Ekonomi
İş Dünyası '5G Zirvesi'nde buluştu!

İhlas Medya Grubu yayınlarından Türkiye’de İş Dünyası Dergisi, Nisan sayısındaki kapsamlı 5G dosyasını özel bir lansmanla tanıttı. Türk Telekom’un katkılarıyla gerçekleşen dev buluşmada, iş dünyasının lider isimleri 5G ile değişen rekabet koşullarını tartışırken; Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, fiber altyapının 5G’deki kritik önemine dikkat çekerek 5G ve ötesi teknolojilerde milli patent hamleleriyle yeni bir çağın kapılarını araladıklarını vurguladı.

İş Dünyası '5G Zirvesi'nde buluştu!
Türkiye’de İş Dünyası Dergisi, teknoloji dünyasının en sıcak gündemi olan ’yi masaya yatırdı. Nisan sayısında yer alan kapsamlı "5G Dosyası"nın lansmanı, Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleştirilen görkemli bir zirveyle yapıldı. İş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren etkinlikte, Türkiye’nin 1 Nisan itibarıyla resmen adım attığı 5G çağı ve bu teknolojinin sektörel dönüşümdeki rolü tüm detaylarıyla ele alındı.

HABERİN ÖZETİ

İş Dünyası '5G Zirvesi'nde buluştu!

Türkiye’de İş Dünyası Dergisi'nin Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlediği 5G zirvesi, teknolojinin sektörel dönüşümdeki rolünü ve Türkiye'nin 5G çağına adım atışını ele aldı.
5G, sadece hızlı internet değil, aynı zamanda 4G'ye göre 10 kata kadar daha hızlı veri transferi, milisaniyelerle ölçülen tepki süreleri ve dar bir alanda milyonlarca cihazın aynı anda iletişim kurabilmesi gibi üç temel unsura sahip.
5G'nin olmazsa olmazı olan fiber altyapı konusunda Türk Telekom'un Türkiye'de 535 bin kilometreyi aşan fiber ağı bulunuyor ve LTE baz istasyonlarının fiberleşme oranı yüzde 61'e ulaştı.
Türk Telekom, 5G ve ötesi teknolojilerde 70'ten fazla uluslararası patente sahip ve 6G çalışmalarına şimdiden başladı.
İş dünyası temsilcileri, 5G'nin hız odaklı yeni bir çağ başlattığını ve finansal teknolojiler gibi alanlarda işlemleri hızlandıracağını belirtti.
Türk Telekom'un aldığı 5G frekansları Türkiye ekonomisine 1 milyar doların üzerinde ek katkı sunacak ve şirket, uzaktan ameliyat, otonom traktör gibi alanlarda somut faydalar kanıtladı.
İş Dünyası '5G Zirvesi'nde buluştu!

5G SADECE HIZ DEĞİL, TAM BİR DÖNÜŞÜM

Türkiye’de İş Dünyası dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak moderatörlüğündeki zirvenin ana konuşmacısı olan Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, 5G'nin sanılanın aksine sadece hızlı internet anlamına gelmediğini vurguladı. Orhan, 5G’nin üç temel ayağı olduğunu şu sözlerle belirtti:
* 4G’ye oranla 10 kata kadar daha hızlı veri transferi.
* Milisaniyelerle ölçülen tepki süreleri sayesinde uzaktan ameliyatlardan otonom araçlara kadar kritik işlemlerin güvenle yapılması.
Dar bir alanda milyonlarca cihazın ve sensörün (IoT) aynı anda iletişim kurabilmesi.

5G’NİN OLMAZSA OLMAZI FİBER ALTYAPI

Türk Telekom’un Türkiye’nin dijital dönüşümündeki öncü rolüne dikkat çeken Zafer Orhan, çarpıcı rakamlar paylaştı. Orhan; " Türkiye’de sadece Türk Telekom’un 535 bin kilometreyi aşan fiber ağı bulunuyor. 5G’nin olmazsa olmazı fiberdir; baz istasyonları bu fiber ağlarla bütünleştiğinde gerçek 5G deneyimi ortaya çıkar" dedi.

Orhan, Türk Telekom’un 5G’de kritik önem taşıyan LTE baz istasyonlarının fiberleşme oranının yüzde 61’e ulaştığı ve küreselde 2030 için hedeflenen oranın şimdiden aşıldığını kaydetti.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ VURGUSU: 6G HEDEFİ

Zirvede "yerlilik" ve "millilik" kavramları arasındaki farka da değinildi. Zafer Orhan, Türkiye’nin sadece teknoloji tüketen değil, teknoloji ihraç eden bir merkez olması için çalıştıklarını ifade etti. İki yıldır üst üste patent şampiyonu olduklarını ve 5G ve ötesi teknolojilerde 70’ten fazla uluslararası patente sahip olduklarını belirten Orhan, 6G çalışmalarının da şimdiden başladığını müjdeledi.

İş Dünyası '5G Zirvesi'nde buluştu!

İŞ DÜNYASI LİDERLERİNDEN 5G YORUMLARI

Etkinliğe katılan iş dünyası temsilcileri, 5G’nin kendi sektörlerine yansımalarını şu sözlerle değerlendirdi:
* Mehmet Önder (Uyumsoft YKB): "21. yüzyılı bilgi yüzyılı olarak anons etmiştik ama 5G ile artık 'Hız Yılı' başladı. Kim hızı yönetirse o kazanacak. Biz de ürünlerimizi yıllar yerine aylar içinde piyasaya sürmeyi hedefliyoruz."

* Eyüp Akbal (FuzulEV YK Başkan Vekili): "Finansal teknolojilerde saniyeler içinde işlem yapabilmek kritik. 5G ve ardından gelecek 6G ile insanların yerinden kalkmadan tüm finansal süreçlerini yönettiği bir dünyaya evriliyoruz."

* Kerim Güzeliş (Ariş Pırlanta YKB): "Teknolojinin bu kadar hızlı ilerlemesi ve Türkiye’nin bu konuda önde olması bizi gururlandırıyor. 120 yıllık bir marka olarak dijitalleşen bu yeni dünyaya ayak uydurmak heyecan verici."

ETKİNLİKTEN ÖNE ÇIKAN NOTLAR

* Hayati Odabaşı, Uygar Üstün, Dr. Murat Orhan, Ziya Cihan ve Işıl Özmen gibi isimler zirvede yer alarak sektörler arası vizyon paylaşımında bulundu.
* Türk Telekom aldığı kapsamlı 5G frekanslarıyla Türkiye ekonomisine 1 milyar doların üzerinde ek katkı sunacak.
* Türk Telekom, uzaktan ameliyat, otonom traktör, 5G Engelsiz Tribünve 5G destekli VR konser yayını gibi "ilk"lere imza atarak teknolojinin somut faydalarını kanıtladı.

