İslam Memiş'ten panik yatırımcılara sert uyarı: "Önünüze arpa atıyorlar tavuk gibi bu arpayı yiyorsunuz"

30 Eylül 2024 12:36 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 13:00

Geride bıraktığımız haftada borsa tarafında düşüşler yaşandı. Son bir haftadır her gün yeni bir rekor denemesi yapan altın ve gümüş fiyatları yatırımcısını sevindirdi. Kripto paralarda tekrar boğa piyasası başladı. Dolar varlıkları hareketlendi. Finans analisti İslam Memiş, savaş fiyatlaması ve merkez bankalarının hamleleri gölgesinde hareket eden yatırımcıları uyardı. Panik yapanlara seslendi. Faiz tarafında, döviz tarafında, KKM tarafında ve borsa tarafında 'Gaza gelmeyin' uyarısı yaptı.

Hangi altını almak daha mantıklı sorusuna en net cevabı verdi! İslam Memiş sert konuştu: "Çok büyük bir gaflet içindeler"

Hangi altını almak daha mantıklı sorusuna en net cevabı verdi! İslam Memiş sert konuştu: "Çok büyük bir gaflet içindeler"

Dolar, altın​ ve borsa yatırımcısı için beklenen uyarı geldi. İslam Memiş​ bu sefer sert konuştu. İslam Memiş, "Önünüze arpa atıyorlar, tavuk gibi bu arpayı yiyorsunuz. Kafayı kaldırdığınız zaman kendinizi kümeste buluyorsunuz. Daha sonra kapıyı kilitliyorlar. Hiçbir hamle yapamıyorsunuz. Faiz tarafında, döviz tarafında, KKM tarafında ve borsa tarafında da hep aynı süreci gördük." dedi.

TARIM EMTİALARI MI BORSA MI?

Finans analisti İslam Memiş'in öne çıkan açıklamaları şöyle;

"Borsa İstanbul 100 endeksi 9777 puan seviyesinden 0,53 puanlık bir bir değer kaybıyla haftayı tamamladı. Teknik olarak 9800 puan seviyesi aşağı yönlü kırıldı ve haftalık bir kapanış yaptı. Şimdi ikinci destek seviyemiz 9750 puan seviyesi yine önümüzdeki hafta kritik

destek seviyesi olacak. Orta ve uzun vadede borsa tarafındaki beklentimiz pozitif yönde.

Tarım emtialarının borsaya kıyasla 2025 yılında daha fazla getirisi olacağını tahmin ediyorum. Özellikle önümüzdeki 6 ay boyunca endeks tarafında 12.000 puan seviyesini beklediğimi ancak 2025 yılında borsada daha fazla tarım emtialarının kazandırma ihtimalini göz önünde bulundurduğumuzu söyleyebilirim.

DOLAR FİYATINDA DÜŞÜŞLER KALICI DEĞİL

Dolar kuru 34 lira 16 kuruş seviyesinden haftayı tamamladı. Her ne kadar dolar endeksi geride bıraktığımız haftada gerilese de genel beklentim pozitif yönde olduğu için düşüşlerin ben kalıcı olmasını beklemiyorum. O yüzden dövizle ticaret yapan, dövize ihtiyacı olan veya dövizi bir enstrüman olarak kullanan arkadaşlarımızın tekrar bu tarafa dikkat etmesi lazım. Ben 34 lira seviyesinin altındaki rakamların kalıcı olmasını şahsen beklemiyorum. 36 - 38 direnci yukarıda ve 40 seviyesi yine güçlü bir direnç seviyesi olarak ön planda durmaya devam ediyor.

3 hafta önce elimizdeki euroları dolara dönmüştük ve euro tarafında artık önümüzdeki yıl da negatif bir etki beklediğimi söyleyebilirim Özellikle merkez bankalarının 'faiz indireceğiz' psikolojik oyunuyla birlikte belki tekrar rüzgar 2025 yılında tersine dönebilir, tekrar faiz artım süreci yaşanabilir. O yüzden euro dolar kalitesindeki orta ve uzun vadedeki beklentim negatif yönde devam etmekte.

ELİNDE EURO BULUNDURANLAR DİKKAT

Elinde euro bulunduran yatırımcının biraz daha orta ve uzun vadede yeni pozisyonlar almak için kararını tekrar gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum.

Biz yol arkadaşlarımızla birlikte 1.08 seviyesinden elimizdeki euronun bir kısmını altına geçmiştik. Ancak ons taraftaki kazanımlar euro dolar paritesine karşı çarpı 3 kat olduğu için zamanında bizim doğru bir karar verdiğimizi bugünkü ons fiyatı ve parite bize göstermiş oluyor. Yine bu 9 aylık süreç içerisinde dolar euro yarışında birincilik euroda. Pariteden kaynaklı doların getirisi yine euroya kıyasla biraz daha aşağıda kaldı.

ONS ALTINDA SAVAŞ FİYATLAMASI

Ons altın Geride bıraktığımız hafta 2680 dolar seviyesine kadar yükselmişti tekrar kar satışlarıyla geriledi. 2643 dolar seviyesine kadar düştü. Savaş riski fiyatlaması yeniden başladığı için 2530 dolar seviyesinden 2680 dolar seviyesine kadar yükseldi ama yine geride bıraktığımız haftada biz dolar pozisyonumuzu koruduk.

Elinde altın bulunduran yatırımcı, satış için daha erken bekleyin. Her ay yeni bir rekor denemesi yapacak gram altın ve ons altın. Geniş bant aralığına odaklanın. Küçük yatırımcılar olarak bu varlıklarınızı korumaya devam edin. Birikim yaptığınız altınların değerini bilin ve hiç oynamayın. Çünkü yıl sonunda biliyorsunuz savaş riskini fiyatlayacak bir altın fiyatı yine yoluna devam edecek. 5 Kasım Amerikan seçimlerini görelim. Ondan sonra net bir şekilde kimin ne tezgah kurduğunu hep beraber görmüş olacağız.

GRAM ALTINDA 4500 TL HEDEFİ

Şu an fiziki altın tarafında Kapalı Çarşı piyasasında gram altın 3075 lira seviyesinde. Gram altın TL fiyatında yine 3080 - 2980 bant aralığında dalgalanan bir fiyatlama görebiliriz. 2025 yılı için 4.500 lira gram altın tarafında ons altın tarafında ise 3.500 dolar seviyesi beklentim devam ediyor.

ARAÇ ALMAK MANTIKLI DEĞİL

Benim altınım var ben bunu satıp araba veya ev alabilir miyim, sorusu ile çok karşılaşıyorum. Herkesin geliri herkesin standartları değişir burada. Araç tarafına çok sıcak bakmıyorum. Özellikle ikinci el araç fiyatlarına çok sıcak bakmıyorum. Sıfır araçlarda kur nedenli bir düşüş beklemiyorum ama ikinci el araçlarda çok saçma rakamlar var. Ama mantıklı karar vermek lazım.

KENDİNİZİ KÜMESTE BULUYORSUNUZ

Şimdi faize gittiniz, borsaya gittiniz, Geçen yıldan beri söylüyorum. Önünüze arpa atıyorlar, tavuk gibi bu arpayı yiyorsunuz. Kafayı kaldırdığınız zaman kendinizi kümeste buluyorsunuz. Daha sonra kapıyı kilitliyorlar. Hiçbir hamle yapamıyorsunuz. Faiz tarafında, döviz tarafında, KKM tarafında ve borsa tarafında da hep aynı süreci gördük.

Dünya ekonomileri iyi bir yere gitmiyor. Gardınızı alın, malınıza sahip çıkın. Şımarıklık yapan, uyarıyı dikkate almayanlar yine zarar edecekler. Panik yapanlar, korkanlar, panik hareketi yapıp psikolojisini iyi yönetemeyen yatırımcılar zaten yatırımcı değildir.

Aralık ayından sonra bir başka dünya ekonomisi göreceksiniz. Ona göre hazırlığınızı yapın."