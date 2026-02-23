Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

İnşaat üretiminde tarihi zirve: Endeks 150 puanı aşarak rekor kırdı

Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde inşaat üretimi Aralık 2025 itibarıyla yıllık bazda yüzde 7,5 artarken inşaat üretimi endeksi en yüksek seviyesine çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İnşaat üretiminde tarihi zirve: Endeks 150 puanı aşarak rekor kırdı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.02.2026
saat ikonu 11:44
|
GÜNCELLEME:
23.02.2026
saat ikonu 11:53

Türkiye İstatistik Kurumundan () derlediği bilgilere göre, inşaat üretim endeksi Aralık 2025'te yıllık bazda yüzde 7,5 artış gösterdi. Takvim etkilerinden arındırılmadan incelendiğinde 151,2 puanla en yüksek seviyesine yükselen endeks, takvim etkilerinden arındırıldığında 150,4 puan, takvim ve mevsim etkilerinden arındırıldığında ise 129,1 puan oldu.

Yüzde 7,5'lik artışa işaret eden endeks (150,4), verinin açıklanmaya başlandığı Ocak 2022'den bu yana görülen en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

Endeksin alt kırılımları incelendiğinde bina inşaatı endeksinin yüzde 8,4 artışla 175,1 puana, bina dışı inşaatların yüzde 5,8 yükselişle 97,4 puana, özel inşaat faaliyetlerinin ise yüzde 5,5 artışla 131,5 puana yükseldiği görüldü. Endeksin tüm alt kırılımlarında zirve yaşanması dikkati çekti.

İnşaat üretiminde tarihi zirve: Endeks 150 puanı aşarak rekor kırdı

"2024'TE YAVAŞLAYAN ÜRETİM 2025'TE TELAFİ EDİLDİ"

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hepşen, AA muhabirine, inşaat üretiminin uzun süre dalgalı gittiğini, 2024'te özellikle finansman tarafındaki sıkışmanın üretimi baskıladığını söyledi.

Aralık itibarıyla inşaat üretim endeksinde 150,4 puanla tarihi zirvenin görüldüğünü dile getiren Hepşen, "Bu seviyeye çıkılması önemli. 2025'in ikinci yarısından itibaren şantiyelerde hızlanma zaten sahada hissediliyordu. Veriler de bunu teyit ediyor." dedi.

İnşaat üretiminde tarihi zirve: Endeks 150 puanı aşarak rekor kırdı

Hepşen, bina inşaatındaki yüzde 8,4'lük yükselişin konut tarafının hala sektörün lokomotifi olduğunu gösterdiğini kaydederek, "Bina dışı yapılarda yüzde 5,8 artış kamu yatırımlarının desteğini düşündürüyor. Özel inşaat faaliyetlerindeki yüzde 5,5 artış da tedarik zincirinin çalıştığını." diye konuştu.

Bu tabloyu "yeni bir sıçrama" olarak değil, "bir normalleşme" olarak okumayı tercih ettiğini anlatan Hepşen, "2024'te yavaşlayan üretim 2025'te telafi edildi. Firmalar bekleyen işleri tamamladı. Özellikle maliyet belirsizliğinin görece azalması, yarım kalan projelerin hızlanmasını sağladı. Diğer taraftan, üretim artışı var. Fakat bu veri tek başına talep sağlığını ya da karlılığı anlatmıyor. Üretim ile finansal dayanıklılık aynı şey değil. Bu ayrımı yapmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İnşaat üretiminde tarihi zirve: Endeks 150 puanı aşarak rekor kırdı

"2026'DA ÜRETİM ARTIŞI DEVAM EDEBİLİR"

Prof. Dr. Ali Hepşen, bu yıl inşaat üretiminde aynı ivmenin sürmesinin kolay olmadığını belirterek, 2025'teki artışta gecikmiş üretimin tamamlanmasının etkisinin bulunduğunu, üretimde bu seviyenin devam etmesinin yeni proje başlangıçlarına bağlı olduğunu, bunun için de finansman koşullarının öne çıktığını anlattı.

Belirli fiyat segmentlerinde satışı yavaşlayan projeler olduğu için müteahhitlerin yeni projelere başlama noktasında daha seçici davrandığını dile getiren Hepşen, sözlerini şöyle sürdürdü:

İnşaat üretiminde tarihi zirve: Endeks 150 puanı aşarak rekor kırdı

"Bununla birlikte sektörü tamamen yavaşlatacak bir tablo yok. Deprem bölgesi yatırımları, kentsel dönüşüm ve kamu projeleri belirli bir üretim seviyesini korur. Bu nedenle 2026'da üretim artışı devam edebilir ancak 2025'teki gibi yüksek ivme beklemiyorum. Daha sınırlı, daha dengeli bir artış olması muhtemel. Sonuç olarak bu zirve psikolojik olarak önemli. Sektör güvenle çalışmayı sever. Endeks yükseldiğinde tedarikçi rahatlar, bankalar daha az mesafeli davranır. Yine de hacim artışı tek başına başarı ölçütü değil. Veri olumlu fakat kalıcılığı finansman koşulları ve talep derinliği belirleyecek."

"(ARTIŞ) ERTELENMİŞ İHTİYACIN ÜRETİME YANSIDIĞINI ORTAYA KOYUYOR"

Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz de endeksteki artışa işaret ederek, "Veriler, sektörün ekonominin lokomotifi olma rolünü yeniden güçlü şekilde üstlendiğini gösteriyor. Özellikle bina inşaatındaki yüzde 8,4'lük artış, konut talebinin hala canlı olduğunu ve ertelenmiş ihtiyacın üretime yansıdığını ortaya koyuyor." dedi.

İnşaat üretiminde tarihi zirve: Endeks 150 puanı aşarak rekor kırdı

Bu yıla ilişkin beklentilerini paylaşan Ekiz, "2026 yılında da üretim tarafında hareketliliğin devam edeceğini düşünüyoruz ancak büyümenin daha dengeli ilerlemesi beklenmeli. Finansmana erişim, arsa maliyetleri ve kredi koşulları sektörün hızını belirleyen ana faktörler olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ekiz, inşaat sektörünün yalnızca bina üretmediğini, istihdam oluşturduğunu, yan sektörleri harekete geçirdiğini ve şehirlerin geleceğini şekillendirdiğini kaydederek, "Bu nedenle sürdürülebilir büyüme için planlı üretim, doğru finansman modelleri ve kaliteli şehirleşme anlayışı büyük önem taşıyor." şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emekliye yüzde 31 zam yolu göründü! Uzman isimden heyecanlandıran hesap
En az primle en yüksek maaş nasıl alınır? İsa Karakaş’tan kritik emeklilik uyarısı
ETİKETLER
#tüik
#Bina İnşaatı
#İnşaat Üretimi
#Endeks Artışı
#Prof. Dr. Ali Hepşen
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.