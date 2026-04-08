İran ve ABD arasında ateşkes kararının ardından petrol fiyatlarında düşüş

Hürmüz Boğazı'nın açılacak olması umudu enerji piyasalarında rahatlamayı sağladı. ABD piyasalarında ham petrol işlemlerinde gerileme görüldü. 114 dolara fırlayan Brent petrol yüzde 20'ye yakın değer kaybına uğradı.

GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 04:37
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 04:52

ABD Başkanı 'ın savaşın 40'ıncı gününde ateşkese varıldığını açıklamasının ardından piyasalar kısa süreli nefes aldı. Gerilimin yükseldiği son günlerde tırmanışa geçerken bu kararın ardından düşüş ivmesi kazandı.
İran'a yönelik ABD ve İsrail'in savaş açmasının ardından gelen misillemeler ve 'nın kapatılması tırmanışı başlatmıştı. Ateşkesteki en kritik kararlardan biri olan Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacak olmasıyla petrol ve doğal gaz akışının başlayabileceği umudu dünya enerji piyasalarında aşağı yönlü bir gevşeme oluşturdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın 40. gününde ateşkese varıldığını açıklamasının ardından petrol fiyatları düşüş ivmesi kazandı.
Gerilimin yükseldiği son günlerde tırmanışa geçen petrol fiyatları, ateşkes kararının ardından düşüşe geçti.
İran'a yönelik ABD ve İsrail'in savaş açması, misillemeler ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılması tırmanışı başlatmıştı.
Ateşkesin kritik kararlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacak olması, dünya enerji piyasalarında gevşeme yarattı.
ABD West Texas Intermediate (WTI) ham petrol vadeli işlemleri yüzde 18 düşüşle varil başına 93 doların altına geriledi.
Brent petrolün varil fiyatı yüzde 20'ye yakın değer kaybederek 93 dolara geriledi.
PETROL FİYATLARINDA AŞAĞI YÖNLÜ HAREKET

ABD West Texas Intermediate (WTI) ham petrol vadeli işlemleri yüzde 18 düşüşle varil başına 93 doların altına geriledi.

Gün içinde 114 doları gören Brent petrolün varil fiyatı açıklamasının ardından yüzde 20'ye yakın değer kaybederek 93 dolara geriledi.

