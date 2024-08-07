İsa Karakaş memurlara seslendi: Panik yapmayın! SSK ve Bağkur'dan emekli olacaklar etkilenecek

07 Ağustos 2024 10:10 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 10:11

Emekliler yarını dört gözle bekliyor! En düşük emekli aylığının farkı hesaplarda

Emekliler yarını dört gözle bekliyor! En düşük emekli aylığının farkı hesaplarda

Emeklilik zamanı gelenler, şimdi hangi tarihte emeklilik dilekçesi vermenin daha avantajlı olduğunu hesaplıyor. Emeklilik maaşları belirlenirken aslında kişiye özel hesaplamalar yapılıyor. Emekli maaşını belirleyen en önemli etkenlerden biri de enflasyon oranları. Onun için de yıl sonunu beklemek gerekiyor.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, zam oranı vermek konusunda kesin bir rakam vermenin doğru olmadığını söylüyor. Ancak 2024 aralık yıl sonuna doğru dilekçe vermek daha avantajlı olduğunun altını çizdi.

Mevcut tabloya baktığımızda enflasyondaki düşüş eğilimi devam ediyor. 2025 yılında bu düşüşün daha da hızlanması bekleniyor. Dolayısıyla yüksek emekli maaşı almak için 2025 yılı dezavantaj olabilir. Bundan dolayı 2024 yıl sonuna doğru emeklilik dilekçesi vermek daha yüksek maaş almanıza olanak sağlayabilir.

EMEKLİLİK DİLEKÇESİ İÇİN 2025 YILI DEZAVANTAJ

SGK Başuzmanı İsa Karakaş uyardı. 2024 yılında emekli olmak daha fazla maaş almak için avantajlı olabilir.

Deneyimli uzmanın açıklamaları şöyle;

"2024 yılının avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Sanki standart oranda bir kayıp olacakmış gibi veya 2025'te emekli olmak daha avantajlı olacakmış gibi çıkan haberler emekli vatandaşlarımızın panik olmasını sağlıyor.

HANGİ TARİHTE EMEKLİ OLMALIYIM?

Biz emeklilik hesaplamasını yaparken özellikle kişiye özel değerlendirmeler yapıyoruz.

2023 yılı enflasyon verileri ile 2024 yılı enflasyon verilerini karşılaştırdığımız zaman bir fark var. 2024 yılının avantajlı olduğunu söyleyebiliriz.

Kesin zam oranı vermek doğru değil. Bütün emeklilere yüzde 35 yüzde 40 demek gerçekten bir sorumsuzluk.

MEMURLARIN BU TÜR HESAPLARA GİRMESİNE GEREK YOK

Memur emeklileri için bir fark olması zaten mümkün değil. Memurlara buradan sesleniyorum panik yapmayın. Sizler için bir fark olmayacak. Siz zaten katsayı sistemine bağlısınız. Memurlara gelen zam size aynen yansıyacak.

Özel sektörde çalışan SSK'lılar, Bağkur'lular 31 Aralık 2024 tarihine kadar daha zamanları var. Kamuda çalışanlar ise 14 Ocak 2025 tarihine kadar emekli olacaklar. Bu tarihe kadar şansları bulunmaktadır."

İsa Karakaş emeklilik başvurularının SGK'ya gidilerek veya posta yoluyla e-devlet üzerinden yapılabileceğini söyledi.