzede ailenin bayram sevinci! “Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz”

19 Haziran 2024 10:22 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 10:23

6 Şubat tarihinde meydana gelen ve 'Asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerde binlerce canımızı kaybederken milyonlarca vatandaşımız da evsiz kaldı.

Depremin enkazı kaldırılır kaldırılmaz yeni evler yapmak için işe koyulan Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı TOKİ, yaptıkları evleri hak sahiplerine vermeye devam ediyor.

Hatay'da yaşayan Özer ailesi de depremde yaralı olarak kurtulan ancak evlerini kaybeden bir aileydi. Mehmet ve Tuğba Özer çifti 2 çocuklarıyla birlikte Hatay'ın Altınözü ilçesi Babatorun Mahallesinde TOKİ tarafından yapılan evlerde hayatlarına devam ediyor.

Hatay'ın Antakya İlçesi Saraykent Mahallesi'nde 6 katlı Arda Altınöz Apartmanı'nın 3'üncü katında oturan Özer ailesinin binaları ağır hasar aldı. Mehmet-Tuğba Özer çifti, Ecrin(3) ve Ahmet(1.5) yaşında iki çocuğuyla birlikte yaşanan depremden etkilendi. Önce çadırda daha sonra da konteynerde yaşam mücadelesi veren Özer ailesi, 6 Şubat tarihinden tam 9 ay sonra TOKİ tarafından yapılan evlerine geçti.

"RÜYAMDA GÖRSEM İNANMAZDIM"

Sabah muhabirlerine konuşan Anne Tuğba Özer şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarım bahçede gönülleri gibi oynuyor. Yavrularım bahçede oynarken evimle ilgileniyorum, bazen bahçede eşime yardımcı oluyorum.

2 seneden önce evleri teslim edeceklerini hiç düşünmedik. Perişan olacağımızı düşündük. Gece gündüz çalıştılar ve bir yıl dolmadan evi teslim ettiler. Biz 2+1 ev beklerken 3+1 evle karşılaşınca gözlerimize inanamadık.

Evimiz çok rahat ve kullanışlı. Depremden önce apartmanda oturuyorduk, şimdi bahçeli bir evimiz var. Salıncak kurduk çocuklarımız burada gönüllerince eğleniyor.

Evimizin hemen yanında yine TOKİ tarafından yapılan parklar var. Gözüm arkada kalmadan orada oyun oynayıp vakit geçiriyorlar.

Gerçekten böyle bir evimiz olacağını rüyamda görsem inanmazdım. Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz"

"BAHÇELİ BİR EV BEKLEMİYORDUK"

Yeniden ev sahibi olacağımızı hiç düşünmedim diyen Baba Mehmet Özer'de şunları ifade etti:

"Evimizin bahçesini görünce hiç zaman kaybetmedim. Hemen sebze ve meyve fideleri diktim. İşten geldikten sonra soluğu bahçemizde alıyorum. Burada vakit geçirdikçe huzur buluyorum.

Kendi yetiştirdiğim sebze ve meyvenin tadı da ayrı bir güzel oluyor. Ailecek yetiştirdiğimiz ürünleri tüketiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz."