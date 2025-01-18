İş garantili okul! Buradan mezun olan kendi işinin patronu oluyor

18 Ocak 2025 14:01 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 14:07

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 8 farklı bölümde aldıkları 4 yıllık eğitimle iş garantisiyle mezun olmanın mutluluğunu yaşıyor.

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Türkiye'de son yıllarda meslek liselerine artan ilgi artmaya başladı. Kayseri​'deki Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'si de bunlara bir örnek oldu. Okul, sunduğu çeşitli alanlarla öğrencilere önemli fırsatlar sunarak, onları iş gücüne hazırlıyor.

BU OKULDAN MEZUN OLAN KENDİ İŞİNİN PATRONU OLUYOR

Bilişim teknolojileri, elektrik elektronik teknolojisi, makine ve tasarım teknolojisi, metal teknolojisi, metalürji teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı, motorlu araç teknolojisi ve uçak bakım gibi bölümler, öğrencilerin sadece teorik değil, aynı zamanda uygulamalı eğitim almalarına da olanak sağlıyor. Bu sayede, öğrenciler mezun olduklarında hem alanlarında yetkin profesyoneller olarak iş hayatına atılabiliyorlar, hem de kendi işlerinin patronu olma imkânı elde ediyorlar.

TOPLAMDA 1 MİLYON 370 BİN TL ÖDEME YAPILDI

Okulun müdürü Tekin Alparslan, öğrencilerin okulda kazandıkları becerilerin yanı sıra, döner sermaye projelerinde yer alarak harçlıklarını kazandıklarını ifade etti. 2024 yılı itibariyle yaklaşık 150 öğrencinin döner sermaye çalışmalarına katıldığını ve bu öğrencilere toplamda 1 milyon 370 bin TL ödeme yapıldığını belirten Alparslan, "Öğrencilerimiz, bu çalışmalar sayesinde ailelerine yük olmadan kendi harçlıklarını çıkarabiliyorlar. Gerçek iş ortamında edindikleri becerilerle mezun olduklarında, alanlarında tercih edilme oranları artıyor" ifadelerini kullandı.