İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 23,18 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,18 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,90 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,82 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,32 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,99 arttı.
Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,96 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,75 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,06 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,80 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,82 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,47 arttı.
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,57 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,60 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,43 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,87 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 20,91 arttı, işçilik endeksi yüzde 32,86 arttı.