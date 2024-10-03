İslam Memiş ısrarla döviz almak isteyenlere seslendi! Euro ve dolar arasında tercihini yaptı

03 Ekim 2024 15:01 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 15:32

İslam Memiş, yurt içi piyasalarda meydana gelen son gelişmeleri yorumladı. Dövize yatırım yapmayı tavsiye etmeyen İslam Memiş, ısrarla döviz alacaklara uyarıda bulundu. Euro-dolar arasında tercihini yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail çıkışının piyasalara yansımasını da değerlendiren uzman, altın fiyatının İran'ın füzelerine neden tepki vermediğini açıkladı.

Finans analisti İslam Memiş, altın ve finans piyasalarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Bu hafta çok önemli" diyerek uyaran İslam Memiş, dolar ve euro arasında hangisinin daha karlı bir yatırım aracı olduğunu anlattı. Ons altın ve gram altın fiyatı hakkında da yorumda bulunan deneyimli uzman Orta Doğu'daki savaşın 2030 yılına kadar devam edeceğini belirtti. Yatırımcıları 'hazırlıklı olun' uyarısı yaptı.

DOLAR ALACAĞINA EURO AL

İslam Memiş'in öne çıkan açıklamaları şöyle;

Dolar kuru 34 lira 22 kuruş seviyesinde. Dolar bu hafta bütün uluslararası piyasalarda değerlendi. Dolar endeksi yükseldi ve haliyle de dolar bütün dünyada değer kazandı. Özellikle yıl sonuna kadar dolar tarafında ve döviz kurlarında genel itibariyle pozitif görünüm devam ediyor. Yükseliş görünümü devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan kasım ve aralık aylarında 250+250 toplamda 500 baz puanlık faiz indirimi yapabilir öngörüm vardı. Bu öngörünün yukarı yönlü hareketleri destekleyeceğini düşünüyorum.

Euro TL kuru 37 lira 94 kuruş seviyesinde. Bu hafta ucuz kalan yatırım araçlarının içinde veya enstrümanların içinde euronun olduğunu söyleyebilirim "Ben döviz almak istiyorum" diyenler için döviz kesinlikle bir yatırım aracı değildir. Ancak "Ben ısrarla döviz almak istiyorum" diyenlere diyeceğim şu; Dolar alacağına euro al.

Dolar almaktan ziyade euronun bu haftanın özelinde daha ucuz olduğunu söyleyebilirim.

ONS ALTIN FÜZE SALDIRISINDA SAKİN KALDI

Ons altın 2650 dolar seviyesinde. Herkes TV karşısında İran misillemesi ve balistik füzeleri izleyince "Savaş başladı, altın uçacak" diye

beklerken altında bir kımıldama olmadı. Neden?

Çünkü artık altın fiyatları Orta Doğu'daki savaşı normalleştiren bir yolda ilerliyor. En azından 2030 yılına kadar kontrollü bir şekilde bu

bölgede savaşlar devam edecek ve altın diyor ki "Ben bunu artık normal karşılarım."

ORTA DOĞU'DA 2030 YILINA KADAR SAVAŞ SÜRECEK

Jeopolitik gerilimle altın tepki fiyatını 2680 dolar seviyesine kadar verdi. Hatta orada bir köpük oluşumu da oldu, agresif bir şekilde yükseldi. Orta Doğu'da 2030 yılına kadar savaş sürecek ve her savaşta her füzede altın tepki vermeyecek. Dolayısıyla piyasalar bunu artık normalleştirecek.

Teknik olarak aşağı yönlü düzeltmeler daha bitmedi. Ons fiyatında 2580 - 2680 dolar aralığını takip ediyoruz. 2680 dolar seviyesi yukarıda test edildiği için şimdi aşağıda 2580 dolar destek seviyesini takip etmeyi sürdüreceğiz.

GRAM ALTINDA HEDEF AYNI

Dolar pozisyonumuz korumaya devam ediyoruz. Gram altın tarafına baktığımız zaman gram altın şu anda 3061 lira seviyesinde. Serbest piyasalarda gram altın tarafında da takip ettiğim seviye 2980-3080 lira seviyesi. Her düşüşü yine alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğim. Bu yıl sonuyla alakalı yol haritamızda herhangi bir değişiklik yok. 3000 - 3500 lira aralığında bir trendle yılı tamamlayacağız.

KÜLÇE ALTIN ALMAYIN

Biz dünyaya kıyasla ithalat yasağından dolayı 1 kilogram külçe altını 2.000 dolar 3.000 dolar daha pahalı alıyoruz. Türkiye'de külçe altınlarda işçilik var. Ben de size geçen hafta şöyle bir uyarı yapmıştım. Külçe altın almayın onun yerine Cumhuriyet altını alın. O yüzden bu külçe altınların işçiliği olduğu için zaten pahalıya alıyoruz. Bir de bunun üstüne bu kadar yüksek fiyatlama yapmak bana göre yanlış. Biz o yüzden dolarda beklemeye devam ediyoruz.

Israrla açıkta beklemeyin diyorum. Çünkü açıkta beklememek için bugün elinde TL bulunduran euro alırsa daha avantajlı. Ama bugün için konuşuyorum.

EURODA BEKLEMEYİ TERCİH EDERİM

Elinde euron varsa ons gerilediği zaman o düşüşleri ve alım fırsatlarını söyleyeceğim. Zaten ons gerildiği zaman elinizdeki euroyla parite üzerinden altın alacağın için en azından açıkta kalmıyorsun ve riskin olmuyor.

Örnek vermek gerekirse; Elinizde 1 milyon lira var. Altın fiyatı yüksek ama altın alacağım dediniz. Evet altın alacaksınız ama bugün için en düşük nedir? Euro. Ben euromu alırım altındaki onsun düşmesini beklerim.

Bugün bana deseniz ki ne alınır, ne ucuz? Borsa İstanbul ucuz derim. İkinci sırada bitcoine ucuz derim ve açıkta kalmamak için üçüncüsü de euro alırım. Euroda beklemeyi tercih ederim."