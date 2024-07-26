İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı! 'Alım fırsatı' dedi tarih verdi

26 Temmuz 2024 23:51 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 00:04

Merkez Bankası'nın faizi sabit tutma kararı sonrası altın piyasasındaki iniş-çıkışlar geride kaldı. Düzgün bir yükselişe geçen gram altın için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten TGRT Haber'de beklenen uyarı geldi.

2024 yılının 'altın yılı' olduğunu belirten İslam Memiş, yıl sonuna kadar ons altının 2660 dolara ve devamında 3000 dolara ulaşabileceğini öngördüğünü söyledi. Merkez bankalarının altın talebini artırmaya devam ettiğini belirten Memiş, altının tekrar güvenli liman olarak tercih edildiğini vurguladı.

ALTIN İÇİN YIL SONU TAHMİNİ!

Memiş, Orta Doğu'daki bölgesel savaş ve merkez bankalarının faiz indirme sürecinin de bu yükselişi desteklediğini belirtirken yıl sonu için ise tahminde bulundu.

"Türkiye'de uzun vadede en çok kazandıran yatırım aracı altın olmaya devam ediyor. Şu anda düşmesine rağmen yine 2 bin 570 lira civarlarını görüyoruz. Yıl sonu için 3 bin ila 3 bin 500 aralığını tahmin etmeye devam ediyorum. Orta Doğu'da bölgesel bir savaş var ve FED başta olmak üzere çoğu merkez bankalarında faiz indirme süreci var. Merkez Bankası alımlarını sürdürüyor ve bu da yukarı yönde olmasını tetikleyen faktördür."

"ALTINI BUGÜNKÜ KOŞULLARDA DEĞERLENDİRMELİYİZ"

İslam Memiş'in açıklamaları şu şekilde:

"Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, 'Bugünkü koşullarda faizlerde indirim olması gündemimizde yoktur' dedi. Biz de altın fiyatlarını bugünkü koşullarda değerlendiriyoruz. 2024 yılına ilişkin bir sloganımız vardı: 2024 yılında altın, altın çağını yaşayacak. Haziran ayında 2 bin 420 TL civarındaydı Temmuz ayında 2 bin 680 TL seviyesine çıkmışken ufak bir düşüş yaşadı ama gram altın düşmedi diyebiliriz."

DOLARIN SEYRİ NE OLACAK?

Dolarda ise biliyorsunuz ki kredi notumuz 2 puan arttı, risk primimiz düştü. Rezervlerimiz artıyor. Dışarıda puslu hava varken içeride bahar havası var. Biz de dolarda düşüş olsun isteriz ama dışsal etkenlere karşı kırılganlığımız devam ediyor. Riskler hala daha barınmaya devam ediyor. Düşüşlerin olması için farklı bir hikayeye gitmemiz lazım. Yıl sonunda 37-38 ve hatta 40 TL'yi görebiliriz. Dolar kurunda yılı bugünden daha yukarıda tamamlayacağımız kesin.

KONUT FİYATLARI DÜŞÜŞ GÖSTERECEK Mİ?

Memiş, kredilere erişimin zorlaşmasıyla birlikte toprak yatırımlarının arttığını ve bu trendin devam edeceğini belirtirken konut fiyatlarında ise nasıl bir ivmelenme olacağını da açıkladı:

"Kredileri kimse çekemediği için herkes toprak almaya başladı. Sadece toprak derken inşaat algılamamalıyız. Toprak fiyatları her geçen gün artmaya devam edecektir. ABD'de konut satışlarının yüzde 28'i nakit, yüzde 72'si kredi olarak gerçekleşiyor. Türkiye'ye baktığımızda konut satışlarının yüzde 91'i nakit, yüzde 9'u ipotekli yapılıyor. Buradan konut satışının düştüğü görülüyor. Kredi muslukları kapandığı için satışlar azaldı ama değer düşmedi. Türkiye göç alıyor ve bir transfer merkezi olduk. Yalnız yaşayan insanlar artışa geçiyor. Vatandaş 'konut fiyatları düşecek' dememi istiyor ama 1 milyonluk daire bir yıl sonra 3 milyon olduysa ve daha sonra faizlerin artmasıyla 2.5 milyon olduysa bunu düşme olarak nitelendiremeyiz."