İslam Memiş açıkladı: Altın fiyatı eze eze yoluna devam edecek! Her ay bir diğer ayın rekoru kırılacak

04 Ağustos 2024 10:27 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 10:28

Finans analisti İslam Memiş, Orta Doğu'daki gerilimin ardından son gram altın fiyatı öngörüsünü yatırımcılarla paylaştı. Altın fiyatlarına yönelik yükseliş beklediğinin altını çizen uzman, 'Bundan sonra her ay bir rekor göreceğiz' dedi. İşte 4 Ağustos 2024 Pazar anlık gram, çeyrek, tam altın fiyatı.

ALTIN FİYATINDA YENİ ZİRVE GELİYOR

İslam Memiş'ten altın açıklaması geldi. Fİnans analisti Memiş, piyasayı hareketlendiren o rakamı paylaştı. Altın fiyatlarının yükselişine dikkat çekerek, ağustos ayında rekor seviyelere ulaşacağını öngördü.

Geçtiğimiz hafta 2.630 TL seviyesini gören gram altınla ilgili İslam Memiş beklenen yeni zirveyi açıkladı.

Karar'da yer alan habere göre, İslam Memiş şu açıklamalarda bulundu;

"Bundan sonra her ay yeni bir rekora şahit olacağız.

HER AY REKOR KIRILACAK

Altın, Haziran ayında 2 bin 420 lira, Temmuz ayında 2 bin 682 liraya kadar çıktı. Ağustos ayı beklentim ise 2 bin 730 lira.

Her ay bir diğer ayın rekoru kırılacak. Altın kendi fiyatını eze eze yoluna devam edecek.

YIL SONU GRAM ALTIN BEKLENTİSİ

Yıl sonu gram altın için 3 binin üzerinde bir beklentim var."

İslam Memiş, "Uzun vadeli yatırımcı fiziki altın alsın. Savaş hazırlıkları altın piyasalarını etkiliyor. Gelecekte dünya ekonomilerinin yeniden şekilleneceğini ve bu durumun altın fiyatlarını etkileyeceğini öngörüyorum" ifadelerini kullandı.

4 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış fiyatı 2.608,03 TL

Gram altın satış fiyatı 2.608,97 TL

Çeyrek altın alış fiyatı 4.231,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı 4.328,00 TL

Cumhuriyet altını alış fiyatı 16.952,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı 17.241,00 TL

Yarım altın alış fiyatı 8.490,00 TL

Yarım altın satış fiyatı 8.648,00 TL

22 ayar bilezik gram fiyatı alış 2.380,26 TL

22 ayar bilezik gram fiyatı satış 2.409,46 TL

22 Ayar Altın TL/Gr alış fiyatı 2.375,19 TL

22 Ayar Altın TL/Gr satış fiyatı 2.528,42 TL

ATA altın alış fiyatı 17.387,74 TL

ATA Altın satış fiyatı 17.831,26 TL

Tam atın alış fiyatı 16.860,84 TL

Tam altın satış fiyatı 17.198,20 TL