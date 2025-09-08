Menü Kapat
Ekonomi
İŞKUR, 8 ayda 1 milyon 19 bin 646 işe yerleştirme yaptı

İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı ağustos ayında 2024 yılı aynı ayına göre yüzde 11,4 azalarak 196 bin 493 oldu. Geçen yılın aynı ayında açık iş sayısı 221 bin 874 seviyesinde bulunuyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un, 2025'in ilk 8 ayında 1 milyon 19 bin 646 işe yerleştirmeye aracılık ettiğini bildirdi.

İŞKUR, 8 ayda 1 milyon 19 bin 646 işe yerleştirme yaptı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un, 2025'in ilk 8 ayında 1 milyon 19 bin 646 işe yerleştirmeye aracılık ettiğini bildirdi. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ocak-ağustos ayları işe yerleştirme verilerine ilişkin bilgi vererek, şunları kaydetti:

İŞKUR, 8 ayda 1 milyon 19 bin 646 işe yerleştirme yaptı

"Güçlü çalışma hayatı, güçlü ekonomi, güçlü Türkiye... Ocak-ağustos aylarında toplam 1 milyon 19 bin 646 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 2 milyon 196 bin 852 bireysel görüşme ve 593 bin 593 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 1 milyon 615 bin 885 açık iş (işverenler tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Üretimi, istihdamı ve ihracatı artıran bir yaklaşımla çalışma hayatımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. İŞKUR aracılığıyla ocak-ağustos ayları arasında önemli başarılara imza attık. İşvereni, işçisi ve tüm kesimleriyle yarınlarımızı birlikte inşa edeceğiz."

İŞKUR, 8 ayda 1 milyon 19 bin 646 işe yerleştirme yaptı

Bakan Işıkhan'ın paylaşımındaki görselde, 56 bin 97 kişinin aktif iş gücü programlarından, 46 bin 822 kişinin iş kulübünden yararlandığı, 1 milyon 735 bin 19 kişiye bireysel danışmanlık verildiği ve 15 bin 431 işyerine ziyaret gerçekleştirildiği bilgilerine yer verildi.

