İslam Memiş en net tarihi açıkladı! 'Gram altın fiyatı 3 bin 500 TL'yi yıkıp geçecek'

09 Temmuz 2024 12:49 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 12:50

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İslam Memiş en yeni alım fırsatını açıkladı. Altın yatırımcısını önümüzdeki günler için net bir şekilde uyaran uzman isim, gram altın fiyatının 3 bin 500 TL olacağı zamanı söyledi. Aynı zamanda doğru yatırımın detaylarını paylaştı.

ALTIN YATIRIMCISINA KRİTİK UYARI

İslam Memiş, gram altınla ilgili dikkat çeken bir tahminde bulundu.Alım yapılması gereken zamanı belirterek 3500 TL'yi işaret etti.

Memiş, "Temmuz gelmeden bu işi bitirin uyarılarım vardı. Her ay yeni bir rekor kırarak yoluna devam eden altın piyasasıyla karşı karşıya kalmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

GRAM ALTIN O TARİHTE 3500 TL OLACAK

Memiş, gram altının 3500 TL olacağı tarihi şöyle duyurdu;

"ONS altında ilk önce 2053, devamında 2330 dolar seviyesine bu haftanın özelinde takip edeceğim. Bu hafta yatırımcılar, 2330-2390 dolar aralığını bekleyebilir.

ALTIN FİYATLARI BİR BUÇUK AYIN ZİRVESİNDE

Altın fiyatlarında temmuz geldi ve yükselişler başladı. Temmuz gelmeden bu işi bitirin uyarılarım olmuştu. Şu anda gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda 2511 liradan fiyatlanıyor.

Bu hafta 2450-2520 lira aralığını gram altın fiyatını takip edeceğim.

Özellikle gram altın yatırımcısı için 2470 diyebiliriz, buraları tekrar alım fırsatı olarak değerlendirmelisiniz.

ALTININ YÖNÜ YUKARI

Her ay yeni bir rekor kırarak yoluna devam eden altın piyasasıyla karşı karşıya kalmaya devam edeceğiz. Yıl sonu beklentimiz 3000-3500 lira aralığı olduğu için 2500 lira seviyesinin altındaki rakamları ucuz göreceğiz.

GÜMÜŞTE YENİ REKORLAR GELECEK

ONS gümüş ve gram gümüş yine yüzümüzü güldürdü. Şu an kar satışları var. Ona rağmen gümüşün ONS fiyatı 31 dolar seviyesinde, gümüşün gram fiyatı 32 lira 54 kuruş.

Geçen haftaya kıyasla ciddi performans gerçekleştirdi. Gümüş tarafında yeni rekorlara hazır olmaz lazım. Beklentimiz yine yukarı yönlü. Gümüş tarafında, altın tarafındaki geri çekilmeler kısa vade olacak.