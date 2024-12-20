İslam Memiş "yılın son kampanyası" diyerek altın yatırıcısına seslendi! "Ucuz değil, bedava"

20 Aralık 2024 10:51 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 11:13

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda yılın son fırsatını işaret etti. Borsa, döviz ve değerli metallerdeki hareketliliği değerlendiren Memiş, "Bu seviyenin altı adeta bedava. Yılın yatırım kampanyası diyebiliriz, kararınızı buna göre verin," ifadelerini kullandı. Memiş konuşmasında özellikle altın alımının doğru zamanının geldiğini söyleyerek yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.

İslam Memiş altın ve dolar için son uyarısını yaptı: Bu haftayı son hafta olarak görüyorum! İşte 2024'ün son tüyosu

İslam Memiş altın ve dolar için son uyarısını yaptı: Bu haftayı son hafta olarak görüyorum! İşte 2024'ün son tüyosu

Altın​ ve finans piyasalarıyla ilgili yaptığı değerlendirmelerle tanınan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş​, yılın son haftalarına girerken altın, dolar​ ve euro​ piyasalarına dair öngörülerini paylaştı. Kişisel YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda, yatırım tavsiyesinde bulunmadığının altını çizen Memiş, özellikle altın alımının doğru zamanının geldiğine dikkat çekti.

BORSA İSTANBUL​'DAKİ DURUM

Borsa İstanbul Yüzü Endeksi’nin (BIST 100) 9.880 puan seviyesinde olduğunu belirten Memiş, kar satışlarının 9.750 puan seviyesine kadar gerilebileceğini ifade etti. Ancak, borsadaki pozitif beklentilerinin sürdüğünü vurgulayarak şunları ekledi:

"Borsadan korkmayın. Biz aldığımız pozisyonları 11.800 ve 12.000 puan seviyelerine kadar taşımayı planlıyoruz."

İSLAM MEMİŞ'TEN DOLAR VE EURO TAHMİNİ

Dolar kurunun 35 lira 0.07 kuruş seviyesinde olduğunu dile getiren Memiş, doların yukarı yönlü hareketinin süreceğini belirtti. Euro’nun ise dolar ve TL’ye kıyasla oldukça ucuz olduğunu ifade ederek, daha önce euroya yönelenlerin kazançlı çıktığını vurguladı.

ALTIN PİYASASI DEĞERLENDİRMESİ

Altın yatırımına dair önemli yorumlarda bulunan Memiş, "FED Başkanı Powell’ın açıklamalarının ardından ons altın 2583 dolar seviyesine kadar geriledi. Bu, yılın son fırsatlarından biri oldu. Şu an ons altın 2622 dolar seviyesinde seyrediyor. 2580-2680 dolar aralığını izlemeye devam edeceğiz. 2600 dolar altındaki düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilmeli." ifadelerini kullandı.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Memiş, "Gram altın 2980-3080 lira aralığında hareket ediyor. Geçtiğimiz hafta 3070 liraya kadar çıkan fiyatlar, FED’in faiz kararının ardından 2980 lira seviyesine geriledi. Dün akşam ise 2970 lira seviyesi görüldü. Orta ve uzun vadeli yatırımcılar için 3000 TL altındaki fiyatlar, yılın kampanyası niteliğinde." dedi

"UCUZ DEĞİL, BEDAVA"

Finans Analisti İslam Memiş, özellikle gram altın yatırımcılarına seslenerek, 3000 TL altındaki seviyelerin 'bedava' olduğunu belirtti. Memiş "3000 liranın altındaki rakamlara bedava olarak bakıyorum. Yılın kampanyası gibi değerlendirin. Bu seviyeler ucuz değil, bedava." şeklinde konuştu. Kısa vadeli spekülasyonlarla ilgilenmediğini vurgulayan Memiş, orta ve uzun vadeli yatırımcıların bu fırsatları değerlendirmesi gerektiğini ifade ederek sözlerini tamamladı.