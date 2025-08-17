Menü Kapat
Ekonomi
İnşaat sektöründe dikkat çeken artış! Çalışan sayısı 3 yıldır yükseliyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, ücretli çalışan sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 15 milyon 925 bin 359 kişiye çıktı.

İnşaat sektöründe dikkat çeken artış! Çalışan sayısı 3 yıldır yükseliyor
(TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre ücretli çalışan sayısının sektörlere göre dağılımı incelendiğinde ise kategorisindeki artış dikkati çekti. Haziranda inşaat sektöründe çalışan sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 artarak 1 milyon 903 bin 511 kişiye çıktı.

İnşaat sektöründe dikkat çeken artış! Çalışan sayısı 3 yıldır yükseliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından bölgede artan konut ihtiyacı ve Türkiye genelindeki seferberliği, sektördeki artışında etkili oldu.

İnşaat sektöründe dikkat çeken artış! Çalışan sayısı 3 yıldır yükseliyor

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre inşaat sektöründe çalışan sayısı yıllık bazda 36 aydır arttı. Son olarak Haziran 2022'de yüzde 1,7 gerileyerek 1 milyon 495 bin 697 olarak hesaplanan sektördeki çalışan sayısı, o dönemden beri her ay artarak haziran itibarıyla yaklaşık 2 milyon kişiye ulaştı. Bu 36 aylık dönemde yıllık bazda en büyük artış, yüzde 17 ile Ocak 2023'te gerçekleşti.

İnşaat sektöründe dikkat çeken artış! Çalışan sayısı 3 yıldır yükseliyor

EN ÇOK ÇALIŞAN BİNA İNŞAATINDA

Sektöre yönelik ücretli çalışan istatistiklerinin alt detayları incelendiğinde, "bina inşaatı"nda çalışanların ilk sırada yer aldığı görüldü. Sektördeki yaklaşık 2 milyon kişinin 1 milyon 239 bin 781'ini "bina inşaatı"nda, 248 bin 454'ünü "bina dışı yapıların inşaatı"nda ve 415 bin 276'sını "özel inşaat faaliyetlerinde" çalışanlar oluşturdu.

#istihdam
#kentsel dönüşüm
#inşaat
#Deprem
#Türkiye İstatistik Kurumu
#Ekonomi
